Герои программы «Новое звание — предприниматель»: ветераны СВО запускают успешный бизнес

Фото: ПСБ.

Программа «Новое звание — предприниматель» помогает ветеранам СВО запустить свое дело. Проект создал ПСБ — команда банка обеспечивает поддержку на каждом этапе развития бизнеса. Для участия не важен опыт в управлении своим делом. Главное готовность действовать.

В курсе десять обучающих модулей — все можно пройти онлайн и бесплатно. Участникам рассказывают, как управлять финансами, привлекать клиентов и развивать свой бизнес. Программа сочетает базу знаний и практические шаги по развитию своего дела. Участникам помогают составить бизнес-план и избежать ошибок на старте.

ПСБ помогает в регистрации юрлица или ИП, открывает счета на специальном тарифе расчетно кассового обслуживания «СВОи». Также выпускники программы могут претендовать на социальный контракт на создание своего бизнеса. Это единовременная выплата до 350 тыс. рублей, которую можно потратить на открытие своего дела.

Участниками программы уже стали более 1700 человек. Мы рассказывали о четырех успешных кейсах выпускников программ. Публикуем новые истории участников СВО, которые прошли курс и сейчас ведут своё дело.

История 1. Ноль — не пустота, а точка отсчета

Александр Павлюкевич сейчас живет в Сочи. За плечами Саратовский военный институт внутренних войск МВД. Мужчина говорит: будучи курсантом понял, что иногда «надо» не требует обсуждений, а любое дело должно быть выполнено.

Осенью 2022 года Александр ушел добровольцем на спецоперацию. Отслужил по контракту и вернулся домой.

— Путь сформировал во мне главное: дисциплину, ответственность и принцип доводить любое дело до конца. Без этого в бизнесе делать нечего, — считает Александр.

После возвращения с фронта мужчина решил строить будущее своими руками. Так вчерашний военный начал свое дело. Никакого опыта и базы не было — полный ноль. Но цифры мужчина не испугался, а принял ее за чистый лист, на котором можно творить.

Александр решил развиваться в сфере, где важны доверие и качество, — в торговле электроникой. Так появился магазин «Хочу яблоко». Изучая рынок, предприниматель заметил: востребована не только покупка гаджетов. Многие хотели бы арендовать стройинструмент. Сочинец запустил и такой сервис.

— Строю бизнес на доверии и долгосрочных отношениях с клиентами. Люди обращаются ко мне, потому что знают: я всегда выполняю свои обязательства и предлагаю только проверенные решения, — говорит Александр.

Фото: ПСБ.

Правильные ответы

Одновременно с мониторингом рынка Александр разбирался в бизнесе в целом. Понял, что ему не хватает системности в знаниях. Например, как спланировать финмодель? И когда наступит момент, чтобы масштабировать свое дело?

Поиск ответов привел мужчину к программе ПСБ «Новое звание — предприниматель». Обучение помогло структурировать опыт, закрыть пробелы в знаниях и взглянуть на дело более профессионально. После курса Александр также открыл расчетный счет: ему предложили льготный тариф «СВОи». С ним предприниматель не только экономит оборотные средства, но и получает поддержку, а также ресурсы для развития.

— Для меня бизнес — это путь, который я выбрал осознанно. Чтобы создать стабильность, ценность для людей и будущее, построенное своими руками, — делится Александр.

История 2. Армейская закалка и первый шанс

Срочную службу Вячеслав Радионов проходил в неспокойные годы — в конце 90 х. После устроился работать на завод. Там напарник предложил подработку: сделать ремонт фасада многоэтажки. Хотя раньше мужчина никогда не занимался такими работами.

— Но я почувствовал шанс и, не раздумывая, предложил: «Давай мы выполним эту работу! Правда, пока не знаю, как мы залезем на пятиэтажный дом, но точно залезем», — вспоминает Вячеслав.

Тот разговор задал тон всему будущему бизнесу мужчины. Вячеслав с напарником выполнили заказ в срок. Результат стал хорошей рекламой: появились новые предложения. Бизнес шел «по накатанной»: закупался инструмент, росла репутация…

Выход на новый уровень

За годы у Вячеслава появился опыт в сегменте ремонтных работ. Но превратить это во взрослый бизнес не удавалось. Самые интересные для специалистов заказы предлагали по госзакупкам. Тут без системных знаний — никуда.

Поэтому Вячеслав присоединился к программе «Новое звание — предприниматель». Он изучил нюансы законодательства, понял, как грамотно выстроить бизнес процессы. Чтобы оптимизировать финансы, открыл расчетный счет по льготному тарифу «СВОи» в ПСБ.

Сегодня ИП Радионов вместе со своей командой он активно участвует в тендерах на госзакупки.

— Главное — стремление, желание трудиться и никогда не опускать руки. Программа «Новое звание — предприниматель» стала для меня важным этапом. Она дала не просто знания, а чёткую систему, которая помогла структурировать многолетний опыт и вывести бизнес на более серьезный уровень работы с госзаказом, — считает Вячеслав.

Фото: ПСБ.

История 3. С фронта — в бизнес

Евгений Киселёв прошел боевой путь в полку 1194, который стяжал славу громкими военными операциями на Донбассе. Вернувшись после контракта в Саратов, мужчина принял решение начать новый бизнес — прежнее дело пришлось оставить. Но для ветерана отступление — не вариант. Евгений принял вызов и начал сначала.

Бизнес с миссией

«Качественно и по доступной цене» — формула особенно востребована в наше время. И предприниматель ее придерживается. Несмотря на ситуацию в экономике, заказчиков подкупает важное решение предпринимателя: с каждой выполненной задачи он отправляет 10% дохода на поддержку товарищей в зоне СВО.

Фото: ПСБ.

— С каждым установленным окном я знаю, что помогаю сделать дом клиента теплее и тише, а часть средств от этой работы идет на помощь тем, кто сейчас на передовой. Так я продолжаю свое дело и поддерживаю товарищей. Программа «Новое звание — предприниматель» и поддержка ПСБ дали четкий план и инструменты, чтобы эта миссия стала реальностью, — говорит Евгений.

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