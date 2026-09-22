Сестры-швеи погибли в своем ателье, а герой появился благодаря знаку свыше: мистические совпадения на пожаре в ТЦ Стерлитамака

Три погибшие сестры: Виктория, Елизавета и Елена. Фото: соцсети

Небольшое семейное ателье «Мастерица», второй этаже торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке (Башкирия). Именно там днем 22 сентября собрались три сестры-швеи, в девичестве - Самигуллины. По разошедшейся в сети версии, они планировали купить маме, у которой через три дня день рождения, подарок. Но страшный пожар в здании не дал им выбраться, женщины погибли…

Лабиринт бесконечных прилавков

Вторник, примерно 13:25 по местному времени, торговля в самом разгаре, много людей… Торговый комплекс состоит из четырех этажей, где много отделов со всякой всячиной, пожар начался на втором:

- Кажется, это случилось в магазине одежды, он совмещен с ателье и швейным цехом, - рассказал «КП» Алексей Н., - он живет рядом и часто приходит в «Солнечный» за мелкими покупками. - Там на втором этаже куча маленьких бутиков, это как мини-базар. А первый этаж занимает продуктовый рынок.

Предварительная причина – замыкание проводки. А поскольку вокруг ткани и фурнитура, огонь стал пожирать все вокруг…

- Быстро не выберешься, если все в дыму, - продолжает Алексей. - Проходы между отделами - метра нету. Лично я сигнализацию не слышал, но датчики там вроде как стояли и моргали.

Пожар в ТЦ "Солнечный" в Стерлитамаке. 22.9

Успела сообщить мужу о трагедии

Погибли четверо. Трое из них - те самые сестры Самигуллины, 33-летняя Виктория, 29-летняя Елизавета. И 45-летняя Елена. Все они находились в своем ателье.

- Я был на работе, когда позвонила Лена. Она успела сказать: «Мы горим!», после этого я сорвался и поехал к ней на работу. Звонил потом еще несколько раз, но трубку она больше не взяла, - говорит «КП» Василий, ее муж...

- Приехал туда, а там все полыхает. Набрал еще раз ее номер - не берет…

Еще одна погибшая - 51-летняя Елена. Она, по имеющимся сведениям, работала на предприятии, где делают спиртные напитки, и пришла в «Солнечный» за покупками. Известно, что у нее остался муж и 19-летний сын. Недавно семья вернулась из отпуска в Сочи.

«Комсомольская правда» выражает искреннее соболезнования всем, кто потерял в этой трагедии своих близких.

Дым от пожара молниеносно распространился по этажам. Фото: МЧС Башкирии

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скромный герой Экстренным службам на месте помогали обычные люди. Неравнодушные свидетели ЧП бросались на помощь тем, кто выпрыгивал из окон. Один из них подогнал свою «Газель» ближе к окнам, подтянул лестницу и по ней помогал людям выбраться наружу. Как выяснили журналисты «КП-Уфа», им оказался 22-летний Даниил Исаев. - Конечно, у меня в груди сразу что-то екнуло. Люди просят о помощи, нужно действовать. Подогнал машину прямо под окна, там уже мужики бегали со стремянкой, но она была слишком короткой, - описал он происходящее в разговоре с журналистом «Комсомолки». - Мы залезли на крышу «Газели», приставили лестницу и помогли двум девушкам вылезти наружу из окна. Спасенные были очень напуганы и находились в состоянии стресса. Одна надышалась угарным газом, ее передали врачам. Второй помогли с машиной, припаркованной рядом - ее отогнали подальше от огня.

Тот самый парень, который на своей «Газели» спас девушек из окна. Фото: соцсети

Не обошлось и без мистических совпадений. Сама судьба распорядилась так, чтобы мужчина оказался на месте событий.

- Утром перед рейсом у меня сломалась машина, поэтому выехал я на полтора часа позже. Считаю, что это был какой-то знак свыше, как Божье провидение. Ведь если бы я приехал раньше, то никого бы спасти уже не смог...

Всего известно о 9 пострадавших, пятеро из них госпитализировали. Среди пациентов есть 16-летняя девочка. Одна девушка получила травмы, выпрыгнув с третьего этажа. Еще одна женщина в тяжелом состоянии.

Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Правда, обвинения пока никому не предъявлены. По этой статье виновному грозит до 4 лет колонии.

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