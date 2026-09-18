Путин подал важнейший сигнал Западу: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать»

Владимир Путин предупредил Запад, что Россия готова ответить на угрозы войны Фото: REUTERS.

Вечер пятницы у Президента России, был посвящен оборонной промышленности: оснащению войск, модернизации техники, и дальнейшим планам развития нашей армии. Несмотря на глубокую секретность самой темы, вступительное слово президента было открытым для прессы.

Путин воспользовался им сполна, жестко отчитав Запад и отправив противникам России решительное предупреждение…

УГРОЗЫ РОССИИ

Глава государства начал с объяснения для широкой публики – заседание посвящено разработке новой Госпрограммы вооружения, а вместе с ней – планам развития военной промышленности страны. Именно сегодня Верховный Главнокомандующий вместе с министрами определяют: какие войскам нужны технологии, какие сферы важнее всего развивать.

Чем в первую очередь будет оснащена армия. Чтобы Россия всегда могла ответить на угрозы извне.

- Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится, - говорил Владимир Путин.- НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией.

Президент заметил, по его мнению, все эти угрозы нашей Родине – попытка европейских политиков спастись от внутриполитических проблем (с такими, например, столкнулись Мерц в Германии и Макрон во Франции, - ред.). Впрочем, рейтинги активных сторонников «партии войны» все равно неуклонно падают.

- Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что никакой войны с Россией они не хотят, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации Украину, самих украинцев используют как пушечное мясо, - откровенно и жестко сказал Путин.

Заседание было посвящено разработке новой Госпрограммы вооружения, а вместе с ней – планам развития военной промышленности страны. Фото: REUTERS.

ДИВНЫЙ МИР ДЕМОКРАТИИ

Президент продолжил обличать воинственность Запада: «партия войны» создала легенду, в рамках которой Киев – поборник справедливости и защитник демократии. А на многомиллиардную коррупцию, нацистскую символику и перезахоронение бандеровцев «цивилизованный мир» предпочитает закрывать глаза. Но правда пробивается даже через пропаганду.

- Как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? – спрашивал Путин. - Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа. Для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он, что, является главным защитником демократии в Европе?!

Тем временем «ужасная и авторитарная», по словам западных политиков, Россия выборы проводит. И Киев пытается этому помешать – организует дроновые атаки на участки. Убивает членов избирательных комиссий – так, 15 сентября погибла Елена Астанина, председатель комиссии в селе Октябрьское Запорожской области.

Глава государства добавил – за свое бесстрашие она награждена Орденом Мужества. Указ уже подписан.

Послав важный политический сигнал, глава государства переключился на главную тему совещания – совершенствование армии. Фото: REUTERS.

ТЕРРОР ПОД МАСКОЙ МИРА

Путин заметил – на фоне террора Киев выходит на международную арену с громкими заявлениями о готовности к миру. К переговорам. Но это не более, чем пустой звук, попытка переложить ответственность на Россию. Тот, кто хочет мира, не совершает бесчеловечных терактов.

- Представители киевского режима, верхушки в Киеве говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры. Ну а сами, совершая преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было. Иначе непонятно, зачем они вообще это делают. Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно. Значит, цель может быть только в одном: никаких переговоров не хотят вести, вот о чем речь, - заявил президент.

Путин подчеркнул – Россия готова говорить. Мы готовы к возобновлению отношений даже с Европой, которая и является спонсором прокси-войны.

Но что Европа?

- Мы обратили внимание, только что прошли очередные учения (НАТО, под названием BALTOPS 2026, - ред.) в Балтийском море. Цель, в том числе, - отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Всё время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов, - вопрошал Путин.

Владимир Путин отреагировал на учения НАТО в Балтийском море по захвату гражданских судов

Глава государства подчеркнул: то же самое происходит вокруг Ирана и Йемена, в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

- А сами-то что делают, к чему готовятся? Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать. Это должно быть для всех очевидным, общим местом, понятным. По-другому не будет, - предупредил Путин.

И это предупреждение – очень важное. Россия уже говорила о том, что может останавливать, в ответ на пиратство Запада, суда стран, которые перехватывают наши суда. Шла речь и о том, что в ответ на удары европейских дронов по России, мы можем нанести ответный удар по заводам. Даже на территории Европы.

И, кажется, именно обо всем этом хотел еще раз предупредить президент.

Пока не стало поздно.

Путин обратился к НАТО: Давайте лучше жить дружно! У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заявил президент России Владимир Путин

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Послав важный политический сигнал, глава государства переключился на главную тему совещания – совершенствование армии. И тезисно рассказал обо всем:

- Новая программа вооружения разрабатывается с учетом боевого опыта СВО.

- Безусловным приоритетом остается развитие ядерных сил.

- Но уже сейчас ракетные войска стратегического назначения обновлены на 92%.

- Другой приоритет – укрепление системы ПВО (которая у нас и без того лучшая в мире по всем показателям, - ред.).

- Третий акцент – беспилотные войска, от воздушных дронов до морских.

- Четвертая цель – завершить формирование орбитальной группировки (речь, судя по всему про российский аналог «Старлинка» - «Рассвет»).

- Будет продолжаться внедрение в военную сферу цифровых технологий и ИИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин обратился ко всем россиянам: президент попросил внести вклад в победу России

Владимир Путин перечислил инструменты управления миром: президент выступил на саммите БРИКС