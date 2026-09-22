Опухшему сыну Елены Яковлевой стало хуже: врач заявил о распаде мышечной ткани, кровь напоминает сироп

Сын Елены Яковлевой проснулся в луже крови Фото: Кадр видео.

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой известен своим эпатажным видом. Денис Шальных, чье лицо и тело обильно украшены татуировками и шрамами, с 2019 году пытался удалить рисунки с лица, но выдержал всего пару сеансов. А не так давно чуть не умер.

Единственный сын Елены Яковлевой пытался избавиться от татуировок. Однажды врач вырезал у него кожу с набитым рисунком. "Скальпелем подрезал кожу по контуру татуировки, затем поддел её и вырезал вместе с рисунком. Остался такой листик кожи", - поведал Денис Шальных.

После процедуры он отправился домой и лег спать. "Проснулся в луже крови. Вся подушка была в крови, она даже на уши натекала. Температура поднялась до 39 градусов, кровотечение не останавливалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь", - огорошил 33-летний мужчина.

После процедуры его лицо распухло так, словно его "по башке ногой били". "Были огромные волдыри, а мне нужно было работать", - признался Денис в эфире шоу "Что я наделала" на канале "Пятница!"

У Дениса Шальных проблемы со здоровьем Фото: Кадр видео.

У мужчины начались проблемы со здоровьем. Врачи предупреждают, что попадание краски в кожу в некоторых случаях может повысить риск развития онкологических и аутоиммунных заболеваний. "Шейные и подмышечные лимфоузлы увеличены. Нужно исключить саркоидоз", - сообщил терапевт Наиль Боюк-Заде.

Денис согласился сдать анализы. "У меня в принципе воспаленные лимфоузлы. Бог с ними. Пускай воспаляются. Много что воспаляется. Мне это не мешает", - отметил сын Яковлевой.

Результаты анализов озадачили врача: "Сильное сгущение крови. У пациента кровь напоминает не жидкость, а сироп. Очень густая, ярко выраженное обезвоживание, что может привести к необратимым процессам таким, как инфаркт головного мозга, инфаркт миокарда или тромбоэмболия легочной артерии".

Тело 33-летнего мужчины покрыто татуировками Фото: Кадр видео.

Специалист также обратил внимание на превышение уровня креатинфосфокиназы, что может говорить о распаде мышечной ткани. "Такое обычно бывает у людей, которые находятся длительное время под завалами, обездвиженными. Это может остановить работу почек", - сокрушается медик.

По его слова, с печенью пациента тоже беда. "Работа органа осложнена токсическими факторами солей тяжелых металлов и прочими агентами. Хотели бы уточнить по поводу приема анаболических стероидов, тестостерона", - делился специалист