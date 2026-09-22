Рассказываем, как рассядутся партии в Государственной думе нового созыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЦИК еще не объявила окончательно результаты выборов в Государственную Думу России девятого созыва. Но предварительные итоги голосования после обработки 97 с лишним процентов бюллетеней уже дают понять, как она будет выглядеть. Если и появятся какие-то изменения, это будут десятые и сотые процентов, которые на распределение кресел, скорее всего, не повлияют.

Рассказываем, как рассядутся партии в новом созыве Госдумы после выборов-2026. Кому из них придется «подвинуться», а кто, наоборот, займет кресел больше, чем в предыдущие пять лет.

Результаты выборов в Госдуму-2026: расклад по партиям

Распределение депутатских мест в Госдуме Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Итоги выборов в Госдуму для "Единой России": Плюс 24 места

У «Единой России» - исторический рекорд пребывания в Госдуме. За нее проголосовали почти 58% избирателей. Что дает ей 139 мест. Но это еще не все. Ведь лишь половина из 450 депутатов избирается по спискам партий. Другая половина - по одномандатным округам. А в этих округах победа «ЕдРа» совершенно оглушительная. 208 из 225 одномандатников оказались единороссами!

В итоге фракция займет в Думе 347 мест. Это на 24 кресла больше, чем в предыдущем созыве. Это конституционное большинство (более 2/3 голосов!). Что дает ей возможность принимать законы, не прося помощи у оппозиции.

Результат выборов для КПРФ - минус 19 мест

Вторая по численности фракция будет у КПРФ (13,67% голосов избирателей и еще 5 одномандатников). Коммунисты будут ютиться на 38 креслах. Это для ленинцев-сталинцев обидное сокращение. В прошлом созыве они занимали 57 кресел.

ЦИК еще не объявила окончательно результаты выборов в Госдуму девятого созыва, но предварительные цифры - после обработки 97 с лишним процентов бюллетеней - уже дают понять, как она будет выглядеть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Итоги ЛДПР - плюс 3 мест

Это были первые выборы депутатов без неподражаемого Владимира Жириновского. И один из главных вопросов, который задавали шепотом друг другу политологи: «Что будет с партией?» ЛДПР не то что не развалилась, но и укрепила свои позиции после выборов в Госдуму-2026. За нее проголосовали 8,96% избирателей (это на 1,5 процента больше, чем на прошлых думских выборах). Плюс еще избраны два одномандатника. В девятом созыве ЛДПР займет 24 кресла.

Результат «Новых людей» - плюс 6 мест

«Новые люди» уже не новые. Они обжились в Госдуме. В 2026 году молодая партия не просто преодолела 5-процентный барьер для попадания в парламент, но и прибавила к прошлому результату больше двух с половиной процентов, набрав 7,91%. И хоть ни один одномандатник от партии не прошел, они все равно заслуженно получают 19 мест.

4 прошедших в парламент одномандатника оказались самовыдвиженцами. В прошлой Думе таких депутатов без фракции было 5. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Итоги выборов для "Справедливой России" - минус 11 мест

Справедливороссы оказались главной сенсацией со знаком минус. Они долго штурмовали пятипроцентный барьер, который дает пройти по партийным спискам. Барьер все-таки преодолели, но с минимальным перевесом, набрав чуть больше 5%. Еще от партии прошли четыре одномандатника. Так что в новой Думе будет лишь 16 представителей эсеров.

Результаты выборов в Госдуму для самовыдвиженцев

Еще одна партия - «Родина» - не преодолела 5-процентную планку на выборах, но ее представитель будет в Думе. Он победил в одномандатном округе.

А еще 4 прошедших в парламент одномандатника оказались самовыдвиженцами. В прошлой Думе таких депутатов без фракции было 5.

P.S. Результаты голосования по одномандатному округу № 25 в Кировской области из-за технической ошибки признаны недействительными. Облизбирком примет решение о признании выборов там несостоявшимися и назначит новые. Этот округ в подсчете итогов пока не учитывается.

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