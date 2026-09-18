Анна Шерлинг долго и тяжело болела. Фото: кадр из фильма "Счастливый маршрут"

Умерла актриса Анна Шерлинг. Ей было 46 лет. Причиной смерти дочери заслуженной артистки Тамары Акуловой и режиссера Юрия Шерлинга стала тяжелая и продолжительная болезнь. У Анны Шерлинг осталось четверо детей.

Причина смерти актрисы Анны Шерлинг

Анна Шерлинг скончалась 16 сентября 2026 года. Причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь. Ее точный диагноз не озвучивается. О смерти Анны сообщил ее папа.

У 46-летней Шерлинг осталось четверо детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее", - написал в блоге режиссер Юрий Шерлинг.

Личная жизнь и семья Анны Шерлинг

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Анна Шерлинг - дочь актрисы Тамары Акуловой и режиссера Юрия Шерлинга. Родители развелись, но связь с отцом Анна никогда не теряла.

Была замужем за Хишамом Абдульраззаком. Они воспитывали четверых детей - Нидаля, Софию, Адель и Амира.

Родители Анны развелись, но отец Юрий Шерлинг всегда принимал участие в воспитании дочери. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Карьера Анны Шерлинг

Анна Шерлинг поступала на юрфак в МГИМО. Однако всегда тяготела к актерству, потому поступила в ГИТИС. "Я была инородным телом в моем институте, и это очень чувствовалось, потому что юристы чечетку бить на входе не будут, но я почему-то это делала. Декан нашего факультета как-то спросил меня: «А что ты умеешь?» Я честно ответила: «Могу вам спеть!» Он схватился за голову… И вот в какой-то момент я плюнула на все и пошла на актерский", - делилась Шерлинг.

Ее поступление пришлось как раз на тот период, когда не снималось кино. "Родители, замученные этим временем, почему-то решили, что в этой жизни надо становиться или юристом, или экономистом. А я пришла к ним и говорю, что хочу быть актрисой и готовлюсь поступать в соответствующий вуз. На что моя мама начала биться в истерике, а папа категорически сказал: «Нет. Сначала получи профессию, а потом иди на актерский»", - вспоминала она.

Мама была против актерской карьеры дочери. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На счету Анны десятки ролей в кино, также она работала в качестве телеведущей. Шерлинг снималась в таких проектах, как "След", "Овечка Долли была злая и рано умерла", "Эффект домино", "Андреевский флаг" и многих других.

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