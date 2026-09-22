Как по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» повышают безопасность детей на дорогах

Источник: Учи.ру.

В этом году дорожники по-прежнему делают акцент на маршрутах к социально значимым объектам, в том числе школам и детским садам.

При поддержке нацпроекта также проводится просветительская работа о правилах поведения на дорогах. Например, уже в седьмой раз проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников. Проект помогает учащимся повторить ПДД и научиться реагировать в нестандартных дорожных ситуациях.

«Безопасность детей на дорогах — один из наших безусловных приоритетов. Мы понимаем: чтобы защитить ребенка, нужен комплексный подход. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведем масштабную работу по обновлению дорожной сети, особое внимание уделяя маршрутам к школам и детским садам. Но ровный асфальт не заменит внимательности, поэтому реализуем и просветительские проекты. Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» за шесть лет стала эффективным инструментом просвещения: более 27 миллионов участников уже проверили себя, и мы видим реальный результат этой работы», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разберут как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как без травм ездить на самокате или велосипеде, как ориентироваться в дорожных знаках. Проверить знания можно до 25 октября.

«Ключевая задача Госавтоинспекции — сформировать у ребенка устойчивые навыки безопасного поведения еще до того, как он окажется на дороге один. Статистика ДТП с участием детей диктует нам методы работы: нельзя просто запрещать, нужно объяснять. Всероссийская олимпиада позволяет сделать это в интерактивном формате. Задания построены так, что участник сначала повторяет теорию, изучает алгоритмы действий в сложных ситуациях, и только потом закрепляет материал тестированием. Это формирует осознанность, и позволяет закрепить ПДД в памяти школьника», — отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Безопасность детей, в том числе по пути в школу — одна из главных задач. Ее выполнение начинается с качественной дорожной инфраструктуры. Помимо обновления асфальта, на маршрутах создается безопасная и комфортная инфраструктура как для водителей, так и для пешеходов. Рядом со школами и детскими садами обустраиваются тротуары, пешеходные переходы с дорожными знаками и разметкой, ограждениями, светофорами и искусственными неровностями – все это делает путь школьников безопаснее.

«В этом году в работе у дорожников 3,3 тыс. км школьных маршрутов. Среди них как городские улицы, ведущие непосредственно к образовательным учреждениям, так и школьные маршруты — региональные и межмуниципальные дороги, по которым организованы регулярные перевозки детей из небольших населенных пунктов до школ и обратно. Параллельно с обновлением дорожного полотна работаем и с элементами безопасности – дорожными знаками и ограждениями, освещением, светофорами и разметкой», — подчеркнул Министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Улица Айдамирова, г. Грозный. Источник фото: ГКУ «Управление Минавтодора ЧР».

Например, Чеченской Республике обновили сразу четыре школьных маршрута. В Грозном дорожники провели реконструкцию улицы Айдамирова, которая ведет к частной школе, и моста на улице Ленинградкой, который обеспечивает подход к школе №106.

«Очень рада, что наконец-то привели в порядок мост на Ленинградской и подходы к школе. Мой внук учится здесь второй год, и раньше это место было настоящей проблемой — особенно в дождь или гололёд. Сейчас совсем другое дело! Дорога ровная, мост широкий, появились нормальные тротуары, а на пешеходных переходах — знаки и яркая разметка. Даже в тёмное время суток теперь спокойно, всё хорошо видно. Утром провожаю внука до угла и больше не переживаю, как он будет переходить дорогу. Спасибо за такую заботу о наших детях! Видно, что сделано на совесть и с душой. Теперь и в школу идти приятно, и за внука спокойно», - сказала жительница Грозного Лиза Исраилова.

Маршруты к сельским школам тоже не остаются без внимания. Отремонтировали 13 километров дороги Ножай-Юрт — Замай-Юрт — Тухчар, которая является частью маршрута к школе № 3 в селе Ножай-Юрт. Также обновили почти 4,5 километра подъезда к селу Ульяновское, которая ведёт к местной общеобразовательной школе.

В Тамбовской области продолжается ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский. Трасса ведет непосредственно к Сосновской школе № 2 имени Ю. Уланова: по ней ежедневно идет поток школьных автобусов. Каждый день 106 учеников ездят по этой дороге в Сосновскую школу № 2 и еще 56 детей — в филиал в селе Вторые Левые Ламки.

Дорога «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский, Тамбовская область Источник фото: Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Дорогу приводят в порядок на трех участках, общая протяженность ремонта – более 62 километров. Сейчас дорожники завершают укладку асфальта на все участках работ, еще предстоит укрепить обочины, нанести разметку, установить дорожные знаки и барьерное ограждение.

На участке ремонта рядом со школой обустраивают заездной карман и парковочные места. Это позволит организовать безопасную высадку и посадку школьников, а также упорядочить парковку автомобилей родителей и сотрудников. Дополнительно на участке нанесут разметку пешеходного перехода.

«Мы все ждем эту дорогу и рады, что ее отремонтируют. По ней ежедневно проезжают школьные автобусы, которые возят детей в нашу школу и филиалы», — рассказала директор Сосновской школы № 2 имени Ю. Уланова Людмила Платицына.

В Самаре отремонтировали подъезды и тротуары, ведущие к школе № 74 на ул. Фасадной.

Как отметил директор школы № 74 Анатолий Захаркин, в новом учебном году за парты в образовательном учреждении сядут более тысячи учеников, в том числе 75 первоклассников.

«Важно, что после каникул ребятам и их родителям будет удобно ходить в школу, а улица Фасадная как одна из самых оживленных улиц района обновляется и все больше начинает соответствовать своему названию», — отметил директор школы № 74 Анатолий Захаркин.

Больше информации об Олимпиаде – на сайте.