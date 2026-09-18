Брухунова в жакете с розовыми меховыми манжетами, Собчак в алой рубашке и голубом галстуке, а Волкова в брутальном пальто: самые яркие осенние образы звезд

Ксения Собчак и Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

С каждым днем становится прохладнее, а солнца все меньше. Но это не повод облачаться во все серое и темное. Настроение всегда можно поднять за счет ярких цветов и необычных фасонов. Мы собрали самые интересные образы звезд с осенним настроением.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина Фото: Личный архив.

Татьяна Брухунова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отметила удачный образ Татьяны с клетчатым жакетом с ультрамодными меховыми ярко-розовыми манжетами. Акцентный жакет молодая супруга Петросяна дополнила нейтральными черными брюками и базовой тёмной футболкой. Не забыла и про люксовые детали — балетки и сумку-косметичку от Chanel. На мой взгляд, все красиво и в тему.

Ксения Собчак

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Невозможно пройти мимо яркого лука Ксении Анатольевны. В «центре» образа объемная алая рубашка в сочетании с голубым галстуком — всё от Celine. Аутфит Собчак дополнила серыми широкими брюками от Phoebe Philo (116 300 рублей) и туфлями в оттенке металлик от Prada. И завершающие штрихи тяжело-люксового образа — полосатая сумка Hermes и массивные серьги Jil Sander.

Екатерина Волкова

Фото: Личный Архив.

Екатерина Волкова сменила имидж и правильно сделала. Стрижка ежик и брутальные образы идут актрисе куда больше, чем кудри и романтичные платья. Посмотрите, как роскошно Екатерина выглядит в черном приталенном пальто с увеличенными плечами и кожаной кепке! Отдельного внимания заслуживают украшения — длинные висячие серьги и многочисленные кольца под винтаж. Однозначно «лайк»!

Ксения Бородина

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения перестала работать со стилистами и стала носить то, что ей нравится. Так, ведущая уже успела примерить трикотажный (предположу, что кашемировый) кардиган с отделкой соболем, который сочетала с рваными джинсами. Отмечу, что коричневый оттенок цветущей Бородиной очень идет. А вот джинсы я бы заменила на более актуальные легинсы.

Марика Кравцова

Фото: Личный Архив.

Марика собрала тотал лук от российского бренда Matu. Блогер продемонстрировала трикотажный костюм с водолазкой и юбкой в одном из самых модных цветов этой осени — оливковом. Образ Кравцова дополнила молочными слингбэками и сумкой такого же оттенка. Минималистично и очень стильно.

Мода, стоп!

Японский бренд Doublet (тот самый, что выпустил сумку в виде ржавого ведра) презентовал новое творение — сумку в виде переспелого банана. Аксессуар имеет молнию. Если ее расстегнуть, то создастся эффект, что вы чистите слегка подгнивший банан. Цена сумки — 76 900 рублей.

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