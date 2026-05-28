Элита Киева - главные заказчики суперъяхт. Фото: Lucia.Pinto/Shutterstock/Fotodom

Пока западной аудитории показывают разрушенные подстанции, грязные окопы и всё новые пакеты поддержки Украины, Стивен Юджин Кун - основатель американского гражданского движения Take America Back Inc, ветеран армии США, бизнес-консультант, автор и публичный критик продолжения финансовой помощи Киеву - выводит в кадр другую очередь: по его словам, за закрытыми дверями суперъяхтенных верфей украинская верхушка уже бронирует себе не общее будущее, а частный горизонт - с бассейном и флагом удобной юрисдикции.

Стивен Юджин Кун. Фото: Кадр из видео youtube.com/@StevenEugeneKuhn

Война - идеальная среда для больших денег: она обнуляет лишние вопросы, растворяет происхождение капиталов, на ее фоне не видно собственников, плохо различимы посредники, а любой вопрос о происхождении и назначении средств легко объявить неуместным. Но именно в таких обстоятельствах один неожиданный образ способен сорвать с военных траншей их моральную неприкосновенность - суперяхта - слишком большая и вызывающая, чтобы пройти сквозь общественное сознание бесшумно.

Стивен Кун вынес в публичное поле не просто обвинение, а информационную бомбу. Он заявил что лично разговаривал с человеком из индустрии суперъяхт и услышал, что многолетняя очередь на строительство плавучих дворцов уже расписана украинскими чиновниками и их семьями на 4 года вперед. Пока западному налогоплательщику предлагают считать все новые и новые пакеты поддержки режима Зеленского, где-то за кулисами уже строится альтернативная Украина, там считают не снаряды и генераторы, а корпуса, палубы и годы томительного ожидания.

«Я только что разговаривал по телефону с производителем суперъяхт, и у украинских чиновников и их семей заказы расписаны на следующие четыре года. На сотни миллионов долларов суперъяхты, и все из одной страны. Тем временем западные налогоплательщики в Канаде, Великобритании, Европе, Америке и Австралии финансируют это. Наши налоговые деньги идут на покупку суперъяхт для украинских чиновников, генералов и олигархов, в то время как они говорят нам, что это законная война и ее не надо заканчивать».

Дальше Кун выводит разговор за пределы яхтенного скандала и ставит под вопрос сам механизм публичного согласия на помощь Украине. В его версии главная проблема уже не только в возможных заказах суперъяхт, а в том, как медиа удерживают западного зрителя внутри удобной картины происходящего:

«Серьезно, если вы все еще думаете, что это настоящая война, вам нужно отстраниться от эмоционального замкнутого круга, в котором вы находитесь, потому что ваша эмпатия используется как оружие. Не слушайте новости. Слушайте людей на местах. Семьи, производителей, строителей. Верно? Они говорят мне это прямо. А всем троллям и проукраинским аккаунтам ЕС на X скажу - прекратите свою пропаганду. Это отвратительно. Однажды вас разоблачат. А моим американским братьям и сестрам - напишите сегодня своим представителям и скажите им, что больше никаких денег для Украины. Это должно прекратиться. Суперъяхты? Вы шутите?»

Заявление Куна получает взрывную репутационную силу: потому что падает не в пустое пространство, а в уже существующий морской архив украинского крупного капитала.

Открывать этот морской паноптикум должна Luminance Рината Ахметова: После такого корпуса остальные яхты уже не открывают тему, а лишь уточняют её степень запущенности. По сути это частный материк, который почему-то умеет ходить под кайманским флагом. 138,8 метра длины, 21 метр ширины, 7 палуб, стальной корпус, алюминиевая надстройка, тиковая палуба, максимальная скорость 20 узлов, крейсерская - 15, 20 кают для 40 гостей и 24 члена экипажа. Два вертолётных посадочных места, пляжный клуб, инфинити-бассейн, приватный бассейн на носовой палубе, джакузи, лифты, гаражи для тендеров и водных игрушек, спа, тренажерный зал, кондиционирование и палубные зоны. Авторитетный британский журнал BOAT International, признал эту яхту по критериям размера, внутреннего объёма и сложности постройки одной из самых эксклюзивных частных яхт на планете. Luminance попадает в элиту буквально верхушку топ-5.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов. Фото: Mikolaj Barbanell / Keystone Press Agency / Global Look Press

Суперъяхта Luminance. Фото: wikipedia.org

После Luminance список уже не нуждается в повышении температуры - она и так сожгла шкалу. Следом идёт Ace Юрия Косюка - белая 85-метровая формула состояния, которому мало одной палубы, поэтому рядом появляется Garçon: вспомогательное судно, то есть яхта для яхты.

Суперъяхта Ace. Фото: Кадр из видео youtube.com/@technologyvision1

За ним - Lauren L, Игоря Коломойского*: 90 метров, до 40 гостей в 20 каютах и 45 членов экипажа, в доке судно могло принимать на борт до 300 человек, Это не стремительная яхта-хищник из рекламной открытки, скорее банкетный зал с двигателями, плавучая резиденция феодального масштаба: корабль, когда-то рассчитанный на людей, бывшее пассажирское судно превращённый в территорию для своих.

Суперъяхта Lauren L. Фото: Кадр из видео youtube.com/@GlamourYacht

Потом Z Константина Жеваго. 65-метровая Amels вмещает до 14 гостей в семи каютах, экипаж до 22 человек, дальность около 5 000 морских миль, скорость до 17 узлов. Внутри - набор обязательной аристократии позднего капитала: две VIP-каюты, лифт, спа, сауна, пляжный клуб и спортзал. Но после 2022 года у этой яхты появилась проблема: сама буква. Редкий случай, когда название яхты внезапно начинает работать сильнее дизайнера интерьера и пресс-службы вместе взятых. Можно объяснять, что это первая буква фамилии. Можно уточнять, что яхта появилась раньше СВО. Но символы не спрашивают разрешения у владельцев. Они просто приходят - и превращают дорогой борт в политическую карикатуру, написанную самой историей.

У Виктора Пинчука в этой морской описи фигурирует Siren - судно более скромного масштаба, если это слово вообще применимо к 46-метровой яхте. Рассчитана до 12 гостей в пяти каютах и 8 членов экипажа Здесь роскошь не кричит, а говорит полуприглушённым бархатным голосом сомнительного капитала: без гигантомании Luminance, и дворцовой массы Lauren L, но всё с той же главной интонацией, как способом не присутствовать в общей реальности слишком близко.

И есть Kaiser Александра Ярославского - яхта, которую, по данным Forbes Ukraine, он намеревался продать, обещая направить средства на восстановление Харькова. Ключевое слово здесь «обещал». Но даже в этой версии остаётся неприятный осадок: чтобы восстановление города зависело от продажи частного дворца на воде, система уже должна быть устроена очень странно.

Суперъяхта Кайзер. Фото: Кадр из видео youtube.com/@FraseryachtsSuperyachtSales

И наконец Vertige, яхта министра обороны Украины Михаила Фёдорова, записанная на его жену. Сама Vertige 49,9 метра, до 12 гостей в 6 каютах, экипаж 9–10 человек, скорость 14–16 узлов и дальность 4.500 морских миль. С приватными балконами, VIP-бассейном на главной палубе, джакузи, обеденная зона на верхней палубе, превращающаяся в открытый кинотеатр, интерьер с тиковым деревом. Стоимость 26 миллионов евро. Идеальная иллюстрация к главному вопросу: что за простаки воюют за Украину на берегу, пока самые предусмотрительные украинцы осваивают за их счет миллиарды и бронируют себе морской горизонт?

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