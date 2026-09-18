Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов»

Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов». Фото предоставлено ИА «Татар-Информ».

Военные симуляторы в Arma 3 и GTA V, сборка и управление БПЛА - ступени одного учебного конвейера. На выходе - оператор ударного беспилотника дальнего действия. Республика Татарстан открыла набор в подразделение, условия которого по совокупности параметров не имеют аналогов в стране – в «Сталинские соколы». Это тактическое подразделение в составе 50-й отдельной бригады Войск беспилотных систем «Варяг». «Соколы» работают с «Геранями» в различных модификациях, включая реактивные версии, способные развивать скорость до 500–600 км/ч и поражать цели на дальности до двух тысяч километров.

Деньги и сроки: что делает предложение уникальным?

Спецконтракт с 50-й отдельной бригадой Войск беспилотных систем «Варяг» заключается на один год - без автоматической пролонгации. Из двенадцати месяцев два отводятся на обучение, ещё один - на отпуск. Таким образом, фактически в строю военнослужащий находится девять месяцев.

Финансовый пакет - один из самых весомых в России. Ежемесячное довольствие в «Сталинских соколах» стартует от 600 тысяч рублей: техник получает от 600 тысяч, инженер - 650 тысяч, пилот - 750 тысяч, штурман - 900 тысяч, командир расчёта - миллион. К этому добавляется единовременная выплата Минобороны при заключении контракта от Татарстана - 2,9 млн рублей (одна из самых высоких в стране).

При заключении контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает статус ветерана боевых действий. В Татарстане контрактникам доступны кредитные каникулы, право на списание долгов до 10 млн рублей, военная ипотека, налоговые преференции, приоритет в медицинском обслуживании и квоты на обучение для детей. Татарстан сегодня - один из регионов-лидеров по поддержке участников СВО: в республике принято более трёх тысяч республиканских и муниципальных актов для помощи военнослужащим и их семьям.

Учебный конвейер: сначала инженер, потом пилот

Обучение проходит на полигоне, который находится в Республике Татарстан. Из кандидата сначала готовят инженера и сборщика, и только после сдачи технических этапов он допускается к пилотированию. Путь оператора начинается с тактического симулятора «Битва дронов» -браузерной игры для оценки стратегического мышления. Затем идут военизированные симуляторы на базе Arma 3 и GTA V, где отрабатывается управление FPV-дронами. После виртуальной подготовки - тренажёры с реальными мишенями. Параллельно курсанты изучают теорию и сборку: устройство двигателей, предполётную подготовку, настройку камер, балансировку беспилотников. Завершает обучение отработка полётов в поле - на дронах, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

- «В рамках симуляции у нас имеются две враждующие фракции - это армия Российской Федерации и армия НАТО. Их цель весьма простая - захватить штаб противника и защитить свои штабы. Возможно, это первая и единственная игра, которая подсвечивает современную войну с использованием дронов, наземных станций управления и другой техники», - рассказывает боец с позывным Лис.

В подразделении предпочитают молодых кандидатов. Логика прагматичная: у них выше концентрация внимания и, как правило, есть навык работы с геймпадом - а управление дроном построено на схожих принципах: те же стики, та же моторика пальцев.

- «Те, кто раньше много играл, особенно через приставки, им намного легче уже освоиться, потому что управление происходит почти с такого же пульта. Те же стики. Те, кто раньше не играл в компьютерные игры, начинают постоянно смотреть на пульт, чтобы понимать, куда они начинают двигаться, и из-за этого теряются. А те, кто давно играет, смотрят на дрон и спокойно летают», рассказывает боец с позывным Скрим.

Не только «Сталинские соколы»: Татарстан - центр военного отбора

Татарстан сегодня работает по трём направлениям военного набора, которые недоступны для большинства субъектов страны. Помимо бригады «Варяг» и её тактического подразделения «Сталинские соколы», республика официально формирует кадры для Африканского корпуса и ведёт отбор в Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», работающее с ударными и разведывательными БПЛА, системами радиоэлектронной борьбы и внедрением искусственного интеллекта в управление дронами

Таким образом, кандидат, обращающийся в пункт отбора в Татарстане, может выбрать одно из трёх элитных направлений: «Сталинские соколы» с довольствием от 600 тысяч рублей в месяц, «Рубикон» с акцентом на разведку и РЭБ или Африканский корпус с зарубежной командировкой.

Репутация региона: почему едут со всей страны

Финансовый пакет - не единственный фактор, привлекающий контрактников в Татарстан. Республика заработала устойчивую репутацию региона, где условия контракта выполняются безукоснительно. Процедура оформления занимает один-два дня. Приезжающим из других регионов оплачивают проезд, проживание и питание на время оформления. Единовременная выплата в 2,9 млн рублей поступает сразу же после зачисления в часть. Каждому выдаётся полный комплект экипировки.

«Я приехал в Казань из другого региона, чтобы подписать контракт», - поделился своим опытом боец с позывным Летчик. – «Что могу сказать: выплата пришла очень быстро, все, как обещали. Слышал от пацанов из других городов, что где-то банковские карты забирали, где-то деньги не приходили. Но у меня и моих товарищей, которые и посоветовали подписать контракт в Татарстане, было все четко»

Узнать подробности и оставить заявку на заключение контракта с Минобороны РФ в Республике Татарстан можно на сайте или по телефону 8 800 222 59 00.

Статья подготовлена по заказу РОГО ДОСААФ РТ

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