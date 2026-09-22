Сериал посвящён работе сотрудников Центра спецназначения ФСБ России Фото: кадр из фильма.

В Культурном центре ФСБ России 22 сентября состоялась премьера сериала "Спецы" - нового российского проекта, посвящённого внутренней работе спецслужб. 16-серийная история создана режиссёром Александром Черняевым и кинокомпанией "Триикс медиа" для телеканала РЕН ТВ. Рассказываем, как прошла премьера, и как новый сериал встретили зрители.

СУТЬ "СПЕЦОВ"

Трейлер художественного сериала «Спецы»

Сериал посвящён работе сотрудников Центра спецназначения ФСБ России: "Спецы" ведут борьбу с бандформированиями на Северном Кавказе, участвуют в операциях по возвращению Крыма, выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. И, само собой, живут обычную жизнь - любят, ссорятся, решают проблемы и заботятся о близких.

"Спецы" ведут борьбу с бандформированиями на Северном Кавказе Фото: кадр из фильма.

Главный герой - выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (позывной "Студент"). Он - новобранец, попавший в команду опытных спецназовцев, перед которыми ставят самые опасные, сложные и ответственные задачи.

Съемки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Крыму и Ставропольском крае. Это боевик, показывающий будни спецназа, их трудности, преодоление лишений и гибель товарищей, а также жизнь вне работы.

В Москве состоялся премьерный показ сериала «Спецы»

Стоит отдельно отметить, что все актёры проходили трудную подготовку в центре ФСБ России, под руководством инструкторов отечественной службы безопасности. Задачей этого курса было сделать так, чтобы актёры в кадре действовали как настоящие спецназовцы. Знали, как себя вести, как реагировать на угрозы, как передвигаться по лесу и использовать оружие, учитывали даже походку и бытовые привычки людей, каждый день борющихся с террористами.

Фильм показывает будни спецназа Фото: кадр из фильма.

ПОКАЗ "СПЕЦОВ" И АКТЁРЫ

На телеэкранах сериал "Спецы" стартует с 18 октября 2026 года, на телеканале РЕН ТВ. Всего снято 16 серий, каждая из которых длится 48 минут.

В съёмках приняли участие: Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Денис Донской, Станислав Вивер, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Евгения Шахнович, Александр Фисенко, Максим Дахненко, Евгений Бакалов.

Сценарий написали: Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Горский, Екатерина Кириллова. Продюсеры: Владимир Тюлин, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов.

22 сентября состоялся премьерный показ нового российского сериала "Спецы" Фото: кадр из фильма.

КОММЕНТАРИИ СЪЁМОЧНОЙ ГРУППЫ

Конечно, каждая премьера - это огромное волнение для всей съёмочной команды. И все, кто приложил руку к "Спецам", очень переживали.

Все актёры проходили трудную подготовку в центре ФСБ России, под руководством инструкторов отечественной службы безопасности Фото: кадр из фильма.

"Очень волнительно. В моменте казалось, что столько работали и никогда это не закончится. Но вот финал. Немного руки трясутся, но мы держимся, закалялись целый год. Этот сериал поменял актёрское ДНК, как сказал мой хороший друг. После этого проекта я поверил, что могу всё. Это были самые сложные съёмки в моей жизни. Поменялось представление о работе сотрудников Центра специального назначения. Это настоящие герои, супер-люди", - высказался перед показом исполнитель одной из главных ролей в фильме, актёр Станислав Вивер.

Станислав Вивер Фото: Предоставлено "КП".

"Этот фильм появился очень вовремя. Стране не хватает героев, детям не хватает героев, на которых можно было бы ориентироваться. Надеемся, что теперь в кинематографе появились те герои, которых хочется видеть рядом, на которых хочется равняться", - заявил первый заместитель генерального директора "Национальной Медиа Группы", гендиректор телеканала РЕН-ТВ и МИЦ "Известия" Владимир Тюлин.

Владимир Тюлин

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

Напомним, что первыми сериал "Спецы" увидели те, про кого (и с чьей помощью) он был снят - сотрудники ФСБ России. Именно для спецназовцев устроили предпремьеру, и они высоко оценили получившуюся работу. По понятным причинам - без комментариев. А на премьере своими впечатлениями от сериала поделились гости: ветераны, курсанты и кадеты.

"Спецы" Фото: кадр из фильма.

"Десять минут прошло с тех пор, как закончился премьерный показ, а у меня до сих пор дыхание не восстановилось. Фильм великолепный, держит в напряжении, мощный и увлекательный. Самое главное - очень достоверно показана работа людей, которые стоят на передовой в области борьбы с терроризмом и экстремизмом.<...> Сериал будет интересен широкой аудитории, всем людям, которые болеют за нашу Родину, переживают за судьбу России. Здесь блестяще показана работа людей, которая часто не видна обывателям. Уверен, картина будет пользоваться фантастической популярностью", - считает преподаватель МГИМО, исследователь в области борьбы с терроризмом Александр Смирнов.

Александр Смирнов

Полковник запаса, ветеран группы спецназначения "Вымпел", Герой России Сергей Шаврин отметил, что сериал будет очень полезен для российской молодёжи. Во-первых - он научит ребят не попадаться на уловки экстремистов. А во-вторых, если кому-то сериал западёт в душу - эти люди позже, когда подрастут, могут поступить на службу и встать на защиту своей Родины, своих близких.

Сергей Шаврин

"Это история про настоящих ребят, для которых прикрыть гражданского мальчишку - это долг", - заявил Шаврин.