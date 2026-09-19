Фото: Дмитрий ОРЛОВ / НЕЙРОСЕТЬ

Смерть выглядела естественно. Эдуард Карлович Брегман, семидесяти двух лет, одинокий пенсионер, лежал в кресле, откинув голову. На полу валялась опрокинутая баночка из-под сердечных капель. Рядом — вскрытая упаковка снотворного. Рот приоткрыт, на губах белый налет.

— Классика для старика, — участковый зевнул, пряча в карман блокнот. — Сердце, бессонница, одиночество. Чего копать-то, Игорь Сергеич?

Оперуполномоченный уголовного розыска Лемешев не ответил. Он стоял посреди комнаты и медленно осматривался. Часы. Их было множество: настенные, каминные, настольные. Деревянные корпуса, бронзовые безделушки, тяжелые механизмы со стеклянными колпаками.

И почти все они стояли. Стрелки застыли в хаотичных положениях: половина четвертого, без пяти двенадцать, десять минут седьмого. Время в квартире умерло раньше хозяина.

Кроме одних.

На верстаке у окна, среди лупы и пинцетов, стоял скелет часов. Механизм без циферблата — только голая механика, позолоченные шестеренки: сверкающие вены, артерии и сердце времени. Этот скелет Брегман, видимо, собирал или ремонтировал последним. Он шел. Тонкий, нервный звук «тик-так» разрезал тишину.

— А почему эти часы идут? — спросил Лемешев.

— Завод, наверное, остался, — пожал плечами участковый. — Он их, видать, перед смертью завел.

— Чтобы полюбоваться, как последнее время уходит? — тихо произнес Лемешев и наклонился к верстаку. Пинцет валялся на полу. Старый мастер не бросил бы его так.

Лемешев выпрямился. Внутри него зашевелилось то самое недоверие, которое он называл «оперская чуйка».

—Оформляем пока естественную смерть, но вскрытие пусть сделают тщательно. Особенно желудок. И опроси соседей: не было ли у Брегмана гостей вчера.

Гость был.

Консьержка, баба Зина, сидящая на вахте бдительно, как старый опер НКВД, доложила, что к «Эдику» вечером поднимался молодой человек.

— Приятный такой, брюнет в кожаной куртке. Сказал, что часы принес в починку.

Вскрытие показало: передозировка обычного феназепама, купленного самим Брегманом в аптеке неделю назад. В крови Брегмана нашли алкоголь, хотя соседи в один голос твердили — мастер был непьющий. И, главное, на внутренней стороне щеки и носа покойного нашли гематомы. Ему насильно зажимали нос и рот, чтобы проглотил таблетки.

Лемешев получил уголовное дело по факту убийства.

Он начал с прошлого Брегмана. Архивы, старые связи. Эдуард Карлович когда-то работал в музее. Реставрировал часы. Уволился в 90-х, аккурат после громкого скандала с пропажей экспоната — драгоценных часов. Их потом нашли, скандал замяли, но Брегман ушел. С тех пор — частная практика и затворничество.

Лемешев съездил в музей. Пожилая смотрительница, помнившая Брегмана, рассказала:

— Эдик не за деньги работал. Он часы любил. Говорил: «Механизм — это честность». Мог по звуку определить, какая шестеренка с дефектом.

— А что за история с пропажей? — спросил Лемешев.

— Да ерунда, — отмахнулась она. — Часы-медальон, кажется. Работа Фаберже или кого-то из подмастерьев. Пропали, потом нашлись в запасниках. Инвентаризационная ошибка. Но шуму было.

Лемешев насторожился. Ошибка? Или Брегман взял что-то на реставрацию домой, а потом, испугавшись, вернул?

Обыск в квартире Брегмана дал неожиданный результат. Среди старых журналов в подсобке он нашел папку.

Внутри лежали выцветшие фотографии. Группа молодых людей на фоне какого-то банкета. Лица у всех довольные, улыбающиеся. В углу дата — 1993 год. Лемешев всмотрелся. На фото, смущенный, с бокалом, стоял молодой Брегман. А рядом, обняв его за плечи, скалился золотыми фиксами худощавый парень с прической «ежиком». На обороте — печать фотоателье и надпись: «Нашему другу Эдику».

Остальное в папке было распечатками. Статьи о грабежах. О ювелирных аукционах. О человеке по имени Глеб Осипов, владельце сети ломбардов, коллекционере и меценате. Статьи о нем были обведены красным маркером. Лемешев видел этого Осипова по телевизору — респектабельный, седой, толстый, в дорогих очках.

Но на старой фотографии 1993 года рядом с Брегманом стоял не меценат. Там был уголовник, которого Лемешев помнил по ориентировкам. Кличка «Крест». Лидер ОПГ, промышлявшей кражами антиквариата. Крест тогда исчез после кражи бриллиантов, и его так и не нашли.

Пазл начал складываться, но в центре его зияла дыра. Зачем Брегман хранил этот компромат? Шантажировал? Если да, то почему жил бедно? Зачем «меценату» убивать старика спустя столько лет?

Ответ нашелся в скелете часов.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ / НЕЙРОСЕТЬ

Лемешев принес его в мастерскую, к знакомому мастеру.

— Глянь, что тут не так.

Старик с лупой в глазу, похожий на циклопа, покрутил механизм.

— Вот здесь — он поддел пинцетом бочонок рядом с шестеренкой, — Это сейф: видишь, гнездо под тайник?

Лемешев понял, что Брегман встроил бриллианты в механизм часов. Часы тикали, и никто не догадывался, что внутри — состояние.

Но Брегман не отдал часы бандитам. Он оставил их себе.

А потом испугался. Понял, что однажды за камнями придут. И начал собирать папку — фотографии, статьи, распечатки. Компромат на случай, если придется торговаться за жизнь.

Лемешев приехал к Осипову в офис. Тот сидел в дорогом кресле и выслушал визитера с брезгливым интересом.

— Вы понимаете, кто я? — спросил он.

— Понимаю. Вы — Крест. В 1993-м были похищены бриллианты из музейной коллекции. Вы их тогда не продали — они были слишком горячие. Вы отдали их Брегману, а он спрятал.

Осипов медленно снял очки.

— Фантазия у вас богатая. И что дальше?

— А то, что Брегман боялся вас тридцать лет, и отдавать похищенное не собирался, так как боялся, что после этого его уберут, как ненужного свидетеля. И когда вы прислали к нему человека, старик понял: его время пришло.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ / НЕЙРОСЕТЬ

Лемешев положил на стол фотографию. Ту самую, где молодой Крест обнимал Эдика.

—Брегмана убили, потому что он не хотел отдать вам ваше прошлое.

Осипов потянулся к селектору, но Лемешев накрыл его руку своей.

— Время отдавать долги, гражданин Осипов.

Обыск в загородном доме Осипова дал главное: в сейфе нашли те самые бриллианты. Убийца — молодой парень по кличке Чиж — успел передать их заказчику. Теперь Чиж давал показания.

Лемешев пришел в пустую квартиру Брегмана. Поставил на верстак скелет часов, завел механизм.

Часы пошли.

Тонкий, нервный звук заполнил комнату. Время в квартире снова начало свой отсчет.

Лемешев подошел к окну. За стеклом шел дождь. Он смотрел на мокрые крыши, на серое небо и думал о старом часовщике, который тридцать лет хранил чужую тайну, боялся, ждал.

Брегман знал, что его убьют. Но сделал так, чтобы убийца не смог уйти. Он оставил после себя приговор своим палачам.

Лемешев опустил взгляд на часы.

— Ну вот и всё, Эдуард Карлович, — тихо сказал он.

Дверь за Лемешевым закрылась с мягким щелчком. Внутри остался только звук.

Тик-так.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы!

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.

Подача заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Наличие интриги.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

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