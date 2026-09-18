Геннадий Онищенко: Отменять домашние задания не надо, но стоит их упорядочить

Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

О том, от чего зависит здоровье школьников, о роли государства и родителей в организации режима учеников - знаменитый ученый, отец троих детей и двенадцати внуков Геннадий Онищенко рассказал в программе «Диалоги» на Радио «Комсомольская правда».

- Геннадий Григорьевич, нас, как и всех родителей, бабушек и дедушек, волнует вопрос здоровья учеников, особенно первых трех классов. Потому что в этот период у них такая интенсивная перестройка организма идет.

- Совершенно верно, поэтому вопросы здоровья школьников, особенно младших классов, в сфере внимания даже на государственном уровне.

Сейчас диспансеризация включена в ОМС. А это не просто «дышите - не дышите», а огромный комплекс анализов, который стоит очень дорого.

И прежде всего в этих документах внимание уделено начальной школе. Там и самая большая линейка врачей, через которых нужно этого ребенка провести с целью ранней диагностики.

Но как бы государство ни заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, ругаем медицину, толку мало будет. Ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью своих детей - вот один из главных критериев эффективности любого здравоохранения.

Есть аксиома. Если взять за 100% наше вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%, а на 80% - от того, как мы сами его сохраняем и бережем. Есть несколько краеуголных камней здоровья.

- Каких?

- Режим сна. Режим питания. Режим физической активности.

Самый главный бич сегодня - нарастающая эпидемия ожирения. Не только среди взрослых, а, к великой печали, и среди детей. Два фактора ее подстегивают: неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

-Вот на каком этапе больше всего ошибок в питании? В школе, дома?

- В интернатах ребята питаются полный день, и там разработано полноценное , с учетом всех необходимых веществ, меню. Есть закрытые учреждения, типа суворовских или кадетских училищ, они на полном государственном обеспечении.

А в обычной общеобразовательной школе у нас сегодня ребенок получает максимум 15-20 процентов суточного рациона. И это уже хорошо.

Пять лет назад ввели питание для начальной школы и нашли деньги в федеральном бюджете. Это большие деньги, миллиарды рублей. Из 17,5 миллионов школьников 7 миллионов - начальная школа, 1-4 класс, все они завтракают бесплатно.

Кроме этих детей мы бесплатно кормим ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также детей участников СВО.

Конечно, есть соблазн сказать: мы 90% школьников кормим.

- Наш внук говорит: нас не кормят, мы сами едим.

- Вот именно! И вот после школы ребенок идет домой и вот тут зачастую питается абы как, без присмотра, чипсами да гамбургерами. А если он еще при этом сутками сидит в гаджетах – то это прямой путь к ожирению.

Малая подвижность детей – просто вопиющая проблема. Если раньше ребенка было не загнать после школы домой, то сейчас проблема - выставить его на улицу. Сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу.

- С одной стороны, мы не можем вытолкать детей погулять, а с другой стороны, как у Агнии Барто: «драмкружок, кружок по фото, хоркружок…»

- Если ребенок ходит в спортивную секцию, то это замечательно. Пусть ходит! Плавает в бассейне - дай Бог. Если вы его отправили в театр – тоже неплохо: пусть набирается впечатлений. Всегда надо найти деньги на это. Но я не могу сказать, что все как-то перегружены кружками. Больше двух-трех уже не получается.

- Некоторые умудряются. А как определить, что ребенок уже переутомился, что он ноет не потому, что не хочет, а потому что не может? Есть какие-то признаки, которые заставили бы родителей умерить свои аппетиты в воспитании гения?

- Конечно, хорошо бы повесить счетчик какой-нибудь, чтобы он показал 50% усталости или 60 %. Этого, конечно, нет. Но если у ребенка рассеянное внимание, он раздражен, ничего не может делать, не может усидеть на месте – это повод задуматься. У разных детей может быть по-разному. Но, в принципе, эти общие вещи вполне понятны.

Впрочем, что мамам рассказывать, как следить за ребенком? Она его нутром чувствует…

- А что думает медицина насчет домашних заданий? Отменять, не отменять?

- Что значит - отменять? Упорядочить надо. Потому что занятия в школе на уроке мало, чтобы освоить материал. Надо его закрепить. Лучше дома, самостоятельно. Так надежнее все запоминается, навык отрабатывается.

Другое дело – не перегружать школьника заданиями, чтобы он не сидел над книгами круглые сутки.

Вот тут у медиков свои наработки. У нас есть требования и к нагрузкам, и к продлению продолжительности учебного дня, к соблюдению недельных биоритмов.

Да, ребенок трудится, учеба - это труд, тяжелый умственный труд. И нам важно, чтобы ребенок сохранил не только физическое здоровье – чтоб не искривился позвоночник, не испортилось зрение, но и чтоб духовное здоровье было в порядке. Чтоб не возникло депрессивное состояние – бывает и такое - от того, что он что-то не успевает или не понимает.

Готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Но!

Москва уже лет пять или даже больше как отменила в первом классе домашние задания. С этого года наше Министерство просвещения дало этот циркуляр на всю страну.

- Все-таки первоклашкам повезло?

- Им дают время привыкнуть к школьным ритмам, перестроиться, а уж потом – работать, как все ученики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко: С понедельника работоспособность человека улучшается и среда - самый продуктивный день