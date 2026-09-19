«Комсомолка» и Содружество авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ» продолжают еженедельную рубрику «ОСТОРОЖНО – ОСТРЫЙ УМ!»
Остроумные авторы Содружества «СОКРАТ» поднимают нам настроение своими яркими четверостишиями.
О чёрных дырах
Глаза, как космос и походка от бедра
Меня сразили. И с того же дня
Образовалась черная дыра
В кармане и на счете у меня.
Владимир Городзейский
Офисное
Кофе с чаем, чай с пивом, кефир с лимонадом,
Пепси-кола с какао и прочая муть…
Нет, ну с этим бороться же как-нибудь надо!
Или всё-таки кружку пойти сполоснуть?
Татьяна Кормилицына
Они и мы
Создав во всём себе уют
Высокими постами,
Они и мёд обычно пьют
Не нашими устами.
Станислав Овечкин
О схожести
Несправедливо медиков ругают…
Я был советом доктора польщён:
«Когда вам ничего не помогает,
Попробуйте чего-нибудь ещё».
Александр Петрович-Сыров
Глава угла
Когда тебя загнали в угол
И над тобой сгустилась мгла,
Отбросив все сомненья в «Гугл»,
Встань во главу того угла.
Сергей Сидоров
Былое и думы
Позади веселье удалое.
Думы одолели, и увы,
Грустно осыпается былое
С волосистой части головы.
Афанасий Смыслов