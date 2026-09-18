Зеленский требовал взорвать метро и сорвал пять мирных соглашений с Россией: что происходило на Украине, пока просроченный прятался в бункере

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 2019-го по 2021-й годы. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

17 сентября цюрихский еженедельник Die Weltwoche опубликовал 81 минуту разговора с женщиной, которая два года следила за тем, чтобы Зеленского понимали правильно. Голос у президента Украины в те годы был женский: за то, как он звучит для мира, отвечала Юлия Мендель. Его пресс-секретарь с 2019-го по 2021-й. Автор двух книг, где он — «глоток свежего воздуха». Женщина, которую он в сентябре 2026-го лишил всех государственных наград — и которая четыре дня спустя сказала в камеру: «Не он оборонял Киев. Обороняли другие. Он прятался и записывал видео. И, по имеющейся у меня информации, он требовал взорвать мосты, когда на другом берегу оставались наши солдаты, — люди отказались это делать. Он требовал взорвать станции метро».

ПУТЬ ОТ «ГЛОТКА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА» ДО «ШОКА И ПОЗОРА»

Юлии Мендель 40 лет, она родилась в Геническе — степной городок на Херсонщине, у Азовского моря, — выучилась на филолога, защитила диссертацию о поэзии, писала для The New York Times: в мае 2019-го её подпись стояла под статьёй о вице-президенте Байдене и украинском генпрокуроре, той самой, что позже всплывёт в деле об импичменте Трампа. В июне того же года новоизбранный Зеленский объявил открытый конкурс на должность пресс-секретаря — четыре тысячи заявок — и выбрал её.

Два года она была его голосом для внешнего мира: Le Monde, Spiegel, Time, Нормандский саммит… Ушла в июле 2021-го — «по собственному желанию» и написала о нём две книги. В них Зеленский «молодой послушник», «глоток свежего воздуха», «меритократ по природе». В октябре 2022-го, через полгода после начала конфликта с Россией, она писала из Киева для Washington Post: «Люди злы, и они не собираются сдаваться». Между этой строкой и словами «он прятался» — четыре года, стипендия Мичиганского университета, переезд в Штаты, колонка в Time о немедленном перемирии, 1,5 часа в эфире у Такера Карлсона и колонка в The Spectator под заголовком «Стратегия Зеленского — национальное самоубийство».

13 сентября Зеленский подписал указ № 901: санкции против Мендель на 10 лет, ее активы замораживаются, госнаграды изымаются. Через три дня её не впустили в здание Европарламента в Страсбурге, где она должна была выступать. В итоге выступала из гостиничного номера, по видеосвязи: «Это шок и позор. Я напрямую связываю это с санкциями Зеленского». Британский издатель Бен Арис, единственный заметный её защитник на Западе, сформулировал то, что многие подумали: «Зеленский может позвонить фон дер Ляйен и отменить выступление журналиста просто потому, что оно ему не нравится».

13 сентября Зеленский подписал указ № 901: санкции против Мендель на 10 лет, ее активы замораживаются, госнаграды изымаются. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВСЕ МОСТЫ ЗАМИНИРОВАНЫ

Требование взорвать мосты действительно было. Его описала украинская служба Би-би-си ещё в июне 2023-го: 26 февраля 2022 года кто-то «из высокопоставленных членов правительства» позвонил главе СБУ Ивану Баканову и потребовал, чтобы спецназ подорвал все мосты через Днепр. Баканов позвонил главнокомандующему. Ответ Залужного: «Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра, — и военных, и гражданских». Мосты не взорвали. Имя того, кто звонил, за три года не назвал никто — ни Залужный в мемуарах, ни Баканов, ни Би-би-си.

Мендель называет: Зеленский.

Мосты через Днепр в Киеве так и не взорвали. Но их заминировали — и это не слух, и сказал об этом министр обороны Украины Резников на камеру: «Они все были заминированы. Была команда и инструкция — в случае, если прорыв, то естественно обрезать возможность перехода с левого берега на правый». Заминированы, добавил министр, были и аэропорты — Борисполь и Жуляны.

А вот мосты через Ирпень взорвали. 25 февраля мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил: «Подорвали мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе и в Демидове мост через реку Ирпень». На следующий день — мост у Стоянки на Житомирской трассе, и за Ирпенем, на дальнем берегу, действительно оставались украинские части: 72-я бригада под Мощуном. Ещё раньше, 24 февраля, советник командующего Сухопутными войсками Украины Александр Дмитриев предложил подорвать дамбу у Козаровичей и пустить Ирпень в пойму: «Я обратился с идеей подорвать дамбу, и Александр Сырский приказал выдать взрывчатку».

81 МИНУТА ОТКРОВЕНИЙ

Die Weltwoche — цюрихский еженедельник, основанный в 1933 году и купленный в 2006-м Роджером Кёппелем, журналистом и 8 лет депутатом швейцарского парламента. Печатный тираж у издания небольшой — 39 тысяч, зато у ютуб-канала полмиллиона подписчиков.

Мендель говорила по-английски — «я перешла на английский, чтобы вы поняли». О мостах — 1,5 минуты из 81-й.

Описала портрет своего бывшего начальника:

«Очень хаотичный человек… эмоционально совершенно неуправляемый… эмоциональный манипулятор».

Главный её счёт к Зеленскому — упущенный мир:

«Он отверг как минимум пять мирных соглашений. Одно из первых — в марте 2022-го… Я говорила с двумя людьми, которые сидели за столом переговоров, и оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал британский премьер Борис Джонсон. Об этом публично говорил и один высокопоставленный украинский чиновник… Я не обвиняю Бориса Джонсона — откуда вам знать? Лидеру может сказать что угодно кто угодно. Выбирает лидер сам».

Та мартовская сделка, добавляет она, была «гораздо лучше тех, что предлагают нам сейчас». А «высокопоставленный чиновник», на которого она ссылается, известен по имени. Это Давид Арахамия — глава президентской фракции в Верховной раде и руководитель украинской делегации на тех самых стамбульских переговорах. В ноябре 2023-го он сказал в эфире украинского телеканала «1+1»: когда делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и объявил, что подписывать с русскими ничего не надо — «давайте просто воевать». Так что здесь Мендель не первая. Она лишь напоминает и подтверждает то, в чём Киев однажды признался сам.

Зеленский отверг, как минимум, пять мирных соглашений Фото: REUTERS.

О деньгах — с цифрами:

«Миллиард долларов в год… уходит компании, которую Зеленский повсюду продвигает… По меньшей мере семь миллиардов ушли этой компании… Почти каждый, кто связан с Зеленским, обвинён в коррупции».

Компании, о которых речь, производят дроны и ракеты, получают миллиарды из карманов западных налогоплательщиков и принадлежат друзьям нелегитимного президента Украины.

А самое длинное и самое яростное место в разговоре — об украинской мобилизации:

«Мужчин ловят на улицах. Людей заставляют либо идти на фронт, либо платить взятку — а взятки доходят до 20 тысяч долларов. На фронт забирают людей с инвалидностью, людей, которым за шестьдесят, шестнадцатилетних, слепых…»

О том, кто за это платит:

«Как он может защищать страну, если люди до сих пор собирают со своих нищенских зарплат — солдатам на форму, на еду, вообще на всё?»

О демократии — как о вещи:

«Он пытался управлять демократией вручную… В сентябре он думал устроить выборы, которые сам бы контролировал… Он приглашал их (потенциальных конкурентов. — Ред.) в Офис и говорил: вы должны поддержать меня… Обещал им должности».

Зеленский, добавляет она, зависим от славы — и не признаёт никаких выборов, которых не может выиграть.

О расширении НАТО — прямо и без уклончивости:

«На самом деле причина этой войны».

ТЕПЕРЬ ОН — «МЕРЗОТА»

Конкурс 2019 года на пост пресс-секретаря президента Украины был первым и последним в своем роде: должность разыграли публично, с анкетами и собеседованиями, и 32-летняя журналистка с диссертацией по натурфилософской лирике обошла 3999 человек. Вступая в должность, она сказала: «Если хотите перемен — делайте их». Через три месяца схватила за руку американского корреспондента Кристофера Миллера, ещё через две недели оттолкнула корреспондента Радио Свобода Сергея Андрушко и вырывала у него микрофон. Журналисты требовали извинений и отставки. Зеленский сказал публично: «Я ей должен сказать: так нельзя. Ещё раз так будет — и мы попрощаемся».

Прощались долго. Об уходе объявили 30 апреля 2021-го, указ подписали 9 июля. Через два дня после указа вышла её книга «Каждый из нас — Президент»: там Зеленский — «молодой послушник» рядом с «грубым и самоуверенным олигархом Порошенко*», человек «демократичного характера», который «слушал всех и никогда не слушался совета лишь одного человека». Андрей Ермак в той книге — «государственник» с «мощной энергетикой».

И вот январь 2025-го — Time, призыв Мендель к немедленному прекращению огня: война «истощает нас до основания». Декабрь 2025-го — первые обвинения в адрес Ермака: «самый опасный человек в нынешней властной вертикали», в январе — уже чёрная магия, «травы и куклы». Май 2026-го — полтора часа у Такера Карлсона, по-русски: «Зеленский — это скрытое зло».

На вопрос «почему» отвечает так: «Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзоте прийти к власти». «Мерзота — это Зеленский?» «Да».

Эту женщину Зеленский сам выбрал из четырёх тысяч, чтобы она за него говорила. Голос получился убедительный. Теперь он его боится.

* физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.

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