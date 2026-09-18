Трамп называл экономический потенциал России «потрясающим», но деловые сделки предлагал как награду за заключение мира Фото: REUTERS.

Администрация Трампа в отношениях с Россией «использует подход кнута и пряника», сообщила The New York Times (NYT), что в общем-то известно давно. Но тут же добавила сенсацию: сейчас «в центре внимания находятся пряники» — Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Москвой до того, как прекратятся боевые действия на Украине.

Загогулина Трампа: что происходит в переговорах США и России по Украине

На контрасте с одобренным в Конгрессе законопроектом об «адских санкциях» против России, который Дональд Трамп вроде бы собирается подписать, эта новость действительно выглядит неожиданной. Президент США не раз говорил в прошлом, что деловые отношения с Россией не будут налаживаться, «пока мы не урегулируем конфликт». И вдруг читаем в NYT: «Сделки с Москвой до окончания войны возможны, поскольку они продемонстрируют, что Соединенные Штаты всерьез намерены перезагрузить отношения».

Но так ли неожиданна очередная «загогулина» Трампа? Почему это вдруг, уже взяв в одну руку кнут, чтобы «наказать» Россию, вторую он тут же протягивает ей с пряником?

Кнут «адских санкций», по общему признанию, имеет во многом декоративный характер. Выглядит он внешне грозно: 100% пошлины против стран, которые покупают российские углеводороды, а против самой России — аж 500%. Главные импортеры нашей нефти — Китай и Индия — отреагировали молниеносно: Пекин резко выступил против незаконной «юрисдикцией на расстоянии», а Нью-Дели пообещал защищать свои интересы. Россию угроза тоже не впечатлила: несмотря на некоторый рост нашего экспорта в США, в прошлом году он не дотянул даже до 4 миллиардов долларов.

К тому же в Москве в ответ на принятие антироссийского законопроекта ответили, что этот шаг американской стороны явно осложнит поиск развязки конфликта на Украине, что, по словам того же Трампа, является одной из его основных целей. Как же он ее может достичь, если сам себе ставит палки в колеса? Получается, что это Белый дом оттягивает время, когда можно будет возобновить выгодный бизнес с Россией.

«Адские санкции» не напугали

Это очевидное противоречие не заметить нельзя. Все рассуждения о том, что на Россию надо «надавить», чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, не выдерживают критики. Как вчера сообщил Владимир Путин, за восемь месяцев текущего года нефтегазовые доходы РФ выросли более чем на 18%. В условиях уже признанного всеми глобального энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке ожидать, что эта тенденция изменится, просто глупо.

Так что размахивать новыми санкциями Белый дом и Европа могут сколько угодно — плавали, знаем. И очень показательно, что вчера же президент России продлил до конца 2027 года контрсанкции против 49 недружественных стран, к которым прежде всего относятся США, страны ЕС, Британия, Канада и Япония. Запрет на ввоз и вывоз из России продукции и сырья из этих стран был введен в марте 2022-го и затем не раз продлевался. Кстати, в Европе возникли проблемы с продлением антироссийских санкций — не все страны ЕС готовы подмахнуть такое решение не глядя, потому что им есть, что терять.

Попробуем понять, с чего вдруг в Вашингтоне вспомнили про «пряник»? Взаимные торгово-экономические связи всегда дело выгодное для обеих сторон. Говорить, что США выступят по отношению к России благодетелем, разрешив торговать с собою, не приходится — сейчас объем торговли двух стран чисто символический. Так может, этот «пряник» в Белом доме вытащили из кармана прежде всего для себя?

Год назад на саммите в Анкоридже лидеры России и США обсуждали возможные совместные нефтяные проекты на арктическом шельфе Фото: REUTERS.

Вынужденный ход на фоне переговоров США и России

До этого Трамп называл экономический потенциал России «потрясающим», но деловые сделки предлагал как награду за заключение мира. Возможности будущего партнерства обеими сторонами оценивались очень высоко — сделки по редкоземельным металлам и алюминию, совместные предприятия в Арктике и даже участие американских компаний в продаже российского природного газа в Европу.

Год назад на саммите в Анкоридже лидеры России и США обсуждали возможные совместные нефтяные проекты на арктическом шельфе. По оценкам экспертов, потенциал там огромный. Но все предыдущие проекты были заморожены после введения антироссийских санкций в 2022 году. Однако всего две недели назад советник президента России Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина со спецпредставителями Трампа Уиткоффом и Кушнером заявил, что «были довольно подробно обсуждены экономические вопросы и потенциальные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты».

И так совпало, что в тот же день глава «Роснефти» Игорь Сечин, докладывая Владимиру Путину о запуске крупнейшего арктического проекта «Восток ойл», неожиданно передал в прямом эфире привет бывшим и нынешним главам компаний BP, ExxonMobil и Equinor. С чего бы это?

Война в Иране изменила глобальную логистику снабжения энергоресурсами с Ближнего Востока Фото: REUTERS.

Известно, что энергетические гранды США, прежде всего ExxonMobil, раньше входившие в масштабные нефтяные проекты с «Роснефтью», уже давно стоят «на низком старте», чтобы вернуться в Россию. И лишь Трамп своим «все только после мира» сдерживал их готовность возобновить сотрудничество с российскими партнерами.

Но мира все нет и нет. В первую очередь из-за непримиримой позиции Европы, всячески удерживающей Киев от возможных компромиссов. А Трамп не привык быть заложником чьей-то чужой воли. Тут еще ЕС стал заигрывать с Канадой, что явно направлено на ущемление интересов США. Поэтому Белый дом вполне мог посчитать скорое возобновление экономического сотрудничества с Россией одним из способов обойти преграды, которые создает Европа на пути к миру на Украине, а соответственно — к нормализации российско-американских отношений. К тому же чем дольше будет тянуть Вашингтон с сотрудничеством с Москвой, тем больше пространства он предоставит Пекину для участия в совместных с Россией проектах в той же Арктике.

И еще один очевидный мотив протянуть «пряник» именно сейчас. Война в Иране изменила глобальную логистику снабжения энергоресурсами с Ближнего Востока. Скорейшее возобновление партнерства с Россией именно в нефтегазовых проектах поможет Трампу отчитаться перед избирателями накануне ноябрьских выборов в Конгресс: «Я обещал снизить цены на бензин? Вот конкретный шаг к этому».

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