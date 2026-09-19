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«Комсомолка» и Содружество авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ» продолжают еженедельную рубрику «ОСТОРОЖНО – ОСТРЫЙ УМ!»

Остроумные авторы Содружества «СОКРАТ» поднимают нам настроение своими яркими четверостишиями.

О чёрных дырах

Глаза, как космос и походка от бедра

Меня сразили. И с того же дня

Образовалась черная дыра

В кармане и на счете у меня.

Владимир Городзейский

Офисное

Кофе с чаем, чай с пивом, кефир с лимонадом,

Пепси-кола с какао и прочая муть…

Нет, ну с этим бороться же как-нибудь надо!

Или всё-таки кружку пойти сполоснуть?

Татьяна Кормилицына

Они и мы

Создав во всём себе уют

Высокими постами,

Они и мёд обычно пьют

Не нашими устами.

Станислав Овечкин

О схожести

Несправедливо медиков ругают…

Я был советом доктора польщён:

«Когда вам ничего не помогает,

Попробуйте чего-нибудь ещё».

Александр Петрович-Сыров

Глава угла

Когда тебя загнали в угол

И над тобой сгустилась мгла,

Отбросив все сомненья в «Гугл»,

Встань во главу того угла.

Сергей Сидоров

Былое и думы

Позади веселье удалое.

Думы одолели, и увы,

Грустно осыпается былое

С волосистой части головы.

Афанасий Смыслов