Мошенники придумали схему, где в центре оказывается случайный человек, который даже не подозревает, что участвует в афере. Фото: Lysenko Andrii/Shutterstock/Fotodom

Сайты объявлений давно стали частью повседневной жизни: тут ищут одежду, детские товары, мебель, технику, сдают квартиры, находят подработку и мастеров по ноготочкам. Но там, где крутятся деньги и есть доверчивые люди, всегда появляются те, кто хочет нажиться. Теперь мошенники придумали схему, где в центре оказывается случайный человек, который даже не подозревает, что участвует в афере. Разбираем по шагам.

НЕВОЛЬНЫЙ ДРОППЕР: НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИКОВ НА САЙТАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В схеме три действующих лица, и двое из них — обычные люди, которые не знают, что работают на афериста. Вот как это выглядит:

1. Мошенники размещают объявление о продаже товара или услуги на популярной площадке.

2. Когда покупатель откликается, ему вместо реквизитов продавца присылают данные банковского счета постороннего человека.

3. Покупатель переводит деньги на этот счет, думая, что платит продавцу.

4. После этого аферисты связываются с владельцем счета и представляются сотрудниками банка или «ошибочно переведшим» человеком. Они сообщают о якобы случайном зачислении и просят вернуть средства.

5. Владелец счета, видя реальное поступление денег, часто не задается вопросом об их происхождении и переводит ту же сумму по реквизитам, которые ему диктуют мошенники. Тем самым он невольно становится дроппером (человек, чей счет используется для перевода чужих денег, в этом случае без его ведома).

6. Деньги уходят напрямую преступникам, покупатель остается без товара и без денег, а владелец счета — с возможными проблемами с законом.

— Схема строится на простой, но эффективной социальной инженерии — преступники играют на эмоциях и доверии, — пояснил Ахметжан Махмутов, зампред Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России. — Расчет идет на то, что человек не задаст лишних вопросов и поспешит исправить «ошибку». А в итоге владелец счета остается с испорченной кредитной историей и возможными проблемами с законом, так как формально именно через его счет прошли сомнительные средства.

ПОЧЕМУ ЖЕРТВА ВЕРИТ: ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ

Ахметжан Махмутов объяснил, что здесь ключевую роль играет психология. Прежде всего срабатывает эффект неожиданности и желание поступить «по-честному»: когда на счете появляются чужие деньги, человек хочет как можно быстрее исправить «ошибку». Мошенники давят на эмоции, создавая ощущение срочности. Если злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка, у жертвы почти не остается сомнений.

— Многие люди просто не знают, что в подобной ситуации правильнее всего не переводить деньги самостоятельно, а сразу обратиться в свой банк, — отметил IT-эксперт.

ЧТО ГРОЗИТ ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА

По словам Махмутова, владелец счета, который добровольно перевел полученные деньги третьим лицам, может нести ответственность по статье 159 УК РФ (мошенничество), даже если он действовал без умысла. Судебная практика знает случаи, когда с номинальных владельцев счетов взыскивали суммы, переведенные потерпевшими.

— Если вы переведете деньги по чьей-то просьбе на другие реквизиты, вы не только рискуете стать соучастником преступления, но и можете столкнуться с иском о неосновательном обогащении (получение денег без законных оснований), — предупредил Ахметжан Махмутов.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ПОКУПАТЕЛЯМ

IT-эксперт советует запомнить главное правило: никогда не переводите деньги за товар напрямую по реквизитам из личного сообщения. Для оплаты используйте только штатные инструменты интернет-площадки, эскроу-счета (безопасный счет, где деньги хранятся до выполнения условий сделки) или оплату при получении. Если продавец настаивает на прямом переводе, требует предоплату и торопит — это почти наверняка мошенник.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПРИШЛИ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Эксперт напоминает, что мы не обязаны возвращать ошибочно поступившие деньги напрямую отправителю. Самое правильное — немедленно позвонить в свой банк, сообщить о поступлении и попросить провести процедуру официального возврата. Банк сам свяжется с отправителем и урегулирует вопрос.

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