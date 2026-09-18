Испугались правды: бывшему пресс-секретарю Зеленского не дали выступить в Европарламенте

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель 16 сентября должна была выступить в Европарламенте. Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель 16 сентября должна была выступить в Европарламенте. Ее пригласил принять участие в работе круглого стола «Украина: осмелиться на мир. Дипломатия вместо эскалации» депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ганс Нойхофф. Однако на входе в «святая святых демократии и свободы слова» Мендель развернули. Поводом стали санкции, введенные накануне Зеленским против своей бывшей подчиненной за критику киевского режима. Украинке не позволили выступить даже по видеосвязи, чем лишь подогрели интерес к ее речи.

Откровенная демонстрация Европарламентом двойных стандартов вызвала возмущение ряда депутатов, ведь со стороны ЕС никаких санкций против гостьи не существует. «На Украине она под санкциями со стороны Зеленского, однако не значится ни в одном санкционном списке Евросоюза! Это возмутительно!» - заявил сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Фабио Де Мази.

Ранее Мендель в интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону заявляла, что Зеленский является одним из главных препятствий на пути к миру, а также призналась, что ее бывший начальник требовал делать пропаганду, как у Геббельса.

УСЛОВИЯ ДЛЯ МИРА СОЗРЕЛИ

Издание Intellinews опубликовало полный текст запрещенного выступления Мендель, в котором украинка настаивает, почему «худой мир лучше худой войны», которую продолжают выбирать Украина и Европа. Своей единственной целью бывшая сотрудница Зеленского считает «заступиться за украинский народ». Мендель стремилась объяснить евродепутатам, почему война должна закончиться сейчас. Ее главный тезис: «военное поражение России невозможно. Эти игры обходятся слишком дорого. И для моей страны, и для вашего будущего. Нет лучших условий для мира, чем сейчас».

В подтверждение своих слов Мендель подготовила статистические выкладки, которые назвала «арифметикой упадка Украины». По ее словам население сократилось вдвое: с 52 млн человек до примерно 25 млн. Эмиграция, низкая рождаемость и избыточная смертность толкают страну в пропасть демографического кризиса. «Это простая арифметика — арифметика, которая показывает, как моя страна исчезает у вас на глазах», - указывает украинка. Согласно последнему опросу Gallup, 66% украинцев хотят мира как можно скоре. Еще 11% не смогли ответить, вероятно, опасаясь выразить свое истинное мнение.

Текущее состояние экономики Мендель называет «донорономикой»: Украина обременена долгами, лишена инвестиций для будущего роста и нежизнеспособна без западной помощи. «О какой победе мы вообще говорим?» — спрашивает она.

Мендель раскритиковала своего бывшего шефа за его нежелание идти на уступки в переговорах. Фото: REUTERS.

«ВАМ НЕ СТЫДНО?»

Речь Мендель наполнена критикой лицемерия западных политиков, наблюдающих за событиями на Украине как за захватывающим блокбастером. Немудрено, что в Брюсселе предпочли этого не слышать, чтобы не рушить привычную картину мира.

«Я стою здесь, потому что Украина и Европа продолжают выбирать плохую войну вместо худого мира - эскалацию вместо дипломатии, снова и снова», - планировала заявить с трибуны приглашенная гостья.

За пару часов до запланированного выступления Мендель глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвасталась, что оборонные расходы в Европе выросли на 80%. А бывшая пресс-секретарь Зеленского обличает милитаризацию Европы под предлогом «российской угрозы» и предупреждает о растущих рисках. «Чем лучше общество подготовлено к войне, тем сильнее давление, направленное на оправдание этой подготовки. Рано или поздно такая логика приведет к тому самому конфликту, который должна была его предотвратить», - звучало очень точное замечание Мендель.

По ее словам, сегодня в ЕС правят бал те, кто считает, что милитаризация экономики и общества может стать решением политических и экономических проблем. «Давайте будем честны: очень многие хотят уничтожить Россию больше, чем спасти Украину», - раскрывает секрет Полишинеля Мендель. - «Но ни один из западных экспертов, профессоров или журналистов, пишущих эти статьи, никогда бы не согласился позволить своей родине пережить такие ужасы во имя «великой идеи».

«Как 25 миллионов украинцев, половина из которых пенсионеры, должны защищать 500 миллионов европейцев от 140 миллионов русских? Вам не стыдно?» - резюмирует Мендель.

СКОРО НА УКРАИНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ ЛЮДЕЙ

Мендель также раскритиковала своего бывшего шефа за его нежелание идти на уступки в переговорах.

«Зеленский говорит нам, что будет требовать лучших условий мира, - говорит она. - Но дело в том, что мы теряем страну, нацию. Скоро не останется людей, которые могли бы добиться этих лучших условий».

Обращая внимание на подавление любого инакомыслия киевским режимом, украинка отмечает: «Как только я скажу, что территориальные компромиссы необходимы, я подпишу себе обвинение в государственной измене и получу 15-летний или пожизненный срок».

Мендель напоминает о десятках планов урегулирования, публичных и тайных, все из которых были отвергнуты Зеленским. «Он продвигает самый максималистский и недостижимый путь к победе как единственный путь к миру - и это говорит мне о том, что он совсем не горит желанием его достичь», - подчеркивает Мендель, хорошо изучившая нравы своего экс-начальника.

За пару часов до запланированного выступления Мендель глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвасталась, что оборонные расходы в Европе выросли на 80%. Фото: REUTERS.

ФИНЛАНДИЯ ИЛИ АФГАНИСТАН?

Мендель напомнила европейцам о примере Финляндии, уступившей по итогам войны 1939-1940 годов часть своих территорий, но сохранив суверенитет. В ином случае, по ее прогнозу, Украину ждет судьба Афганистана, в котором Запад бесславно закопал триллионы долларов. «Вы ведете Украину по тому же самому пути. Наши институты рушатся под тяжестью коррупции и самоуверенной автократии; наши люди бегут и теряют веру; а Россия продолжает наступать», - настаивает Мендель.

При этом речь Мендель нельзя назвать пророссийской, в ней содержались и критические пассажи в адрес Москвы. Однако этого оказалось мало, чтобы получить слово.

«Крах России неизбежен лишь в умах идеалистов, незнакомых с экономическими реалиями. Я здесь не для того, чтобы защищать Россию или льстить ей, но выдавать желаемое за действительное - это ловушка», - считает Мендель.

«ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО СЛОВО ПРАВДЫ - УГРОЗА»

Главные цитаты из выступления Мендель

KP.RU собрал самые яркие цитаты Юлии Мендель, из которых становится понятно, почему еврочиновники не пожелали слушать ее выступление:

- Люди на комфортном Западе иногда считают, что понимают Украину и эту войну лучше, чем я, освещавшая конфликт с 2014 года, много раз ездившая на Донбасс с самим Зеленским и присутствовавшая на переговорах.

- Здесь, на Западе, люди просто не знают, что такое война. Поэтому я прямо спрошу вас: готовы ли вы к тому, чтобы ваши дети воевали - на реальном фронте? Я не верю, что вы готовы. Я вижу, как трудно европейцам смириться даже с незначительными неудобствами в собственной жизни.

- В Европе стало патриотично молчать о том, что происходит внутри Украины. Закрытые для мужчин границы превратили жизнь бесчисленных семей в клетку. Коррупция колоссальных масштабов, которые вы просто не можете себе представить, достигшая ближайшего окружения президента, на фоне полной нищеты, вот-вот убьет саму мотивацию к сопротивлению России. Преследование мужчин, пытки в призывных пунктах, мужчины, забитые до смерти ТЦК, а иногда и убитые собственными командирами - все это напоминает жестокое гладиаторское зрелище, в котором у простых украинцев одна цель: выжить.

- Действительно ли Запад сделал все возможное для установления мира? Я вижу лишь угрозы вместо дипломатии и желание уничтожить Россию, независимо от того, сколько жизней украинцев это унесет, а также стремление продать как можно больше оружия. Зеленский с этим согласен: для него экономика стала личным карманом. Военные лоббисты с этим согласны, как и все те, кто так или иначе получит от этого выгоду.

- Всех, кто пытался поговорить с Путиным, преследовали и клеймили как пророссийских - от Орбана и Фицо до самого президента США. Трудно поверить, что в цивилизованном мире могут доминировать такие поверхностные, черно-белые нарративы, особенно когда речь идет о войне, единственной войне в Европе.

- Почему воинственные британцы и французы до сих пор не вступили в ряды украинской армии? Потому что, когда дело дойдет до настоящей войны - когда выбор стоит между жизнью и смертью ради идеи - многие наконец поймут ошибочность этого пути милитаризации, на котором украинский народ будет принесен в жертву в первую очередь.

- Сейчас идет пятый год полномасштабной войны и тринадцатый год войны в Европе, а стратегии давления на Россию терпят неудачу. Как мы говорим у себя дома: ежи кололись, плакали, но продолжили есть кактус.

- Когда я вижу, как горят российские НПЗ, я понимаю, что мы лишь укусили Россию, - и вся ее ярость обрушивается на головы украинцев, в то время как Запад продолжает жить за счет пиара и полумер.

- Перестаньте верить поверхностной, черно-белой картинке, которую вам транслируют посланники Зеленского и активисты, финансируемые вашими же лидерами. Этот замкнутый круг, оторванный от реальности, - это даже не обмен информацией, а жесткая вертикаль самоцензуры, как будто вы хотите слышать только то, что готовы слышать.

- Когда Зеленский баллотировался в президенты, он говорил, что преклонит колени перед Путиным, чтобы тот не поставил Украину на колени. Он говорил, что каждая жизнь имеет значение, что жизни людей важнее всего. И что если ему не удастся закончить войну, он передаст этот пост кому-нибудь другому, кто это сделает. Сегодня он меняет условия мира каждую неделю.

- Для Зеленского слово правды - это угроза. Как профессионал в области связей с общественностью, он знает силу слов. Он наказывает любого, кто говорит то, что он не хочет слышать.

- Я призываю всех европейских политиков объединиться вокруг пути к миру и вернуть стабильность и безопасность на наш континент. Именно это, а не разжигание войны и морализаторство, является путем к успешному будущему и призывом нашего поколения политиков.

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