Директор ЦРУ прилетал в Москву, чтобы забрать тела своих агентов: экс-аналитик американской разведки Ларри Джонсон выдал сенсационную правду

Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 18 сентября, в 20.00 мск в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла еженедельная цикловая программа «Русский дозор Бута и Гамова».

На этот раз в нашей передаче принял участие Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. А сейчас - главный эксперт Международного клуба народного единства в Москве.

Один из примечательных отрывков мы сегодня уже успели опубликовать.

А сейчас - очередной, поистине сенсационный фрагмент нашей популярный программы…

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- … Хотелось бы воспользоваться возможностью задать Ларри такой вопрос. Как человек, знающий изнутри, как работает ЦРУ, расскажите нам, что это было, когда недавно Джон Рэтклифф совершил такой неожиданный визит в Москву?

Сейчас Ларри Джонсон - главный эксперт Международного клуба народного единства в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Директор ЦРУ.

В. Бут:

- Да… Очень много ходило слухов. И, как всегда, если российская сторона договорилась не комментировать и не рассказывать об этом визите, то так же и американская сторона… Удивительно, было очень мало утечек.

Какое ваше мнение, что это было, зачем был этот визит и к чему он? Какой это знак? Потому что просто так визиты, особенно главы ЦРУ в какую-то страну, да еще и на большом военном самолете, с каким-то оборудованием, не случаются. Ваше мнение?

Л. Джонсон:

- Первое - Рэтклифф встречался с Нарышкиным. (Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки - СВР - Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности РФ. - А.Г.). Это однозначно - секретные службы. Они не принимают политические решения. Это технический состав. И, скорее всего, не было никаких политических решений.

Он (директор ЦРУ США . - А.Г.) не привез какое-то откровение или какой-то секрет, тайну, чтобы поделиться с ними... (То есть, с СВР. - А.Г.)

Но, я думаю, то, что они привезли С-17… (Так переведено. Имеется ввиду, что директор ЦРУ прилетел на вместительном воздушном судне Boeing C-17 Globemaster III — это американский тяжёлый военно-транспортный самолёт. - А.Г.)

…Чтобы забрать, скорее всего, тела агентов ЦРУ, которые были найдены российской стороной. (Среди наемников и инструкторов, воюющих на стороне СВУ и погибших на Украине? - А.Г.) Скорее всего, это единственная причина, почему такой самолет и такое оборудование.

Потому что директор ЦРУ, у него собственный самолет Gulfstream V. Достаточно было силы (мощности. - А.Г.) Gulfstream V, чтобы долететь до Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А. Гамов:

- Это сенсация, Ларри, это сенсация! Об этом, по-моему, никто нигде еще пока не говорил. Продолжайте, пожалуйста. Извините, что перебил.

Л. Джонсон:

- Да, я понимаю. Скорее всего, это был обмен телами с одной стороны. Односторонний, скажем так. Потому что не было другой причины. По какой еще причине отправлять Рэтклиффа?

Он (Рэтклифф. - А.Г.) - не эксперт по разведке. Он юрист из Техаса, которого поставили на эту позицию. Он без определенного уровня экспертизы, знаний разведданных, знаний вообще разведки.

Он просто политик, по сути…

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