Алсу снялась в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!». Фото телеканала «Россия»

Вечером в пятницу, 11 сентября, стартует новый (восьмой) сезон популярного у зрителей вокального телешоу «Ну-ка, все вместе!». Теперь по пятницам вечером вновь на канале «Россия» ведущий шоу Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев будут представлять и оценивать талантливых исполнителей. В этом сезоне «народный кастинг» в шоу проходил в новых российских городах, география отбора обширная. Отобранные в регионах участники будут бороться в эфире за Кубок шоу и денежный приз 5 миллионов рублей.

Николай Басков — ведущий проекта. Фото телеканала «Россия»

В каждом выпуске по традиции к сотне экспертов, которые оценивают выступления участников, присоединяется приглашенная звезда. В одном из выпусков (он выйдет уже скоро) к членам жюри присоединится певица Алсу, у которой уже есть опыт судейства в проекте.

Алсу ответила на вопросы KP. RU о том, зачем талантливым вокалистам нужны телевизионные конкурсы и у кого сегодня больше шансов на победу: «В конкурсах нужно участвовать однозначно, потому что сколько прекрасных имен талантливых артистов мы уже знаем, в том числе из шоу «Ну-ка, все вместе!». Я считаю, что нужно использовать все возможности, и на кастинги ходить, потому что это миллионная аудитория. Даже если ты не победил, тебя миллионы уже увидели, кому-то ты понравился, кто-то на тебя подписался, кто-то закачал твою песню. Я считаю, что это отличная возможность показать себя. Для меня важно, чтобы артист состоялся в целом, потому что много прекрасных вокалистов, которые могут перепеть и Уитни Хьюстон, и Селин Дион, но при этом не находят свою изюминку, свой собственный голос. Мне кажется, что это должен быть артист с собственным «я», со своей какой-то фишкой, со своим узнаваемым тембром, стилем. Это эмоции какие-то, даже больше внутренние ощущения — определяют, насколько естественно артист себя ведет, насколько ему комфортно на этом месте, насколько он чувствует себя здесь как рыба в воде, и идет ли эта энергия, этот обмен энергиями. Вот по таким критериям я оцениваю конкурсантов».

Алсу рассказала, что любит этот проект, и сама следит за ним: «Смотрю, конечно, каждую пятницу, когда у меня есть возможность.

Сотня экспертов за работой. Фото телеканала «Россия»

Напомним, что по правилам шоу: каждый конкурсант поет перед сотней членов жюри, заставляет их своим талантливым и ярким исполнением встать и подпевать — чем больше экспертов встанут и нажмут на кнопки, поддержав выступление, тем больше баллов получит участник. Лучшие пройдут в полуфинал и финал, в котором судьи выберут победителя восьмого сезона.

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