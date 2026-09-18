Креативные индустрии как ресурс сохранения наследия

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Тема заседания — «Креативные индустрии – ресурс сохранения и воспроизводства историко-культурного наследия России, его ценностей и смыслов». Открыл заседание председатель комиссии, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что по поручению Секретаря Государственного Совета Алексея Дюмина идет подготовка к заседанию Госсовета, которое состоится в декабре и будет посвящено сохранению историко-культурного наследия России.

«Желаю, чтобы заседание было открытым, дискуссионным, продуктивным», — сказал Михаил Развожаев.

«Креативные индустрии сегодня — это один из самых действенных ресурсов сохранения и воспроизводства историко-культурного наследия России, его ценностей и смыслов. В стране есть сильные практики, где музейная достоверность и современные технологии работают сообща, а не подменяют друг друга. Региональные практики нужно масштабировать, важно, чтобы креативные индустрии системно работали на сохранение наследия по всей стране, а не оставались отдельными яркими кейсами. Тогда культура и традиционные духовно-нравственные ценности получат современный механизм воспроизводства», — отметил председатель подкомиссии «По ценностно-ориентированным креативным индустриям» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности», генеральный директор ПФКИ, член Общественной палаты РФ Роман Карманов.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова представила опыт выставки «Великая Всероссийская», посвященной 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Проект работает в выставочном пакгаузе на Стрелке до 4 ноября. Выставка 1896 года стала событием национального масштаба: 172 павильона образовали целый временный выставочный город, его посетили более 1 млн человек, представлено 9700 экспонатов, а продолжительность события — 125 дней. Современный проект воссоздает историю на новом уровне: проведена длительная исследовательская работа, представлены более 200 реальных экспонатов конца XIX века, привезенных из разных регионов России. К реализации проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив привлекали 50 молодых IT-специалистов, создавших цифровой слой.

«Задачей было не использовать современные технологии неоправданно. Цифровой слой включает интерактивные панели, цифровые архивы, AR-«оживление» макета и исторических сцен, VR-реконструкции, виртуального экскурсовода, фотозону с ИИ-стилистом конца XIX века и 360°-тур для тех, кто не может приехать в Нижний Новгород», — подчеркнула Наталья Суханова. Медиаохват проекта уже превысил 5 млн человек, виртуальную экскурсию посетили 21 550 человек.

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина представила опыт региона, где креативные индустрии рассматриваются одновременно как экономическая задача и инструмент сохранения идентичности и передачи ценностей новым поколениям. По данным Единого реестра субъектов МСП, число таких субъектов в сфере креативных индустрий выросло с 5 067 в 2021 году до 9 745 на 10 сентября 2026 года — в 1,7 раза. В республике действует Совет по развитию креативных индустрий, более половины постоянных членов которого — представители креативного сообщества; проводятся «Часы креативных индустрий» с Главой Башкортостана, работает сайт «Креативный Башкортостан», создан реестр, в котором уже 350 субъектов. Среди форматов популяризации КИ — передача «Креативный код», Клуб продюсеров Башкортостана, Школы креативных индустрий в Сибае, Уфе, Стерлитамаке, премия «Создатели» и креативные экспедиции. Мировую известность республике принесла фольк-группа Ay Yola, основанная на башкирском эпосе «Урал-батыр»: продажи эпоса выросли в 30 раз, а группа стала самым популярным в интернете этническим исполнителем 2025 года по версии «Торнит» Music Awards Russia.

«Креативные индустрии — то, что способствует воспроизводству культуры», — подчеркнула Верещагина.

Художественный руководитель мультимедийного выставочного проекта «Великолепный Эрмитаж» Екатерина Галанова представила проект, призванный сделать шедевры главного музея страны доступными для жителей всей страны.

«Мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж" должна дотягиваться в дальние уголки страны, с помощью проекта мы хотели, чтобы искусство Эрмитажа масштабировалось», — заявила Галанова. Она напомнила, что охват выставки уже «побил» отметку в 15 млн посетителей, проект взял начало в Нижнем Новгороде.

«Проект мы все время развиваем — как только появляется новая сетка ИИ, мы начинаем ее использовать и «обновлять» экспозицию, чтобы сделать ее лучше, интереснее и более впечатляющей. Экспозиция «Великолепный Эрмитаж» «стояла» более 4 месяцев в Сеуле. Аудиогид уже сделан на четырех языках», — отметила Екатерина Галанова.

Отдельное внимание уделено примерам восстановления локаций и сохранению исторического наследия. На заседании подкомиссии по ценностно-ориентированным креативным индустриям директор АНО развития культуры «Родной край» Арсений-Этельберт Марченко представил проект «Мемориальный музей народного ополчения в Старой Ладоге (история народного ополчения от XIII до XX века)». Проект посвящен сохранению памяти о ратном подвиге народа на протяжении многих веков. Число очных посетителей музея — более 20 тысяч человек.

«Старая Ладога — красивая точка притяжения, мощнейшее место силы, хранитель патриотизма. Здесь находится могила Вещего Олега. Эффективное сохранение наследия возможно при соединении трех элементов — сохранения наследия, современных мультимедиа-технологий и использования коммеморативных практик», — рассказал Марченко.

Руководитель проектов АНО «Великое прошлое» Виктор Кралин представил два масштабных проекта. «Поле брани. Крепость Старой Рязани» — событие на стыке объекта культурного наследия, туризма и истории, проект проходил в 2025 году на городище Старая Рязань, а также «Ростовская крепость — новая жизнь старой крепости» (2026–2027, Ростов Великий), посвященной голландской земляной крепости, построенной в 1632–1634 годах инженером Яном Корнелием ван Роденбургом по заказу царя Михаила Федоровича. Это редкий по сохранности памятник староголландской фортификации, объект культурного наследия России и Нидерландов.

Руководитель проекта, директор ООО «ВИ ЭКС» Василий Мелентьев представил виртуальный музей «Оборона Севастополя» — историческую память великих Побед народа в новых современных формах креативных индустрий. Проект, созданный командой разработчиков из Петрозаводска совместно с Центром искусственного интеллекта ПетрГУ, представляет собой виртуальное трехмерное пространство, где передний предметный план панорамы соединён с фотографией холста и интерактивными элементами. Особую актуальность проект приобрел после трагических событий: в ночь на 10 июня 2026 года украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», в результате чего возник пожар и была уничтожена значительная часть уникального шедевра художника Франца Рубо. Созданный в 2024 году карельскими специалистами цифровой двойник, над которым целый год трудилась команда, теперь станет основой для восстановления панорамы. Виртуальный музей стал подтверждением того, что креативные индустрии способны эффективно работать с темой историко-культурного наследия, делая его доступным, наглядным и востребованным для широкой аудитории — даже перед лицом современных угроз.

Члены подкомиссии и приглашенные эксперты отметили важность системного подхода к сохранению наследия через креативные индустрии, необходимость масштабирования успешных региональных практик и дальнейшей интеграции цифровых технологий в музейную и туристическую сферы. Заседание стало этапом подготовки к декабрьскому Государственному совету, где будут намечены направления сохранения историко-культурного наследия России, его ценностей и смыслов.