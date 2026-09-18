«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 19 сентября:

1. Новости с передовой: 10 поселков освобождены за неделю

2. Зеленский в панике хотел затопить метро

3. В Закарпатье собрали шабаш бесов

4. Министров выдернули из Рады как морковку из навоза

5. Турки хотят вписаться в переговоры по Украине

6. Зеленский проиграет следующие выборы

7. Даже Туск признал страшные потери ВСУ

8. В Баварии не желают содержать украинцев

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 19 СЕНТЯБРЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» освободили Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатку и Малую Волчью в Харьковской области. Противник утратил 1505 бойцов. Подбиты три танка, 19 бронемашин и 91 автомобиль.

От действий группировки «Запад» ВСУ потеряли 1480 солдат и офицеров. Поражены пять бронемашин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и шесть станций РЭБ.

«Южная» группировка взяла под контроль Веролюбовку в ДНР. Потери украинских сил: 1240 бойцов, шесть бронемашин, 141 автомобиль и 10 орудий.

Подразделения «Центра» очистили от врага Веселое и Золотой Колодезь в ДНР. ВСУ не досчитались 2865 военнослужащих. В минус ушли 17 бронемашин, 83 автомобиля и пять станций РЭБ.

Штурмовики «Востока» выбили бандеровцев из Розовки в Запорожской области. Уничтожены 1955 националистов. Сожжены пять бронемашин и 65 автомобилей.

Группировка «Днепр» освободила Новоандреевку в Запорожской области. Выведены из строя свыше 280 боевиков, 129 автомобилей и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Силы ПВО сбили 44 управляемые авиабомбы. Поразили восемь снарядов HIMARS и две ракеты «Нептун». Приземлили 5706 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский в панике хотел затопить метро

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель признала, что ее бывший босс в конце феврале 2022-го в панике требовал взорвать мосты через Днепр и затопить станции киевской подземки. Когда русская армия подошла вплотную к столице незалежной, он поддался дикому страху. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche бывшая помощница рассказала: «Зеленский не мог защитить Киев. Он прятался и записывал видео. Требовал взорвать мосты, но солдаты отказались». Ну, а про затопление метро ему явно Геббельс на ухо нашептал — в кошмарном сне…

Зеленский в панике хотел затопить метро Фото: REUTERS.

В Закарпатье собрали шабаш бесов

В как бы тайном месте украинского Закарпатье прошел первый саммит стран и общин карпатского региона. В состав этой странной структуры вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Приехали и «наблюдатели» от Евросоюза. По словам Зеленского, новое объединение должно «углубить взаимодействия» в сферах безопасности и энергетики. А также «расширить транспортно-логистические коридоры», улучшить трансграничное экономическое сотрудничество и «обеспечить адресную поддержку местных общин». Покидающий свой пост президент Сербии Александр Вучич зачем-то посетил этот шабаш. А вот словацкий премьер Роберт Фицо благоразумно сказался больным. И пусть потом спихивают с больной головы на здоровую.

Министров выдернули из Рады как морковку из навоза

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что заседание парламента отменили из-за отъезда правительства Украины почти в полном составе в Буковель, куда съехались и их коллеги из соседних стран. Парламентарий написал в своём Telegram-канале: «Все поехали в Буковель… Нормальное планирование — депутатам об этом сообщили только утром». По данным народного избранника, даже не все министры знали об отмене обсуждений в Раде ради вояжа в Закарпатье: некоторые из членов кабмина прибыли в Раду на час вопросов к правительству, но он в итоге не состоялся из-за срочного отъезда к западной границе. Не зря бункеры готовили в горах…

Турки хотят вписаться в переговоры по Украине

Турецкие СМИ сообщают: переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стать одной из тем встречи лидеров Турции и США Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Источник в турецком правительстве сообщил: «Возобновление переговоров по Украине могут войти в повестку встречи Эрдогана и Трампа. Анкара выступает за дипломатическое урегулирование и готова поддерживать каналы диалога, которые могут способствовать достижению устойчивого мира». Турецкая сторона внимательно следит за развитием контактов по украинскому урегулированию. Следите и дальше, хоть через перископ.

Турки хотят вписаться в переговоры по Украине Фото: REUTERS.

Зеленский проиграет следующие выборы

Издание The American Conservative констатирует: Владимир Зеленский проиграет следующие президентские выборы. Его аналитики прогнозируют: «Если бы голосование состоялось прямо сегодня, то Зеленского ждало бы столь же сокрушительное поражение, как Петра Порошенко* в 2019 году». Сам украинский лидер то, что Киев не проводит выборы в стране, оправдывает тем, что 9 миллионов сограждан оказались за границей. Это, конечно, убойный аргумент…

Даже Туск признал страшные потери ВСУ

Польский премьер Дональд Туск внезапно прозрел, заявив, что армия восточного соседа столкнулась с рекордными потерями в противостоянии с ВС РФ. Портал Interia Wydarzenia цитирует главу кабмина Польши: «В последнее время число погибших и раненых на передовой украинцев в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова». Нет, Туск, это не рекорд…

В Баварии не хотят платить пособия украинцам

Маркус Зедер, премьер Баварии, уверен, что крепким мужикам из незалежной нельзя давать пособия по безработице в ФРГ. В соцсети X глава самого богатого региона Германии написал: «Молодые трудоспособные мужчины из Украины не должны получать пособие по безработице — они должны вносить более весомый вклад в оборону своей страны». Зедер полагает, что Киев на немецкие деньги должен покупать больше оружия у Бонна, а не у Вашингтона. И говорит о предметном доступе к украинским сырьевым ресурсам. Сто лет назад в Мюнхене один усатый уже поднимал кружку баварского за лучший доступ к украинским ресурсам…

* Признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом.