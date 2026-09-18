Согласно графику, новогодние каникулы продлятся 11 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Каждый третий день в следующем году мы с вами будем отдыхать! Ну, почти. Потому что в 2027-м россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных (с учетом праздников, без учета отпусков). Это стало известно после того, как правительство утвердило окончательный и бесповоротный график рабочих и выходных дней на 2027 год.

Каждый третий день в следующем году мы с вами будем отдыхать! Фото: Александр ГЛУЗ.

Производственный календарь на 2027 год с выходными и новогодними праздниками

Согласно графику, новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января включительно. Это почти рекорд: самые длинные новогодние каникулы в истории России длились 12 дней.

Вообще-то по недоразумению 31 декабря у нас до сих пор официальный рабочий день. Но есть такой закон: если официальный праздник выпадает на субботу или воскресенье, его надо перенести на какой-нибудь рабочий день. А 2 и 3 января (по закону это нерабочие праздничные дни) в новом году выпадают как раз на субботу - воскресенье. В правительстве решили перенести их на 31 декабря и 5 ноября.

Производственный календарь на 2027 год с выходными и новогодними праздниками

И поэтому, помимо практически рекордных новогодних праздников, нас с вами ждут еще шесть порций длинных выходных! Вот они:

- с 21 по 23 февраля (воскресенье - вторник)

- с 6 по 8 марта (суббота - понедельник)

- с 1 по 3 мая (суббота - понедельник)

- с 8 по 10 мая (суббота - понедельник)

- с 12 по 14 июня (суббота - понедельник)

- с 4 по 7 ноября (четверг - воскресенье)

Отдуваться за эти подарки судьбы будем в конце зимы: с 15 по 20 февраля нас ждет шестидневная рабочая неделя. Единственная в следующем году.

Не знаю, как вы, а я уже жду 2027-й!

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