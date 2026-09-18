Лысый и рыжий Миша Галустян обратился в царя в новогодней комедии «Очень сказочные дела». Он поможет ловить Кощея Бедросовича

Михаил Галустян и Люся Чеботина. Фото: пресс-служба ТНТ

Как уже сообщал KP.RU, телеканал ТНТ решил отказаться от комедийной экранизации мистически опасного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — и к Новому году (даже чуть раньше) подготовит новое попурри по мотивам советских фильмов, голливудских хитов, а также всем известных трендов, мемов и клипов.

Предстоящий фильм получил название «Очень сказочные дела» — и очевидно отсылает к почти одноименному хиту Netflix «Очень странные дела». Только сюжет в картине будет развиваться не в захолустье твинпиксовского формата, а в сказочном королевстве — Тридвенадцатом царстве, где царит культ трех богатырей (Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Алексей Воробьев). Всё волшебное государство фанатеет от силы и доблести воинов (оммаж?!), а непутевый Елемеля (Тимур Батрутдинов) в кольчуге в 40 лет даже возглавляет фан-клуб.

Михаил Галустян. Фото: пресс-служба ТНТ

И в стремлении угодить, помочь и где-то даже заменить былинных качков Елемеля в один момент все портит, когда на большом пиру срывает операцию богатырей по поимке Кощея Бедросовича (Филипп Киркоров): пучеглазый злодей исчезает вместе с царской дочерью (Люся Чеботина). Как раз царя, хлебнувшего горя, и сыграл Михаил Галустян.

— В этом году у меня, можно так сказать, повышение — я играю царя Тридвенадцатого царства, — прокомментировал съемки шоумен. — Я, как и все, увижу результат работы уже на большом экране, но могу точно сказать, что каждый год команда умудряется поднять собственную планку ещё выше: и по масштабу съемок, и по количеству неожиданных шуток, отсылок и мемов. А сказочный мир дает для юмора еще больший простор, поэтому уверен, что будет очень хорошо.

Люся Чеботина. Фото: пресс-служба ТНТ

Постоянный резидент вселенной ТНТ Люся Чеботина появится в образе, очень напоминающем средневековую Барби: в красивом исподнем лососевого оттенка. Внутренне, как считает певица, этот образ идеально отвечает ее характеру.

— Мне кажется, роль царевны мне очень подходит — даже долго входить в образ не пришлось! — уверена Люся. — Но если серьезно, для меня это новый актерский опыт. В клипах я постоянно перевоплощаюсь, но кино требует совсем другого погружения.

Михаил Галустян и Люся Чеботина. Фото: пресс-служба ТНТ

Создатели картины, как водится, порционно вбрасывают в инфополе имена исполнителей и свежие кадры со съемок. Так, ранее было заявлено, что гусляра Алешу сыграет Андрей Гайдулян, русалку — Яна Кошкина, великаншу Титаню — Валентина Рубцова, а старичка-боровичка — Игорь Ознобихин.

Фото: kino-teatr.ru

Фильм «Очень сказочные дела», который позиционируется как концептуальное продолжение линейки картин «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика», выходит на большие экраны 3 декабря. А бесплатно вся страна сможет увидеть комедию в новогоднюю ночь на ТНТ.