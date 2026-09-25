Правила шопинга в интернете изменятся навсегда: глава АКИТ назвал 3 главных новшества для покупателей

С 1 октября вступит в силу закон о платформенной экономике. Он усилит регулирование маркетплейсов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ТРИ ГЛАВНЫХ НОВШЕСТВА

- С 1 октября вступит в силу закон о платформенной экономике. Он усилит регулирование маркетплейсов. Назовите, пожалуйста, главные новшества, которые этот закон принесет покупателям.

- Основной эффект этого закона – в его влиянии на качество товаров и услуг, которые будут реализовываться через цифровые платформы, - объясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. - Раньше эти вопросы были исключительно в компетенции продавца и производителя. Теперь же у платформы появится несколько новых обязанностей.

Так, платформы будут обязаны перепроверять всю информацию о товаре через государственную информационную систему: посмотреть, есть ли действующие сертификаты, свидетельства о государственной регистрации, соответствующие лицензии или разрешения, если продается не товар, а услуга. И только после этого допускать товар или предложение к продаже. Это коренным образом меняет деятельность цифровых платформ.

Эти правила касаются не только тех, товаров, которые будут размещаться на платформах после вступления закона в силу. Проверят и все те более 400 миллионов артикулов, которые были в товарных предложениях до 1 октября – на это законом предусмотрен переходный период: 180 дней, в течение которых платформы обязаны верифицировать всю информацию о товарах.

- А если сертификат отозван?

- Здесь важен статус документа: если сертификат «недействующий», тогда площадка должна скрыть этот товар из выдачи. Каждые десять дней будет проводится парсинг (автоматизированный сбор и анализ данных, - Ред.) всех карточек товаров. Если информация в системе изменилась или какой-то документ перестал действовать, это станет понятно, и предложение скроют. На мой взгляд, ключевое, что получает клиент, — гарантия качества.

Кроме того, появится возможность вернуть товар в том месте, где клиент его получил. Сегодня это тоже можно сделать, но крупные платформы ввели это правило как добросовестную практику, чтобы повышать лояльность клиентов. Теперь это станет нормой закона, и так должны будут делать все.

И последнее — возможность напрямую через платформу пожаловаться продавцу. Ранее этот вопрос оставался неурегулированным, и клиенты могли столкнуться с тем, что платформа не берет на себя организацию диалога с продавцом. С 1 октября ситуация меняется: у клиента появляется право коммуницировать с продавцом, а платформа должна обеспечить эту возможность технически.

Сегодня, чтобы вернуть деньги за неработающий прибор, часто приходится воевать с продавцом-однодневкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТ

- Сегодня, чтобы вернуть деньги за неработающий прибор, часто приходится воевать с продавцом-однодневкой. Уйдут ли такие ситуации в прошлое с принятием нового закона?

— Прежде всего закон обязывает площадки проводить тщательную проверку продавца. Она существует и сейчас: на первом этапе подтверждается ИНН, далее — в зависимости от площадки — применяются различные способы верификации.

Новшество же в другом: раньше продавец предоставлял необходимые документы только по запросу покупателя или требованию госорганов. С 1 октября он обязан загрузить их на платформу и разместить в карточке товара, а площадка, в свою очередь, — убедиться, что документы действующие. Таким образом, закон предусматривает достаточный набор превентивных мер, чтобы свести подобные случаи к минимуму.

Кроме того, упрощается процедура возврата: если раньше спор приходилось вести с продавцом, порой зарегистрированным в другом городе, то теперь претензию можно направить напрямую площадке.

— Закон меняет не только отношения покупателей с маркетплейсами, но и отношения площадок с продавцами. Например, очень много споров было вокруг скидок – изменится ли что-то в этой части?

- Скидки, конечно, останутся, но здесь также появляются важные правила. Теперь продавец может запретить платформе включать его товары в акции и снижать на них цену за счет продавца. При этом такой отказ никак не повлияет на его деятельность: он не должен использоваться как основание для ограничения его доступа к платформе, снятия карточки товара с витрины или ухудшения его положения в поисковой выдаче.

- На ваш взгляд, какие изменения еще можно внести в закон, чтобы он пошел на пользу и продавцам, и покупателям?

- Сейчас это один из самых сбалансированных и проработанных законов, который снимает все острые наболевшие вопросы и учитывает мнение всех заинтересованных сторон: платформ, продавцов, владельцев ПВЗ и покупателей.

Что касается дальнейшего регулирования, то на наш взгляд, к донастройке платформенного законодательства целесообразно вернуться после накопления практики применения уже принятых норм.

Мы благодарны Правительству в целом и Минэкономразвития, в частности, за заданный тренд широкого обсуждения проектируемого регулирования с бизнесом, и ожидаем, что он сохранится при разработке других законодательных изменений.

Покупатели больше не увидят сверхдешевой продукции, которая может оказаться подделкой или незаконно ввезенным товаром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Как появление нового закона повлияет на цены?

- На мой взгляд, изменения действительно могут отразиться на ценах: они повлияют на структуру предложения и издержки участников рынка. При этом задача регулирования - в установлении единых требований к участникам рынка и обеспечении конкуренции в рамках этих требований. То есть вопрос в том, чтобы сравнивать сравнимое. Если мы сопоставляем качественные безопасные товары с продукцией сомнительного происхождения, которая просто не попадёт на платформу из-за новых фильтров, говорить о росте цены не совсем корректно: нелегальных товаров не станет.

Плюс в том, что конкуренция будет идти между легальными продавцами, которые работают с законно оборачиваемым товаром. И уже не за счет демпинга, когда кто-то не заплатил ввозной НДС или не сертифицировал товар. Теперь все окажутся в равных условиях и будут конкурировать за счёт качества, сервиса и цены, отталкиваясь от единых правил игры.

Да, мы больше не увидим сверхдешевой продукции, которая может оказаться подделкой или незаконно ввезенным товаром. Конечно, бывают случаи, когда покупатели искали такой товар сознательно... По всей видимости, после 1 октября эта категория потребителей отправится на поиски в другое место. И явно не в цифровую среду.

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