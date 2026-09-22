НЛО увидели в небе над Тегераном: инопланетяне или американцы?

Загадочный светящийся объект над Теграном

НЛО размером с большой самолет – примерно, с Боинг 747 – снял на видео некто Али Седагхати (Ali Sedaghati ). Так «оператор» назвал себя в соцсети, выкладывая кадры, сделанные вечером 21 сентября над шоссе Азадеган (Azadegan Highway) в столице Ирана.

Объект по форме напоминал полумесяц – выглядел одним V-образным крылом с каким-то треугольником по середине. Или с пирамидкой.

Крыло переливалось яркими разноцветными огнями, парило довольно низко под облаками, не издавая никаких звуков. «Пирамидка» выглядела бледнее.

«Это точно было что-то неземное. Уверен», - считает Седагхати.

Знатоки-уфологи припомнили, что ровно 50 лет назад столь же огромный светящийся НЛО, замеченный над Тегераном, был упомянут в секретном донесении военных пилотов, которые были отправлены на его перехват на двух американских истребителях F4. Иран и США тогда еще дружили, в том числе и вооруженными силами.

Секретное донесение военных об НЛО над Тегераном, зафиксированным в сентябре 1976 года

По свидетельству очевидцев, НЛО выпускал более мелкие светящиеся сферы, которые в одно мгновенье совершали «прыжки» в несколько десятков километров и летали вокруг одного из истребителей, передвигавшегося в тот момент со сверхзвуковой скоростью. Для земных аппаратов это и сейчас нереально.

В какой-то момент пилоту показалось, что одна из сфер атакуют его истребитель – настолько близко та подлетела. Выпустить по объекту ракету не удалось – отказала электроника, управляющая системой наведения.

Как показалось со стороны, какая-то сфера – из тех, что преследовали истребители, рухнула в районе международного аэропорта Мехрабад. Но никаких обломков найдено не было.

Энтузиасты не сомневаются: к событиям полувековой давности наверняка причастна инопланетная техника. А чья еще могла столь затейливо передвигаться в то время?

Ныне же возможны варианты. Версий в соцсетях хватает.

Первая версия: под видом НЛО мог скрываться американский разведывательный беспилотник. Или несколько дронов, выполнявших синхронные маневры. Да мало ли стран, которым интересно, что твориться в Иране?

Вторая версия: объект мог быть самолетом, изображение которого исказили атмосферные условия.

Третья версия: а мог быть и воздушным змеем с «веселой» подсветкой, создаваемой светодиодами. Когда она «для красоты», это – понятно. Для разведывательных дронов столь разнообразное сияние – лишнее.

Никаких официальных комментариев или версий по поводу «странного свечения над Тегераном» пока нет – ни от США, ни от Ирана, ни от других стран. В соцсетях продолжают недоумевать. И многие, конечно, грешат на инопланетян.

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