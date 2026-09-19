Трое задушенных и два покушения из-за наследства: Дело об убийстве вдовы экс-дипломата и ее детей передали в суд

На семейном пикнике незадолго до убийства Валерия позировала на камеру, как обнимается и целуется с младшим братом. Фото: из материалов головного дела.

Осенью 2013-го эту историю активно обсуждала вся Москва. Бесследно исчезла вдова известного советского дипломата Римма Белецкая. Пропала вместе с сыновьями — Илье было 12 лет, Глебу — 9.

Это случилось еще в конце мая. Когда ребята в последние дни учебного года не явились в школу, педагоги не стали бить тревогу — бывает ведь, что родители срывают детей, не дожидаясь окончания «сезона». Может, на море решили выехать, или за город? Но мальчишки не появились в школе и после летних каникул. Тут-то и оказалось, что родные не видели Белецких больше трех месяцев. Однако тревогу забили не они, а адвокат Риммы Ролан Эминов. Именно он первым написал заявление в полицию.

Тогда обсуждали сразу несколько версий. Например, что Белецкая могла сбежать из-за конфликта с неким бизнесменом, который якобы пытался захватить семейный особняк на Рублевке. Или из-за угроз бывшего второго мужа (отца детей). А может, этот «экс» ее вообще убил, а мальчишек спрятал?

Как известно теперь, реальная история оказалась намного страшней и сложней — это была настоящая многоходовая игра, растянувшаяся на годы. На днях Следственный комитет передал громкое уголовное дело в суд.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Виктор Белецкий начал свою дипломатическую карьеру еще в середине 1950-х — работал в посольстве СССР в Австрии. Потом были должности в советских представительствах в ГДР, Чехословакии, в центральном аппарате МИДа. В 1982–1985 годах Белецкий трудился чрезвычайным и полномочный посол СССР в Нидерландах.

К тому моменту мужчина был женат уже во второй раз. От первого брака у него взрослые сын и дочь. А вскоре после возвращения из Нидерландов новая жена родила Виктору Николаевичу еще одну дочь — Валерию, Лерочку. Римме Белецкой на тот момент было всего 23 года, а дипломату Белецкому — 57 лет. 34 года разницы!

Римма Белецкая была на 34 года младше своего супруга, экс-посла СССР в Нидерландах Виктора Белецкого. Фото из материалов уголовного дела

Потом распался Союз. После выхода в отставку Белецкий занимался бизнесом. К 70 годам он сумел нажить двухэтажный особняк на Рублевке, 4-комнатную квартиру на Кутузовском проспекте, две машины — «АЗЛК» и «Вольво», акции и вклады в паре банков.

В 1998-м бывший дипломат скончался. А вскоре после этого в доме Риммы появился новый мужчина. Владелец строительной фирмы Олег Баев еще при жизни Виктора Белецкого арендовал у четы тот самый дом на Рублевке. Всего через год после похорон Олег и Римма сыграли свадьбу.

На момент смерти отца Лере было всего 12 лет. У Баева отношения с падчерицей не сложились. При жизни отца она всегда была в центре внимания. Виктор Белецкий в младшей дочери души не чаял. Любое желание, любая просьба Валерии выполнялась мгновенно. А с чужим мужиком, за которого вышла мама, все было иначе. Баев сразу дал понять, что потакать малейшим прихотям девочки не собирается.

На обложке книги Виктора Белецкого «Записки советского дипломата и бизнесмена», вышедшей в начале 1990-х, - фото экс-посла и маленькой Леры. Фото с обложки книги Виктора Белецкого «Записки советского дипломата и бизнесмена».

Через год у Олега и Риммы родился первый сын, еще через три года — второй.

Правда, к этому времени отношения между супругами охладели. В том числе и стараниями Леры. Она частенько нашептывала матери о том, какой отчим нехороший человек. В конце концов даже заявила, что он к ней пристает.

Баев и Белецкая разъехались — решили отдохнуть друг от друга. Но о разводе речь не шла.

А в апреле 2004-го бизнесмен примчался в милицию: «Меня собираются убить!»

Старший сын Риммы Билецкой. Фото: из материалов головного дела.

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ КИЛЛЕР

Милиционерам Олег Баев рассказал, что с ним связался некий молодой человек и сообщил, что ему заказали убийство Баева. И даже выдали аванс — 2 тысячи долларов. Но если Баев заплатит еще 500 «зеленых», то узнает, откуда ветер дует…

Парня по имени Илья Горин (данные изменены) задержали. Тот говорил, что полгода назад познакомился с Валерией Белецкой (девушке тогда было всего 18 лет), начали встречаться. По словам парня, однажды Лера с мамой предложили ему подзаработать. Как? Убить отчима Леры — Олега Баева. За 10 тысяч долларов.

— Лера говорила, что Баев ее ненавидит и мешает жить…

Ну, он и согласился. Получил задаток, фотографию Баева и информацию о его перемещениях. Однако Горин передумал и решил заработать еще и на «жертве».

Дальше оперативники записывали телефонный разговор Горина с заказчицами. Молодой человек просил, чтобы ему еще подкинули деньжат, а мама с дочкой говорили, что все будет только после выполнения задания…

По версии следствия, Валерия хотела устранить Баева, как одного из претендентов на семейное имущество. После смерти отца решением суда наследство поделили между ею и матерью. Но девушка считала, что достойна получить все. О своих истинных мотивах она матери, конечно, никогда не рассказывала. Но зачем же Римме было заказывать устранение мужа? Говорят, Баев начал гулять на стороне. За это Римма хотела его «наказать».

Что было дальше? Невероятно, но факт: по той истории в 2004-м даже уголовное дело не возбудили! Баев якобы сам ходатайствовал за супругу: «У нас же общие дети. Куда ее сажать? Их с Леркой просто бес попутал…» Выходило, что стороны замирились.

Правда, всего через несколько месяцев бизнесмену это благородство едва не стоило жизни.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

В мае 2005-го в окружении Валерии появился новый молодой человек. Александр Кузмин — уроженец Воронежской области. После армии приехал в Москву на заработки, устроился охранником в ЧОП. Работал неподалеку от дома Белецких на Кутузовском. Там они однажды с Лерой и познакомились.

Александр Кузмин - просто парень из глубинки, а Валерия родилась в семье известного дипломата. Фото из материалов уголовного дела

Молодые люди очень понравились друг другу. Хотя он — обычный паренек из деревни, она — типичная московская мажорка с «запросиками». Ну что у них может быть общего? Однажды Кузмин очень хотел побаловать девушку подарком. А в карманах — пусто. Зашел в магазин на Арбате и тайком напихал себе в штаны коробочки с помадой и тенями… Далеко он с этими сокровищами не ушел — задержали, завели уголовное дело о покушении на кражу, на первый раз он отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

Позже он познакомился и с Риммой. Так что следующим киллером, которого мать с дочерью попросили убрать Баева, стал именно Саша Кузмин.

Баев тогда жил в квартире на Филевском бульваре, которую когда-то купили Лере. 2 ноября 2005-го Римма Белецкая созвонилась с мужем, выяснив, что тот находится дома и собирается выходить. Эту информацию через Леру передали Кузмину, который дежурил с пистолетом в подъезде — на первом этаже. Увидев на выходе из лифта мужчину, очень похожего на Баева, киллер дважды выстрелил ему в спину. А когда тот упал, Кузмин понял, что это вовсе не отчим Леры. Он кинулся из подъезда, а раненый пополз к двери с пулей в легком. На его удачу рядом оказался дворник. Он и вызвал скорую помощь.

Раненый мужчина, дважды раненый в спину, сумел выползти на улицу. Фото: из материалов головного дела.

ПРОПАВШИЕ УЛИКИ

Кузмин засветился на записях с камер видеонаблюдения, его вычислили и задержали. На допросах парень начал рассказывать совершенно фантастическую историю. Мол, в тот самый дом он пришел, потому что там прописана его невеста Валерия Белецкая. Номер квартиры не знал, звонил девушке, а она не брала трубку. Вдруг, говорил Кузмин, его внимание привлек незакрытый почтовый ящик. А там — представляете! — травматический пистолет. Ну, он его и взял. Тут появился этот мужчина — начал ругать Кузмина, зачем он подъезд пачкает. Поссорились. Со слов молодого человека, он и стрелять-то не собирался, просто случайно нажал на курок. Два раза.

Осенью 2005-го одна из камер сняла Кузмина, когда он заходил в подъезд Баева. Записи из подъезда потом загадочно исчезли из дела. Фото: из материалов головного дела.

О том, что настоящей целью атаки был Баев — ни слова.

Раненый жилец многоэтажки поначалу рассказывал, что ему в спину начали палить, едва он вышел из лифта. А потом вдруг начал повторять слова Кузмина: «Да, мы просто поругались из-за пустяка…»

Дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство» (до 10 лет колонии), чудесным образом развалилось. Пока Александр сидел в СИЗО, их с Валерией расписали — прямо в изоляторе. Так Лера стала Кузминой.

— Кстати, вскоре после неудачного покушения Валерия продала свою квартиру на Филевском бульваре, — рассказала KP.RU следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Москве Валерия Башаева. — Позже было установлено, что 10 тысяч долларов заплатили пострадавшему мужчине, чтобы он изменил показания — расписку о получении нашли при обыске у Кузминых.

Кое-что получил и следователь, который вел дело. Этого человека потом посадили на 5 лет в колонию строгого режима. Суд установил, что за взятку он вытащил из уголовного дела записи с камер, которые опровергали версию Кузмина, часть показаний свидетелей, а также материалы проверки по предыдущему покушению на Баева…

Валерия вышла замуж за Александра уже после того, как первое дело о покушении на убийство развалилось. Фото из материалов уголовного дела

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

С Олегом Баевым Римма Белецкая все-таки развелась. Но их отношения с дочерью не улучшились. И даже наоборот. Валерия нигде не работала, продолжая прожигать (теперь с мужем!) остатки отцовского наследства. Заставила мать продать их 4-комнатную квартиру, а деньги поделить. Белецкая приобрела себе и детям квартиру поменьше на том же Кутузовском, а Лера с Сашей — жилье в Люблино.

— Потом Валерия Кузмина пыталась отсудить у матери полдома на Рублевке, который еще во время раздела наследства полностью отошел Римме. Суд отказал, — продолжает следователь. — Затем узнала, что после смерти отца остался счет в одном из голландских банков.

Но тут оказалось, что мать ее уже опередила, сама получила эти 100 тысяч евро (более 4 млн рублей по курсу тех лет).

Особняк на Рублевке - один из объектов наследства, оставшихся после смерти дипломата Виктора Белецкого. Фото из материалов уголовного дела

И вот на фоне этих постоянных ссор и разногласий Римма Белецкая внезапно исчезла вместе со своими мальчиками. Интересно, что незадолго до этого женщина обращалась за помощью в СМИ. Чтобы обеспечить детей, она продолжала сдавать свой дом на Рублевке. Очередной арендатор, некто Самсонов, якобы перестал платить и его решили выселить. Кузмин помог теще вывезти из особняка вещи Самсонова, а тот написал на Белецкую заявление — якобы во время этого «переезда» у него украли 20 млн рублей. Завели уголовное дело.

При этом старенький отец Риммы Белецкой вспомнил, что в день своего исчезновения дочь ему звонила. Говорила быстро и не очень связно. Что-то про Баева и каких-то амбалов…

У родни и даже адвокатов Белецкой сложилось впечатление, что на фоне всех этих нервных событий женщина действительно могла куда-то уехать, спрятаться вместе с детьми.

«ДОРОГА» ВСЕ ПОМНИТ!

Адвокат Белецкой Юрий Шалырин потом вспоминал, что летом того же 2013-го Кузмин собрал семейный совет, на котором убеждал всех не подавать Римму в розыск, а дождаться 1 сентября.

Конечно же, поведение Валерии и Александра Кузминых вызывало вопросы. Дочь пропавшей, например, рассказывала, что мама ей звонила и даже якобы передала через знакомую деньги на оплату «коммуналки». Говорила, что Римма с сыновьями уже давно за границей. Хотя после запроса в ФСБ стало ясно, что на самом деле эти трое границу не пересекали.

Поначалу казалось, что на день исчезновения Белецкой у ее дочки с зятем полное алиби. Например, когда запросили биллинг (соединения мобильной связи), выяснилось, что Валерия и Александр находились дома — оба телефона «светились» по адресу.

В то же время при более детальном изучении квартиры Белецкой криминалистам удалось найти на ковре в коридоре частицы крови (экспертиза позже установила, что она принадлежала пропавшим). Замытые следы крови обнаружили и в ванной.

Ванна в квартире на Кутузовском проспекте, где - по версии следствия - Кузмин расчленял тела тещи и ее младших сыновей. Фото из материалов уголовного дела

Спустя столько времени записи камер видеонаблюдения, в том числе дорожных, оказались стерты. (Видимо, в этом и был смысл не спешить с объявлением Белецких в розыск? — Авт.).

— Да, записи не сохранились, но остались данные трафика номеров машин, — уточняет Валерия Башаева.

Возможно, не все знают, но номера автомобилей, проезжающих под камерами, кодируются и хранятся в специальных базах. И поднять их можно даже через много лет.

— Трафик показал, что днем 23 мая 2013 года (предполагаемый день убийства. — Авт.) «Ситроен» Александра Кузмина оказался у дома тещи, — рассказывает следователь. — Утром следующего дня машина двинулась к МКАД, а затем по трассе М-4 «Дон» в сторону области. На следующий день «Ситроен» вернулся к дому Риммы Белецкой.

Зачем? Ответ на этот вопрос появился, когда при обыске в квартире Кузминых обнаружили флешку. На ней — несколько часов разговоров Кузмина и Риммы Белецкой. Мужчина полгода (!) созванивался с тещей и тайно от нее записывал. Из кусков этих записей Александр смонтировал «звук», который использовал, чтобы позвонить отцу Риммы с ее же телефона. Именно тогда она якобы «говорила» пенсионеру что-то про Баева. И сигнал мобильника шел именно от дома, создавая видимость, будто убитая двумя днями ранее женщина еще жива.

«УГРОЖАЛ, ЧТО И МЕНЯ УБЬЕТ»

Александра Кузмина задержали. Он все отрицал. Но однажды признался в СИЗО сокамернику, что это он убил тещу с детьми. Тела расчленил в ванной, а потом вывез в мешках на своей машине в область и спрятал где-то в лесу.

С Валерией Кузминой тоже начали работать. На одном из допросов она сообщила, что об убийстве мамы и братьев почти год ничего не знала. Вспомнила, как однажды к ним с Сашей приехали оперативники и предложили написать заявление. Но Кузмин якобы знаками дал понять жене: не вздумай! Когда полицейские ушли, покаялся, что это он всех убил — задушил. А когда перепуганная Валерия сказала, что нужно идти в полицию, пригрозил, что и ее убьет.

Позже Валерия от этих показаний отказалась. Ее супруг тоже несколько менял показания — то признавался в тройном убийстве, то снова опровергал свои слова. Более того, Александр Кузмин уверял, что на самом деле к исчезновению Риммы с детьми причастны «Свидетели Иеговы»*. Их службы Белецкая посещала последние годы. Якобы это «иеговисты» помогли Белецкой скрыться. Для чего? Потому что хотели захватить ее недвижимость.

— Деятельность этой религиозной организации была запрещена в России в 2017 году. Белецкая исчезла за четыре года до этого, но почему-то по факту никто кроме Валерии Кузминой ее имуществом не интересовался, — констатирует Валерия Башаева.

По версии следствия, Кузмины спланировали все заранее и продумали до мелочей. Александр взял на себя само убийство, сокрытие тел и уборку квартиры. Валерия создавала ему алиби, активируя в их квартире свой мобильник и телефон, оставленный супругом. И все это ради остатков наследства… (По данным KP.RU квартира, загородный дом и земельный участок Риммы Белецкой сейчас стоят более 50 млн рублей. — Авт.).

Место, где захоронены тела, обвиняемые до сих пор не назвали.

Это сложное и запутанное дело (69 томов!) в ближайшее время начнут разбирать в суде. Александра и Валерию обвиняют в убийстве трех человек по предварительному сговору. Им грозит вплоть до пожизненного заключения. Супруги пожелали, чтобы их дело разбирал суд присяжных.

КСТАТИ

Стратегия с оглядкой на законы?

По информации KP.RU, когда Валерия Кузмина сообщила, что муж ей признался в убийстве, она уточнила, в какой именно последовательности были задушены жертвы. Сначала — дети, затем — Римма. В следствии считают, что эти показания появились не просто так.

— Есть такой юридический термин — наследственная трансмиссия, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. — Это правовой механизм, который регулирует случаи, когда наследник умирает, не успев вступить в наследство. Так вот, если сначала была убита Римма Белецкая, ее наследниками становились бы дети — в том числе и младшие сыновья. В таком случае после смерти мальчиков их наследником становился бы отец — Олег Баев. Но если мальчики погибли первыми, то они не успели стать наследниками матери, а после смерти Риммы Белецкой ее единственная наследница первой очереди — дочь, Валерия Кузмина. При этом если Валерия не причастна к убийству своих родных, ее нельзя признать недостойным наследником (это тоже юридический термин. — Авт.) и лишить наследства. Возможно поэтому она дала показания на мужа, а потом отказалась от них. (Понимая, что даже эти выгораживающие ее показания все равно могут быть озвучены в суде. — Авт.). Не исключено, что вся эта стратегия была продумана заранее, с изучением законодательной базы.

* С 2017 года эта религиозная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена.

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