Вопрос дня: Вам часто хочется поплакаться кому-нибудь в жилетку? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Максим Парасочка, адвокат:

- Вот так чтобы поплакаться кому-то конкретно — не мой формат. Но несколько раз в неделю я хожу в спортзал и от души молочу грушу — это и есть моя «жилетка». И еще раз в год у меня эмоциональная перезагрузка - уезжаю на неделю один на море, оставляю телефон в номере, беру книгу, блокнот, брожу по берегу, читаю, стихи сочиняю, мысли записываю…

Андрей Зберовский, психолог:

- У меня такого желания не возникает. Люди сами строят свою жизнь и несут ответственность за ее результаты. Можешь что-то изменить — действуй. Нет — никакая «жилетка» не поможет. Но все же психологическая разгрузка человеку необходима — для меня это общение в кругу семьи. Просто обнять близкого человека — это помогает лучше всякой «жилетки».

Галина Винниченко, домохозяйка:

- Как прожить пенсионеру на 18 тысяч, если коммуналка - десять? Как попасть к врачу, если заболело, а запись примерно через месяц? Как людям жить, а не выживать? Как получают минимальную пенсию при непрерывном стаже в 35 лет? И таких «как…» - бесконечное множество. Хотела бы поныть нашим депутатам на эти темы, но только с условием, чтобы за ними последовали бы решения этих проблем.

Милана Некрасова, певица:

- Иногда после тяжелого дня хочется просто позвонить близкому человеку и поделиться всем, что произошло. Обращаешься даже не за советом, а просто за поддержкой. К счастью, дома меня всегда ждет мой самый близкий человек, моя мама. И всегда в такие моменты, когда хочется открыть душу, она находится рядом!

Дмитрий Кононец, президент федерации «Уралстронг — Силачи Руси»:

—Зачем ныть, когда можно пойти позаниматься спортом? Плюс работа, стройка дома, дочка маленькая. Переключаешься между всем этим, и сил плакать просто не остается.

Марина Полевая, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

- Иногда хочется поплакаться — считаю, что это нормально. В основном, потому что хочется сделать максимально много, а не успеваешь. За «жилеткой» далеко не хожу - как правило, плачусь сама себе. И помогает. Потому что когда, пусть даже про себя, проговариваешь проблему, то приходит либо решение, либо понимание того, что это не стоит таких переживаний. Иногда можно поплакаться друзьям и близким, но не часто — чтобы не получить репутацию токсичного нытика.

Леуш Любич, певец, композитор, актер:

- Лично я очень мало в последнее время доверяю людям, потому что несколько раз обжигался. Мне легче довериться храму, молитве, медитации. Но есть, конечно, и люди, которым можно доверить самое сокровенное. Очень часто мне плачут в жилетку. В прошлом я учился в духовной семинарии, и мои знакомые знают, что все, что они рассказали, никуда больше не уйдет.

Николай Плотников, многодетный отец:

- Тяжело, конечно, бывает, но я никогда никому не жаловался. Все в себе держу. А что изменится от того, что жаловаться буду? Проблема от этого сама не решится.

Юлия Трифонова, начальник юридического отдела больницы города Бугуруслана:

- Я бы поплакалась в жилетку своей бабушке о том, что слишком мало времени с ней проводила и о том, что безумно по ней скучаю.

Нина Маслова, многодетная мама и волонтер:

- Духовный наставник у меня отец Антоний. Кроме него, к сожалению, другим не могу показаться слабой. Сейчас на душе сильное волнение и тревога за супруга-участника СВО: готовим его к операции, которую ждали три года. Я всегда знаю, что отец Антоний сумеет найти нужные слова и поддержать. Спасибо ему за большое сердце!

Женя Лизогуб, инфлюенсер, артист:

- Как и у всех, такие моменты бывают. Не стал бы называть это плачем в жилетку, но выговориться, когда накопилась усталость или какие-то проблемы, конечно же хочется. В таких случаях я могу поговорить с близким другом, с родными или с кем-то из команды. Они всегда находят подходящие слова поддержки и часто дают правильные советы!

Антон Морозов, семейный психолог:

- Психике бывает нужно слить накопившуюся энергию через слова — и нет ничего плохого, если диалог помогает решить вопрос. Но если в окружении есть «нытики», не стыдно ограничить с ними общение — даже с близкими — ради собственного блага.

Элеонора Ривер, продюсер и директор Воронежского уличного театра:

- Если бы пришлось поплакаться в жилетку - это было бы о профессиональном одиночестве. Вокруг много добрых и талантливых людей, мы делаем общее дело, но каждый видит только свой кусок, а я держу всю картину. Поэтому я периодически встречаюсь с друзьями-предпринимателями или езжу на форумы театральных менеджеров.

Александр Асташов, адвокат:

- Кому бы я мог поплакаться в жилетку? Наверное, жене. Думаю, у каждого в жизни бывают моменты, когда хочется выговориться, немного себя пожалеть. Жена для мужчины — это поддержка и опора, человек, который хранит его семейный уют и тайны. Думаю, люди для того и вместе, чтобы поддерживать друг друга и помогать сделать наш жизненный груз немного легче…

Владимир Табак, президент Международной ассоциации по фактчекингу GFCN, гендиректор АНО «Диалог»:

- Я в принципе не люблю плакаться, привык жить в концепции, что все проблемы нужно просто решать. Поэтому, если мне и хочется когда-то поплакаться, я, как правило, заглядываю внутрь себя и именно там нахожу ответы на вопросы, которые меня в этот момент волнуют или тревожат.

Александр Федорович, психиатр:

- Я родом из Советского Союза — нас воспитывали не плакаться, а преодолевать трудности. Такие элементы самурайского свойства я помню из детства. Бывало, мы с отцом ходили в горы-степи, я даже подростком еще не был. Жара, ветер, отец спрашивает: «Ты устал? Пить хочешь?» Говорю: «Да». А папа в ответ: «Видишь, как хорошо, что у тебя есть возможность преодолевать эти невзгоды и воспитывать характер, в будущем тебе это пригодится». Именно в таком формате я и живу, поэтому нужды плакаться в жилетку нет. Есть проблема, значит, надо ее преодолевать.

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