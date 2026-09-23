Алсу: Конечно, мое сердце открыто любви

После больших перемен в жизни Алсу не позволяет себе бездействовать. Фото: личный архив певицы Алсу

У Алсу этой осенью много планов - концерты, съемки, записи песен. Журнал «Телепрограмма» обсудил с певицей новости в ее личной и творческой жизни.

«Всегда поддержу выбор ребенка»

- Алсу, поздравляем! На днях вы отметили 20-летие вашего старшего ребенка - дочери Сафины. Какой она выросла? Направляете ли вы ее в выборе профессии?

- Спасибо большое! Мне самой до сих пор сложно поверить, что я мама 20-летнего человека! Сафина выросла невероятно доброй, светлой, искренней девушкой. И, конечно, для меня самое главное - не то, какую профессию она выберет и каких высот достигнет, а чтобы она была счастлива.

Я вообще стараюсь не навязывать детям свои представления об их будущем. Мне важно, чтобы они сами искали себя, пробовали, ошибались, меняли решения, если чувствуют, что это не их путь. Мне кажется, в 20 лет совершенно нормально еще находиться в поиске. Я всегда буду рядом и поддержу любой ее выбор, если он делает ее счастливой.

Алсу с сыном Рафаэлем, дочками Сафиной и Микеллой (слева). Фото: личный архив певицы Алсу

- За минувший год мы увидели в ваших соцсетях занимательные ролики с вашим сыном. Рафаэлю 10 лет. Он больше творческий ребенок или увлечен техническими, математическими дисциплинами?

- Рафаэль растет очень любознательным и разносторонним ребенком. Как и Сафина с Микеллой, он очень музыкальный: учится играть на фортепиано, у него абсолютный слух, и он постоянно удивляет нас своими музыкальными и даже композиторскими способностями. Часто что-то придумывает, наигрывает. При этом у него явно математический склад ума. Его любимый предмет в школе - математика, он очень увлечен шахматами и с большим интересом играет. Мы стараемся развивать его разносторонне, ничего не навязывая и не определяя заранее, кем он должен стать. Для меня главное, что ему самому все это интересно, что он получает удовольствие от процесса и радуется своим маленьким победам и достижениям. А наша задача - поддерживать этот интерес и дать ему возможность раскрыть свои способности.

- Микелла - студентка, изучает юрис-пруденцию. Это значит, что у нее пока временный перерыв в творчестве, выпуске песен? Или просто стало это неинтересно?

- Нет, я бы точно не сказала, что ей стало неинтересно творчество. Музыка - огромная часть ее жизни, и я думаю, что она никуда из нее не исчезнет. Но сейчас у Микеллы учеба, взрослая жизнь, новые интересы, поиск себя. И мне очень нравится, что она не торопится делать что-то только потому, что от нее этого ждут. Я всегда говорю своим детям: не нужно никому ничего доказывать. Если появится песня, которую ей действительно захочется спеть, если появится внутреннее желание вернуться к активному творчеству - она это сделает. А я, конечно, буду только рада и всегда поддержу.

«У меня период, когда хочется очень много работать»

- В вашей новой песне «Мотылек» есть слова: «девочка хочет любить, девочка хочет счастья». Для женщины, состоявшейся в материнстве, успешной в карьере, непременно нужна еще любовь к мужчине? Вы ощущаете эту необходимость?

- Мне кажется, сколько бы женщине ни было лет, сколько бы у нее ни было детей, достижений, наград и жизненного опыта, где-то внутри нее все равно живет та самая девочка, которая хочет любить и быть любимой. Но сегодня я совершенно иначе отношусь к слову «необходимость». Мне не нужен мужчина для того, чтобы чувствовать себя полноценной или счастливой. Я научилась находить счастье внутри себя, в детях, семье, любимой работе, друзьях, в самой жизни. И, наверное, только из такого состояния и могут родиться действительно здоровые отношения - когда ты идешь в них не от одиночества и не потому, что тебе кого-то не хватает.

Конечно, мое сердце открыто любви. Я вообще считаю любовь одним из самых прекрасных чувств, данных человеку. Но сегодня мне хочется не просто любви ради любви, а настоящей близости - когда люди делают жизнь друг друга счастливее, а не сложнее.

Алсу с папой Ралифом Рафиловичем и мамой Разией Исхаковной. Фото: личный архив певицы Алсу

- У вас 24 октября концерт в Уфе. Башкирию вы называете своей второй малой родиной. Какие-то дела, планы, встречи помимо гастрольных наметили в Башкирии? Будут на концерте ваши знакомые?

- Башкирия для меня действительно родная земля. Мой папа родом оттуда, и вообще мое детство очень тесно связано и с Татарстаном, и с Башкортостаном. Поэтому, когда приезжаю туда, никогда не воспринимаю это просто как очередную точку гастрольного маршрута. Конечно, на концерт придут родные, знакомые, люди, которых я знаю много лет, и от этого такие выступления всегда особенно волнительные. Очень хочется, чтобы была возможность не только выйти на сцену, но и увидеть близких, пообщаться, почувствовать эту родную атмосферу. Для меня возвращение в места, связанные с детством и семьей, всегда очень теплое событие.

- Популярный артист строит планы на год вперед. Какие они у вас? Что бы вам хотелось - еще больше премьер песен, большой тур?

- Сейчас у меня как раз тот период, когда хочется очень много работать. Наверное, я соскучилась по этому ритму. Последние годы подарили мне огромное количество внутренней энергии, которую хочется направлять в творчество. Поэтому планов действительно много: новые песни, клипы, концерты, интересные коллаборации. Мне хочется экспериментировать, удивлять - прежде всего саму себя. Я сейчас гораздо свободнее отношусь к музыке и к своему образу, чем раньше. Не хочу ставить себе рамки: «Алсу должна петь только вот так». Мне интересно пробовать новое, но при этом сохранять себя и ту искренность, за которую, надеюсь, меня столько лет любит зритель.

- У известных артистов бывают дуэты с коллегами. Как ваш дуэт с Евой Власовой стал началом дружбы? Или сначала была дружба?

- С Евой нас сначала соединила именно музыка. А потом оказалось, что нам очень легко и интересно общаться и за пределами студии и сцены. Я вообще считаю большой редкостью, когда из творческого сотрудничества рождается настоящая человеческая близость. В нашей профессии мы встречаем огромное количество людей, но далеко не каждый становится твоим человеком. С Евой случилось именно так. У нас совпало многое - отношение к музыке, жизни, женской дружбе, чувство юмора. Поэтому я очень благодарна нашему дуэту еще и за то, что благодаря ему в моей жизни появился близкий человек.

Фото: личный архив певицы Алсу

- Вы снялись в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Когда вы оцениваете в сотне экспертов талантливых исполнителей - что важнее для вас: исключительные вокальные данные или артистизм?

- Для меня идеальный артист - это, конечно, сочетание и вокала, и артистизма. Но если выбирать, то лично меня всегда сильнее цепляет эмоция. Можно идеально взять каждую ноту, технически безупречно спеть произведение - и ничего не оставить в душе зрителя. А можно где-то быть неидеальным, но за несколько минут заставить человека что-то почувствовать. И вот это для меня настоящий талант. Конечно, я понимаю, что участник может волноваться, стесняться, впервые оказаться перед огромной аудиторией. Поэтому стараюсь не судить человека только по первым секундам. Мне всегда хочется увидеть в нем потенциал, индивидуальность, ту самую искру. Технику можно совершенствовать годами, а вот внутреннюю органику и способность трогать сердца невозможно просто выучить.

- В «Ну-ка, все вместе!» руководит сотней Сергей Лазарев. Многие зрители любят его за стремление спорить с решением других экспертов, настаивать на своем. Какое у вас впечатление от Лазарева в этом шоу?

- Мне кажется, Сергей именно поэтому так органичен в роли лидера сотни. Он невероятно эмоциональный, вовлеченный и совершенно не умеет относиться к происходящему формально! Если он верит в участника - он будет за него бороться до последнего. Мы можем спорить, можем совершенно по-разному услышать одного и того же исполнителя, но в этом и прелесть нашей сотни. Если бы сто человек всегда были единодушны, смотреть программу было бы неинтересно. Я очень уважаю Сергея как артиста и профессионала. Он прекрасно понимает, сколько труда стоит за несколькими минутами выступления на сцене, поэтому его эмоциональность - это прежде всего неравнодушие. А для такого шоу это, мне кажется, огромное достоинство.

Певица считает, что не нужно ждать, что кто-то сделает тебя счастливой. Фото: личный архив певицы Алсу

- Прочла в женском сообществе мнение, что, оказавшись в сложной жизненной ситуации, многие хотят слышать советы не только от профильных экспертов, но и от уважаемых людей, которые сами уже справились с непростой ситуацией. Как, например, Алсу, которая достойно пережила развод. Вряд ли вы захотите стать экспертом в этой теме, но что можно посоветовать женщине в такой ситуации, чтобы начать счастливо жить дальше?

- Я действительно не хочу становиться экспертом по разводам. И вообще думаю, что никто не имеет права говорить другой женщине: «Вот сделай так - и ты обязательно будешь счастлива». У каждой своя история, свои обстоятельства, свой путь. Но из собственного опыта могу сказать одно: очень важно в какой-то момент перестать жить прошлым и направить энергию на себя. Не на обиды, не на выяснение, кто прав и кто виноват, не на бесконечное прокручивание того, что уже невозможно изменить. После больших перемен в своей жизни я практически ни минуты не позволяла себе бездействовать. Я работала, занималась собой, спортом, музыкой, училась новому, проводила время с детьми, встречалась с близкими людьми. Не для того, чтобы убежать от переживаний, - их тоже нужно прожить, а чтобы снова почувствовать вкус собственной жизни.

И еще очень важно не воспринимать окончание отношений как окончание счастья. Иногда то, что сначала кажется разрушением привычного мира, спустя время оказывается началом совершенно новой главы. Нужно вернуть себе себя. Вспомнить, что ты любила, о чем мечтала, какой была до этих отношений и какой хочешь стать теперь. Не ждать, что обязательно появится кто-то и сделает тебя счастливой. Сначала научиться создавать это счастье самой. А дальше жизнь удивительным образом начинает открывать новые двери. Главное - не бояться в них входить.

Россия 1.

«Ну-ка, все вместе!» 12+

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