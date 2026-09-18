Светлана Пермякова и другие звезды «растаяли» на уколах для диабетиков: насколько это безопасно и не вернутся ли потерянные килограммы

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Список артистов, похудевших на уколах, предназначенных для диабетиков, уже достаточно приличный.

Наташа Королева, Марина Федункив, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, Ирина Горбачева и многие другие звезды пробовали похудеть на популярных уколах для диабетиков. Но насколько это безопасно для обмена веществ в будущем и не вернутся ли потерянные килограммы? Об этом мы расспросили звездного нутрициолога Надю Шарк, которая помогала худеть таким знаменитостям, как Яна Рудковская, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова и многим другим.

Нуирициолог Надя Шарк Фото: Личный архив.

- Действующее вещество самого известного из таких препаратов — семаглутид, аналог гормона GLP-1, который участвует в регуляции аппетита, насыщения и уровня глюкозы. GLP-1 — это гормон, который наш кишечник вырабатывает после еды, - рассказывает KP.RU диетолог Надя Шарк.

Сейчас есть препараты нового поколения на действующем веществе тирзепатиде. Они воздействуют уже на два рецептора: GLP-1 и GIP.

Изначально эти препараты были созданы для лечения сахарного диабета 2 типа, но позже выяснилось, что они ещё и снижают аппетит! Убирают зависимость от еды у тех, кто раньше не мог пройти мимо холодильника.

Светлана Пермякова до и после похудения. Фото: Борис КУДРЯВОВ / Личная страница героя публикации в соцсети

- Если у человека есть ожирение и реальные показания от врача (!!!), то это очень хороший инструмент. Но покупать без назначения и колоть самостоятельно просто ради минус 5–7 кг я бы точно не рекомендовала, - предостерегает худеющих звездный диетолог. - Плюс организм нужно подготавливать к этим уколам:

сдать анализы;

закрыть дефициты, если они есть;

улучшить работу ЖКТ;

и только потом применять пептиды.

Препарат снижает аппетит, человек быстрее насыщается маленькой порцией еды, дольше не чувствует голода и просто начинает меньше есть. Плюс еда медленнее покидает желудок, поэтому чувство сытости сохраняется дольше.

«Растаявшая» Светлана Пермякова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

И получается, что на фоне маленьких порций, когда достаточно съесть просто маленькую баночку йогурта, теряется мышечная масса, человек недобирает белок, жиры, витамины и минералы, клетчатку, и рацион становится очень бедным по макро- и микронутриентам.

Поэтому важно параллельно с препаратами выстраивать свои новые привычки питания и желательно работать с нутрициологом, который будет следить, чтобы ваш рацион был полноценным и организм получал все необходимые питательные вещества. В противном случае похудеть человек сможет, но за счёт мышечной массы, а ещё может прибавить себе проблем с самочувствием, так как организм будет недополучать витамины и минералы из еды. Есть вообще почти не хочется на таких препаратах, поэтому можно просто забыть поесть, а это неправильно.

И во время уколов пептидов крайне важно выстроить свой рацион и закрепить привычку питаться правильно, потому что при отмене препарата у вас уже будет сформирована привычка, и вы не наберёте вес снова. А у многих как раз цель — снизить вес и не набрать его потом.

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