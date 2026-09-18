Европа скинулась на яхты и супер-квартиры для украинских олигархов: кому на самом деле выгодно продолжение конфликта с Россией

Состояние украинского олигарха Рината Ахметова за год войны удвоилось. Фото: Mikolaj Barbanell / Keystone Press Agency / Global Look Press

ДАРЕНОМУ ТРАНСФОРМАТОРУ В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ

Есть на свете квартира, которую не видел никто, кроме нотариуса. Она всплыла из взломанной почты старейшей нотариальной конторы княжества Монако — 800 тысяч писем, 370 гигабайт чужих тайн, — и когда Bloomberg вынул оттуда один-единственный акт, у риелторов всего мира пропал дар речи. Пять этажей над Средиземным морем. 21 комната. 2500 квадратных метров, не считая террас. Свой бассейн, восемь машиномест. И цена — 471 миллион евро: столько за жильё не платил ещё никто, нигде и никогда в мире. Покупатель — украинский олигарх Ринат Ахметов. Хотя формально самую дорогую квартиру в мире приобрел его холдинг, но это одно и то же: единственный акционер там он сам. Сделка закрыта в 2024-м. Предыдущий рекорд Лондона, пентхаус в One Hyde Park, тоже его. Рекорды — давняя привычка этого человека.

Второй документ того же года лежит в Берлине, в федеральном бюджете, под номером 0904 687 11. Деньги по нему собраны с немцев, которые платят за электричество дороже всех в Европе, и уходят через госбанк KfW в венский фонд, из которого чинят украинскую энергетику: трансформаторы, подстанции, выключатели. Германия там первая — больше полумиллиарда евро, а 3 сентября добавила ещё четверть миллиарда. Этот фонд восстанавливает как раз электростанции украинского холдинга ДТЭК. Единственный акционер — Ринат Ахметов. Тот самый.

Украинский олигарх Ринат Ахметов. Фото: Alex Nicodim / NurPhoto via Getty Images

4,5 года фонд раздаёт эти деньги, как в темноте: кому — не говорит. 451 получатель в отчётах — и ни одной фамилии. Аудиторы проверяли трижды — ни одна их бумага не увидела света. А главного вопроса фонд себе даже не задал. Если компании из Европы привезли трансформатор на Украину даром, то деньги, которые она на него копила, остались у неё в кармане. Куда они пойдут — хозяину, на дивиденды? Правила фонда об этом молчат. А раз молчат — можно.

Ответ нашёлся в собственных бумагах ДТЭК. Холдинг занимал у западных инвесторов, его облигации торгуются в Лондоне, и раз в полгода он обязан показывать кредиторам свою бухгалтерию. В той, что за первое полугодие 2025-го, две цифры стоят на соседних страницах. Подаренного Европой оборудования — на 1,5 миллиарда гривен. Выплат наверх, владельцу холдинга, — 2,5 миллиарда, и ещё 5 миллиардов должны выплатить до конца сентября. Пока Европа привозила Украине железо, чтобы та не замерзла, хозяин украинской энергетики выносил деньги, скупая атрибуты роскоши в той же Европе.

ГОСТЬ НА ПЕПЕЛИЩЕ

25 марта 2025 года директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС Артур Лорковски приехал на Украину — сфотографироваться у разбитой тепловой станции ДТЭК. И заключил 112 контрактов на деньги Евросоюза, по 52-м оборудование на Украину уже доставлено.

Директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС Артур Лорковски. Фото: Rudi Gigler / imago stock&people / Global Look Press

Стоя среди искорёженного железа, Лорковски произнёс фразу, которую следовало бы выбить над входом в любой кабинет, где верстают европейский бюджет: мой визит «подчёркивает высокие стандарты в части прозрачности, подотчётности и ответственного использования донорских взносов».

Фамилия владельца станции в релизе не прозвучала. Она не звучит нигде: 451 «украинский контрагент» — и ни одного имени. Единственный раз, когда немецкие деньги и ДТЭК встретились в одном предложении, — октябрь 2023-го, релиз «ДТЭК Одесские электросети» о 10 единицах оборудования для разбитой подстанции: «взносы для закупки, в частности, выделило правительство Германии». А в декабре чиновник венского фонда с гордостью сообщил журналистам: «мы знаем, где стоит каждый переданный нами трансформатор, каждый выключатель — даже кран». Где стоит — знают. Кому принадлежит — молчат.

ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 2 МИЛЛИАРДА

Устроено всё до обидного просто. С немецкой педантичностью и железной с виду страховкой от коррупции. Германский налогоплательщик платит. Но Украина не видит при этом ни евро — ей привозят вещь: трансформатор или подстанцию. Венский фонд сам гордится этой конструкцией: деньги, говорит он, не проходят через счета получателя. Верно. Только те деньги, на которые украинский получатель этот самый трансформатор должен был ремонтировать или покупать новый, тоже не проходят ни через чьи проверки. Они в итоге остаются у него как премия на войну. И он волен потратить ее, на что вздумается. Хоть на яхту, хоть на футбольный клуб, хоть на элитное жилье в Монако.

Ринат Ахметов купил роскошную квартиру в элитном районе Монако. Фото: Manuel Romano / NurPhoto via Getty Images

Знает ли Германия, кому дает деньги? Во всей документации венского фонда о получателе есть ровно одно предложение: эксперты оценят «нехватку капитала у компании-заявителя». Ни определения, ни методики, ни порога. И относится оно к заявителю — облэнерго — а не к холдингу Рината Ахметова в Амстердаме и не к его материнской компании в Лимасоле, где живут прибыль и дивиденды. «Критерий оценки нехватки капиталов» смотрит в подвал и не поднимает головы. Запретов на дивиденды — ноль. На выплаты владельцам — ноль. Реестра контрактов не существует. Миллиарды евро розданы по одному окрику из Киева: мы замерзнем и проиграем войну, если Европа срочно не поможет.

«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»

Всё, чего не написал венский фонд, написала сама компания Ахметова в своих триумфальных отчетах. Первое полугодие 2025-го — самое золотое время, лучшее полугодие войны для DTEK Energy: выручка плюс 46%, денежный поток вырос в 3 (три!) с лишним раза. В июне европейские держатели облигаций — за доплату в 1,25% и после двух переносов срока — согласились смягчить «ограничения на распределение в пользу акционеров» (напомним, акционер там один — Ахметов). Кредиторам, у которых в 2022-м те же бумаги выкупали по четверти номинала, доплатили один процент — и они подписали. Невиданной щедрости сделка.

Первое полугодие 2025-го — самое золотое время, лучшее полугодие войны для DTEK Energy: выручка плюс 46%, денежный поток вырос в 3 (три!) с лишним раза. Фото: IMAGO/Mike Schmidt / www.imago-images.de / Global Look Press

Дальше три строки подряд. Донорского оборудования получено — на 1 триллион 459 миллиардов гривен. Выплачено связанным сторонам — 2 триллиона 532 миллиардов. Следом, с июля по сентябрь, ещё 5 триллионов 147 миллиардов. Бухгалтер квалифицировал это как «операции с собственниками» и вычел из капитала. То есть деньги ушли наверх, хозяину. Формально — не дивиденды. По существу — они, только без объявления.

Мужчина освещает себе путь фонарем в Одессе. Из-за повреждений распределительных подстанций компания ДТЭК ежедневно отключает электроэнергию. Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

БАНК СКАЗАЛ «НЕТ». ЖЕНЩИНА СКАЗАЛА «ДА»

В ноябре 2024-го Европейский банк реконструкции и развития отказался финансировать ДТЭК. Президент банка Одиль Рено-Бассо объяснила без обиняков: «освобождение экономики Украины от влияния олигархов для нас абсолютно фундаментально». Но 25 числа того же месяца Еврокомиссия (Урсула фон дер Ляйен) и правительство США (Дональд Трамп) при всех из разногласиях на публику и стенаниях, что Украине уже слишком много и бесконтрольно дали, не взирая на резолюцию Европейского банка реконструкции и развития, вручили ДТЭК 106 миллионов евро — прямой дотацией. Украинский заголовок был точнее брюссельских коммюнике: «С ЕБРР не вышло — ДТЭК получит помощь от Еврокомиссии». А в мае 2026-го Италия выделила 10 миллионов евро Украине с одним условием — покупать электротехнику «у итальянских производителей». Про условие — не скупать на сэкономленное квартиры в Монако — никто не мог и подумать.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп вручили ДТЭК 106 миллионов евро — прямой дотацией. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЯХТА В КАННАХ

Июнь 2024-го — солнечный парк на 126 мегаватт в Румынии. Июль — 133 мегаватта накопителей в Польше, крупнейший в стране. Январь 2025-го — ветропарк на 120 мегаватт в Хорватии. Это все объекты, купленные украинским ДТЭК уже в самой Европе. Всего за месяц. Только в Румынию вложено 150 миллионов евро. Украинский холдинг, чьи объекты чинит бюджет ЕС и дисциплинированные немецкие налогоплательщики, скупает оптом предприятия в самой Европе! На деньги, которые не пришлось тратить на замену разбитых войной трансформаторов.

Сотрудники компании ДТЭК проводят аварийно-ремонтные работы на подстанции. Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

И яхта. Как без яхты? 139 метров, 11-я по величине в мире, два вертолётных места, бассейн-инфинити на корме, экипаж 40 человек. Построена в Бремене верфью Lürssen, передана в том же 2024-м, полмиллиарда долларов по оценке отрасли, 50 миллионов в год на содержание.

В мае эта яхта стояла на Каннском фестивале самым крупным судном из 224-х. Верфь имени владельца не называет: «Так принято в отрасли». Forbes Ukraine назвал: объясняя, почему состояние Ахметова за год войны удвоилось, журнал прямо вписал в него «яхту длиной 139 метров стоимостью 500 миллионов».

Примерно такой яхтой владеет Ахметов. Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Это не первая покупка и не вторая. Вилла Les Cèdres на Лазурном берегу, бывшая резиденция бельгийского короля, — 200 миллионов евро в 2019-м. Пентхаус в лондонской Белгравии за 87,5 миллиона фунтов — через компанию на Британских Виргинских островах, где в британском реестре бенефициаром значилась гражданка Украины Олена Луценко, а документы утечки показали контроль Ахметова. Бизнес-джет Falcon 7X — в кредит от Credit Suisse на 50 с лишним миллионов, взятый в декабре 2014-го, когда Донбасс уже горел. Человек, которому Европа чинит подстанции, строил портфель роскоши пятнадцать лет и ни разу не был беден.

Вилла Les Cèdres на Лазурном берегу, бывшая резиденция бельгийского короля, обошлась Ахметову в 200 миллионов евро в 2019-м году. Фото: savills.com

ВЕСЬ БЕРЛИН СКИНУЛСЯ НА КВАРТИРУ ОЛИГАРХУ

Бундестаг за четыре года ни разу не произнёс слов «Ахметов» или «ДТЭК». Единственный запрос по теме — о бюджетной механике помощи Украине «на сугрев», и правительство ответило, что часть денег энергетике «отдельно не учитывается». Немецкая пресса — ноль публикаций, включая издания, для которых такой сюжет был бы хлебом. Администратор венского фонда и министерство экономики ФРГ даже не сходятся в том, сколько Германия дала на восстановление энергетики Украины: 641 миллион по одной версии, 810 — по другой, и разницу в 169 миллионов не объяснил никто.

Дальше — унижение. Германский госбанк KfW официально «по поручению министерства экономики активно поддерживает участие немецких поставщиков». Ведь германские гиганты Сименс и Бош в кризисе из-за отказа от дешевого русского газа, они вынуждены сокращать работников, закрывать заводы. Им бы заказы, оплаченные звонкими евро, изъятыми у немецких бюргеров, точно не помешали. Но на диаграмме поставщиков венского фонда для Украины за 2025 год Германии нет вовсе: заказы уходят в Швецию, Чехию, Данию.

Демонстрант держит плакат с требованием снижения налогов на военные нужды. Фото: IMAGO/Christoph Hardt / www.imago-images.de / Global Look Press

Немец платит, немец не получает заказов, немец не задаёт вопросов. При этом платит из страны, где электричество для дома стоит 39 центов за киловатт — на треть дороже среднеевропейского, — где за полгода обанкротилось 12 900 компаний, больше, чем когда-либо с 2013-го, и где на выборах в Саксонии-Анхальт партия, требующая прекратить это предательство национальных интересов, взяла первое место. Счётная палата ЕС впервые проверит украинские деньги в 2027 году. Каждый житель Евросоюза уже внёс на помощь Украине 479 евро. Но фон дер Ляйен и Мерц говорят, что этого мало.

Квартира Ахметова в Монако — это взнос в «продолжение борьбы Зеленского с Россией» примерно всего Берлина.

СКАНДАЛ? НЕТ НЕ СЛЫШАЛИ

Ноябрь 2025-го: НАБУ вскрывает «прачечную» в центре Киева — 100 миллионов долларов откатов с контрактов государственного «Энергоатома», 10–15% с каждого, схема под названием «шлагбаум». Среди фигурантов — министр энергетики, тот самый, что тремя годами раньше учреждал венский фонд вместе с еврокомиссаром. Прокурор о его деньгах: «Находятся на счетах швейцарского банка». На плёнках фигуранты обсуждают защиту электростанций от ударов: «Цифры безумные… жалко денег, пустая трата». Скандал на весь мир, золотые унитазы в киевской квартире личного «кошелька» Зеленского Миндича, его побег в Израиль. Операцию по вскрытию коррупции на помощи ЕС для энергетики Украины называют «Мидас» — в честь царя из греческой мифологии, которого погубила жадность к золоту. Ну, невозможно было не заметить такое, замести под ковер. Самое время остановить транши Украине и все проверить до последнего евро.

Украинский коррупционер Тимур Миндич Фото: СОЦСЕТИ.

Что сделала Европа? Транши Украине за ноябрь и декабрь (уже после скандала!) выплатили полностью! Взносы в венский фонд выросли на 40%! А в годовом отчёте фонда слово «Мидас» не встречается ни разу. Прибавьте «Роттердам+» — тарифную формулу, по которой украинский уголь оценивали так, будто его везли из Роттердама: 39 миллиардов гривен переплаты потребителей, из них 22 миллиарда — в пользу ДТЭК. По словам детективов НАБУ, «формула была написана в офисе ДТЭК». Дело закрывали по сроку давности, потом открывали снова. Приговора так и нет.

ПРИНЕСИТЕ ЧЕК, ПОЖАЛУЙСТА

Европа четыре года покупала себе чистую совесть за миллиарды евро и ни разу не потребовала чек. Европейские журналисты и аудиторы не задались вопросом — почему их банк реконструкции и развития сказал Украине «нет», а Еврокомиссия — не задумываясь «да». Получатель, приняв помощь, тут же купил жильё дороже всего, что когда-либо покупали люди. И поставил самую большую яхту в Каннах. Украина и Ахметов ничего не украли. Им просто ни разу не сказали «нет» — а это дороже любой кражи, потому что кражу расследуют, а согласие стыдливо заметают под ковер.

Украинцы оплачивают такие счета за свет и тепло, буд-то в них включен ремонт не подстанций, а золотых туалетов в квартирах киевской элиты. Немцы получают самые большие счета за электричество в мире и обещание аудита через год, к тому времени фон дер Ляйен придумает как уничтожить документы, а яхта Ахметова дважды обойдёт экватор и в самой дорогой квартире планеты в Монако успеют вставить бронебойные стеклопакеты. Европа называет это солидарностью. Миллиарды, розданные без единого вопроса «кому», — и один человек с видом на Средиземное море, который знает ответ.

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