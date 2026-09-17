Наталью Данилову из "Места встречи изменить нельзя" тайно похоронили с мамой, сломавшей ей жизнь: последние дни актрисы были кошмаром

Наталья Данилова тяжело переживала свою бездетность. Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Умершую в хосписе актрису Наталью Данилову тайно похоронили рядом с мамой под Санкт-Петербургом. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" по настоянию родительницы сделала подпольный аборт и навсегда лишилась возможности родить ребенка.

Народный артист России Николай Буров рассказал о тайных похоронах Натальи Даниловой. Актрису умерла 8 сентября в хосписе. У нее был рак. Она две недели не дожила до 71-летия.

Знаменитость тайно похоронили в Гатчине на Старом кладбище. Артистка упокоилась рядом с мамой, бабушкой и дедушкой. "Наташа очень любила Гатчину, потому что детство проводила у бабушки и дедушки. Так что это - по ее воле", - цитирует сайт kp.ru Бурова.

Всю жизнь артистку преследовало горе. Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Актриса, по его словам, велела о похоронах никому не сообщать. "Мне сообщила уже после похорон волонтер из православной организации, которая помогала Наташе. Наташа в конце жизни сказала, что она стала разговаривать с Богом", - цитирует его ТАСС.

Стоит отметить, что даже родной брат актрисы по отцу, живущий на Украине, не знал о ее смерти. "Моя родная сестра по папе, к сожалению, ушла от нас в мир иной. В вечное Закулисье... Мамы у нас были разные. Наташа была старше меня на 14 лет... Мы нечасто виделись", - отметил Телеведущий Алексей Мочанов.

Они прекратили общение после 2022-го. "Ушла сама, тихо, никого не напрягая. Светлая добрая ей память. Покойся с миром, сестра", - написал он в блоге.

Актриса последние годы тяжело болела Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, актрису всю ее жизнь преследовало горе. Много лет назад ее мама настояла на аборте. Данилова почувствовала недомогание, врач назначил ей сильные гормональные препараты, не заметив, что девушка беременна. Когда выяснилось, что актриса ждет ребенка, был уже поздний срок. Мать звезды боялась, что малыш родится больным из-за лекарств. Данилова послушалась ее и сломала себе жизнь.

Аборт на позднем сроке лишил звезду возможности иметь детей. Это стало ее личной болью и трагедией.

Когда Данилова снималась в фильме "Место встречи изменить нельзя", эпизод, в котором Синичкина впервые видит подкидыша, дался ей нелегко. "Незадолго до этого я сделала криминальный аборт. Высоцкий меня успокаивал, утешал - ему я раскрыла душу", - делилась она.

Она дважды вдова. Ее первый муж, режиссер Асхаб Абакаров в 1985 году погиб в автокатастрофе. Ему было 40 лет.

Знаменитость не хотела, чтобы ее видели немощной. Фото: кадр из фильма "Отцы и дети"

У второго мужа, Сергея, в 45 лет случился инфаркт, а затем инсульт. Данилова ушла из театра, чтобы ухаживать за ним и больной мамой. Когда они умерли, тяжело заболела и она.

"Исчезла из виду. Словно растворилась в воздухе. Времена были для актеров тяжелые, поэтому никто и не спрашивал, куда делась. А она посвятила себя родному человеку, которому была нужна ее помощь. Без стонов, без жалоб, без заламываемых рук. Она всегда жила тихо и не публично..." - вспомнила вдова режиссера Юрия Павлова.

Наталья Юрьевна жила бедно. Ей приходилось собирать и сдавать бутылки, относить вещи в комиссионку.

Последние месяцы жизни и вовсе стали для актрисы сущим кошмаром. Она не хотела, чтобы кто-то видел, как ее разрушает рак. "Уходила она очень тяжело. Мужественно переносила все. Не пользовалась никакими обезболивающими... Она была никакая. Говорить ей было очень больно", - заключил Буров.