В этом году была очень хорошая явка на выборах Фото: Олег УКЛАДОВ.

Как изменится Госдума и в чем залог прорыва «Единой России» с «Новыми Людьми», в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.

Памфилова объявила, что у «Единой России» предварительно будет 355 мест в Госдуме IX созыва Явка на выборах в Госдуму 2026 составила 59,32%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова

ЯВИЛИСЬ НЕ ОТБОЯРИЛИСЬ

- В этом году очень хорошая явка - чуть-чуть недобрали до 60%. Почему мы стали так активны?

- Есть несколько ответов. Первый - это спецоперация. Все понимают: надо показать миру, что мы едины, уверены в себе и победим. Это довольно сильный мотив, но все им объяснить невозможно.

Вспоминаем, и что у нас трехдневное голосование. То есть возможностей стало существенно больше. Когда это вводилось, было много критики, непонятицы. Кто-то даже рассматривал это как заговор против себя любимого, призывал бойкотировать. Но сейчас все разобрались. И вот мы видим, что в последний день обязательно приходят «протестанты» - КПРФ, «Новые люди». Они объясняют это своим избирателям так: если вы проголосуете в последний день, то ваши голоса точно не успеют украсть враги. А партия власти, наоборот, навигирует сторонников на первый день. Ну неважно, кто какие инструкции избирателям дает, важно, что все разобрались.

Третий момент - это цифровизация. Она у нас идет очень интенсивно.

- Да, на думских выборах 2021 года голосование по интернету было доступно только в 7 регионах России. В этом году - уже в 33.

- Тоже было много страхов и даже конспирологических теорий. Но сейчас видно, что все научились. Это занимает ровно 30 секунд и из экзотики превратилось в норму.

Есть еще один фактор, который вспоминают, как правило, только политтехнологи: в большом количестве регионов проходили местные выборы - в заксобрания, губернаторов. Это тоже работает на повышение явки. Люди идут голосовать за тех, кто будет управлять буквально их домом, улицей.

- Говорят, молодежь очень активна в этом году.

- Она действительно более активна, чем, скажем, в 2021-м.

Есть много причин, но я назову одну из них - это партия «Новые люди». Она себя позиционирует как партия обновления, партия будущего, партия молодежи, свободы. А это тот элемент, который раньше в нашей системе, получается, был в дефиците. В 2021 году они только появились, и их еще не распробовали - наш избиратель очень рационален и стремится голосовать только за тех, кто гарантированно преодолеет 5-процентный барьер. Чтоб отданный голос не пропал впустую. А сейчас это уже парламентская партия, у нее хороший трамплин, и мы видим, что она этим воспользовалась.

Гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров. Фото: Иван МАКЕЕВ.

ВОЮЮЩИЕ ГОЛОСУЮТ ЗА ВЕРХОВНОГО

- Почему экзитполы, которые предоставил ВЦИОМ, так разошлись с итогами от ЦИК? Вы «Единой России» давали 49%, а они набирают под 58%.

- Мы не проводили экзитполы по соображениям безопасности в наших регионах, где идет спецоперация, - в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. И в близких к фронту регионах, на которые идут атаки украинских дронов - Воронежская область, Ростовская, Кубань. Они многонаселенные, они активно голосуют. Поэтому и есть «дельта» между результатами экзитполов и результатами ЦИК.

- Там поддержка «Единой России» выше, чем в спокойных регионах?

- Да. В воюющих регионах практически абсолютная популярность Верховного главнокомандующего и «Единой России», которая воспринимается как партия президента. В приграничных регионах тоже симпатии сдвигаются именно в эту сторону. Там электорат, поддерживающий президента и его партию, гораздо более выражен, чем в условно тыловых областях и тем более в столицах. И мы, когда выдавали результаты экзитполов, сразу предупредили, что по результатам ЦИК у правящей партии показатель будет лучше.

- Это же касается и армии? Вы в военные части с экзитполами не ездили?

- Да. Армия голосует на закрытых участках, туда социологам вообще доступа нет. И по армии точно такая же мотивация - они активней голосуют именно за президента и его партию.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«ЕДРО» ВЫТАЩИЛИ «ПАРОВОЗЫ»

- А в чем причина нынешнего успеха «ЕдРа» по сравнению с прошлыми?

- Напомню, прошлые выборы шли на выходе из пандемии. Были сложные чувства: вроде бы выходим, но мы устали, и потери были большие. Сам механизм пандемии был такой… колебательный: волна, потом расслабились, потом следующая волна. И это уже заколебало к концу 2021-го. Поэтому результаты правящей партии, отвечающей за все, тогда оказались невысокие - меньше 50%.

Сейчас - СВО, бензиновый кризис, бомбежки, попытки Украины воевать в Черном море, устраивать теракты в наших тыловых регионах… Мы видели исторический максимум по количеству БПЛА, летящих на Москву. Это очень тревожный климат. Но в отличие от пандемии, мы понимаем, с кем боремся и за что. Тогда враг был невидимый, вирусный, распыленный. А сейчас - конкретный. И вот тут мы против врага объединяемся. Думаю, это главная причина роста поддержки «Единой России».

- А какие еще есть?

- Хорошая пятерка лидеров - «паровозов», которые тащили на себе агитацию за партию по телевизору. Напомню: Лавров, министр иностранных дел, «мистер нет», олицетворение такой установки на... жесткую защиту страны, суверенитета. Собянин - сегодня это эталон рукастого, эффективного управленца. Да, немногословного, но хозяйственника высокого уровня. Герои СВО - капитан Головин и военкор Поддубный - то, что надо в наше время. В общем, хорошо подобрали лидеров списка.

Плюс поддержка президента. Он четко сказал, что участие в этих выборах будет вкладом каждого в победу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КПРФ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛА

- Почему так просела КПРФ? Растеряла четверть своего электората?

- Это в 2026 году была проблема всех партий, кроме «Единой России», - объединение людей на общей платформе: мы за суверенитет, мы готовы сражаться до победного, хотя нам и бывает тяжко. Все под этим подписались. И вследствие этого партии стали менее различимы для избирателя, острота противоречий начала скрадываться. И выигрыш от этого получила именно «ЕР» как партия президента.

Во-вторых, у КПРФ затянулся транзит. Руководство и идеи бессменны с 1992 года. Очевидно, нужен какой-то новый импульс. Да, это риск. Но, мы видим на примере ЛДПР, где казалось, что Жириновского заменить уж никак невозможно, партия осталась на плаву и дала приличные результаты. Да, транзит - это опасно, но необходимо. Не может партия идти с идеями 30-летней давности. Уже все, что можно было получить от ностальгии по СССР и советскому образу жизни, получено. Нужно что-то новое. Есть и проблемы со сменой поколений. Там есть яркие, ершистые, боевитые кандидаты, но у них сложности с поддержкой со стороны самой партии.

- В общем, КПРФ провалилась?

- Давайте будем справедливы: их задача-минимум была остаться главной оппозиционной партией. То есть партией № 2. И они эту задачу решили. Без блеска, но решили.

ЛОДКА «СР» СЕЛА НА МЕЛЬ

- А почему провалилась «Справедливая Россия»? Она на грани 5-процентного барьера - вылета из Госдумы.

- Тут тоже есть расхождение между нашим экзитполом и ЦИК. У нас было больше 6% у «СР». Я думаю, это не столько беда самих эсеров, сколько следствие высокой явки. Большинство новых голосовавших (кто при прочих равных остался бы дома), отдали предпочтение другим партиям. У «СР» не в количестве голосов, а именно в процентном отношении совсем чуть-чуть недостача. Это, конечно, драма. Мы видим, что резкий рост явки поднял не все лодки. Лодка «Справедливая Россия» может остаться на мели. Увы и ах.

ТЕНЬ ВОЖДЯ

- Это первые выборы без Жириновского. И ЛДПР набирает больше, чем 5 лет назад с ним во главе. Как так?

- Тут был вопрос: а насколько тень Жириновского поможет его наследникам?

У меня гипотеза такая. Помните, Францию долгое время возглавлял Шарль де Голль? Он в 1969 году покинул пост президента, но голлистские партии существуют до сих пор. Последний президент-голлист Жак Ширак был в начале 2010-х. То есть через 40 лет после ухода со сцены основателя партии его последователи занимали ведущие посты. У де Голля длинная тень, очень длинная.

Конечно, Жириновский - не де Голль. Но он был очень ярким, очень харизматичным политиком. И до сих пор, через 4 года после смерти, у него есть поклонники. Не забываем, что он признан и на государственном уровне - Путин подписал указ о праздновании его юбилея, была выставка в Манеже, поезд «Жириновский»… Это тоже сработало.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

А ЧТО С КОНСТИТУЦИЕЙ?

- Все складывается так, что «Единая Россия» получит конституционное большинство. Мы что, снова готовимся менять Конституцию?

- Насколько я знаю, таких разговоров нет. Да и не до этого - у нас война. Это главное. Даже если и надо что-то менять, то можно и погодить.

- А Конституцию вообще надо менять?

- Мое личное мнение, что надо. И править прежде всего в сторону расширения полномочий той самой Госдумы, которую мы три дня выбирали. Уверен, в этом случае критики в адрес депутатов, что они занимаются всякой фигней, будет меньше. Но, повторюсь, с этим точно можно погодить. Сейчас надо сконцентрироваться на главном. А это, безусловно, СВО.

СМЕШНЫЕ СТРАХИ СТАРИКОВ

- Результаты электронного голосования сильно отличаются от бумажного. Там на втором месте «Новые люди» с 15%. А вот у коммунистов, наоборот, меньше, чем дает ЦИК, - около 12%.

- Здесь нет секретов. Электронное голосование - это голосование, сидя на диване. А кто у нас топит за комфорт, бесшовность и цифровизацию? Молодежь. Для старших это «не очень понятные нововведения». И, конечно, результат «Новых людей» в голосовании по интернету абсолютно понятен. Для молодых людей страхи, что «украдут их голос» и «нельзя голосовать электронно», - это смешно. Они все привыкли делать электронно, и им это нравится. Здесь мы должны поаплодировать «Новым людям». Они сумели этим эффективно воспользоваться.

Тренд очевидный: старшее поколение, увы, будет постепенно сходить со сцены, а молодое - занимать все больше места. Электронное голосование будет набирать обороты.

НОВЫЙ БОЕВОЙ ОКОП

- Какую Думу хотят видеть люди? Крикливую и шумную, где дерется Жириновский и депутаты блокируют трибуну… Как в 90-х. Или профессиональную, но скучную, как роботов?

- Перформансы, которые выдавали депутаты в 90-х, сейчас воспринимаются как признаки сумрачной, травматичной ельцинской эпохи. К ней никто возвращаться не хочет. Все, кто это наблюдал воочию, вспоминают как кошмарный сон. Поэтому: нет.

Есть и другие развлечения.

Люди требуют от Думы, чтобы она работала на народ, чтобы заботилась о нашем благосостоянии, хороших зарплатах, о защите, о нашем комфорте в конце концов. Вот этим, по мнению людей, должна заниматься Дума, а не запрещать бесконечно все подряд. Это сейчас главный запрос.

- Она сильно обновится? В 9-м созыве будет много новых людей?

- Многие не замечают, но Дума каждый раз обновляется почти наполовину. В 9-й созыв идет мощный «отряд» ветеранов СВО. И не от какой-то одной партии, а практически от всех. Посмотрим, как они сработаются. Потому что это совсем другое - парламент требует других навыков. У них есть несколько лет, чтобы показать себя на новом поле. Их учили, их готовили. Они прошли горнило предвыборной борьбы. Теперь новая высота, новый рубеж. Посмотрим, как они его возьмут. Будем надеяться, что, конечно, возьмут.

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