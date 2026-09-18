VK объединила тысячи участников на Международном фестивале молодёжи — 2026

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодёжи. Фото: предоставлено пресс-службой VK

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодёжи. VK выступила генеральным партнёром события: участники фестиваля слушали концерты VK Музыки и VK Records, участвовали в онлайн-активностях ВКонтакте, создавали цифровые аватары в зоне MAX и слушали лекции и мастер-классы экспертов. В активностях VK в «Пространстве мечты» приняли участие более 11 тыс. человек.

На площадке «Пространство мечты» гости и участники фестиваля познакомились с сервисами VK: ВКонтакте, MAX, ОК, Дзеном, VK Видео, VK Education, VK Play, Mail и другими. В интерактивной зоне MAX участники создали более 10 тыс. цифровых аватаров. Вместе с Одноклассниками было нарисовано 13 тыс. цифровых подарков, средства от продажи которых пойдут в фонды-партнеры VK Добра.

Фото: предоставлено пресс-службой VK

Для участников и волонтёров ВКонтакте разработала мини-приложение МФМ-2026: оно объединило 15,5 тыс. пользователей, которые провели в нём свыше 1,3 млн минут. Пользователи ВКонтакте сняли и выложили 10,9 тыс. вертикальных роликов с хештегом #навстречуМФМ2026 — суммарно их посмотрели 40 млн раз. Объединяющим элементом стал вызов в VK Шагах: участники фестиваля прошли 233 млн шагов. Секретным гостем концерта VK Музыки выступил Егор Крид, который исполнил свои хиты для участников фестиваля. Также для гостей были доступны уличная спортивная зона VK ПРО СПОРТ и магазин VK Store с мерчем.

Более 20 млн россиян узнали о героях, событиях и новостях МФМ-2026 в рамках активностей Медиапроектов Mail. В медиагиде фестиваля «Город молодёжи мира» было опубликовано более 350 эксклюзивных редакционных материалов по восьми тематическим направлениям: наука, технологии, спорт, образование, здоровье, финансы, стиль и новости. Были созданы 45 студийных и редакционных интервью в молодёжной студии «ВЗУМЕ» — медиаплощадке, которая работала в пространстве VK. Спикеры фестиваля, блогеры и звёздные гости обсуждали карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие. Интервью доступны в плейлисте Новой школы медиа в VK Видео и в специальном разделе Новостей Mail.

Фото: предоставлено пресс-службой VK

«Международный фестиваль молодёжи был задуман как открытая площадка для живого общения и обмена идеями между молодыми людьми из разных стран. „Пространство мечты“ стало местом, где офлайн и онлайн соединились: гости встречались на площадке и продолжали диалог в цифровых сервисах VK. Все дни фестиваля мы вместе с авторами, блогерами, спикерами и участниками создавали контент — интервью, клипы, трансляции и истории. Наши сервисы помогли ребятам найти своих, объединиться по интересам — и, надеюсь, эта связь сохранится и после фестиваля», — отметил директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров.

Образовательная программа VK на МФМ-2026 была посвящена новым медиа и языкам коммуникации. Эксперты ВКонтакте, VK Видео, VK Музыки, VK AdBlogger, VK Education и Дзена вместе с приглашёнными авторами и блогерами обсудили монетизацию контента, универсальный текст, видеоблогинг как бизнес, рекомендательные системы в музыкальных стримингах и другие темы.