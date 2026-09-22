Печальная правда о Лере Кудрявцевой: вот что происходит в ее семье на самом деле

Лера Кудрявцева тащит на себе семью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лера Кудрявцева 13 лет назад вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал хоккеист Игорь Макаров. Спортсмен младше телеведущей на 16 лет. На заре их отношений он зарабатывал миллионы. Однако последние пять лет мужчина, по мнению знакомых, буквально живет за счет работящей жены.

Лера Кудрявцева является востребованной ведущей. Гонорар теледивы исчисляется миллионами рублей. За время карьеры знаменитость купила квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, у нее есть шикарный загородный дом.

Многие считают, что хоккеист Игорь Макаров после завершения карьеры живет за счет звездной жены. "Она ведь тянет на себе всю семью", - огорошила признанием Катя Гордон в шоу "БеС комментариев".

Лера зарабатывает миллионы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сама Кудрявцева ситуацию в семье не комментирует. Зато рассказала о ЧП в ее питерской квартире.

55-летняя телеведущая заявила, что разрешила погостить в апартаментах своему знакомому. Он, когда выезжал, отключил свет, из-за чего в холодильнике сгнили все продукты.

"Меня сентябрь решил добить. Я приехала на полтора дня в Питер, потому что у меня очень плохое эмоциональное состояние! Я не знаю, что со мной происходит. Все хорошо. Но что-то нехорошо!" - заявила Лера.

Ей не удалось поспать ночью. Она отмывала холодильник. "Я просто в шоке. В морозилке и холодильнике были продукты. Здесь какая-то мошкара, вонь. Все это я сейчас понесу на помойку", - пожаловалась 66-летняя звезда.