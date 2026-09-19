США и Дания заключили соглашение по Гренландии: Трамп заявил об установлении «постоянного контроля» за безопасностью острова

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Данией и Гренландией, которое, по его словам, предоставляет Вашингтону «постоянный контроль» над безопасностью острова. Об этом сообщает Reuters. Договору предшествовали нескольких месяцев напряженных переговоров в попытке урегулировать дипломатический кризис, вызванный неоднократными угрозами Трампа аннексировать эту автономную датскую территорию.
Пожалуй, наиболее примечательной чертой объявленной сделки стало то, как по-разному ее описывают стороны. Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social заявил, что США получили «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями» в Гренландии, назвав соглашение «бессрочным» и не имеющим конца. По его словам, с этого момента ни один противник США не сможет разместить базу, военное присутствие или осуществить значимые инвестиции на острове без письменного разрешения Вашингтона.
Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен описала соглашение в совершенно иных терминах. По ее словам, документ «признает суверенитет и территориальную целостность Королевства», а также «право гренландского народа на самоопределение».
Такое расхождение в трактовках указывает на то, что реальные условия сделки могут быть далеки от заявлений Трампа.
Фото: REUTERS.
Как отмечает The New York Times, два источника, близких к переговорам, заявили, что заявление президента США о «постоянном контроле» над безопасностью Гренландии преувеличивает степень новых полномочий, которые Вашингтон получит на острове. Американские военные будут работать совместно с коллегами из Дании и Гренландии, а не осуществлять контроль над ними.
Хотя полный текст документа не был опубликован, отдельные детали стали известны из заявлений официальных лиц. По словам представителя Госдепартамента США, соглашение предусматривает:
- Постоянный доступ США к военным базам и право на пролет над территорией Гренландии.
- Одностороннее право Вашингтона на строительство дополнительных военных объектов без необходимости получения одобрения от Гренландии или Дании.
- Запрет для не-членов НАТО на создание баз и военное присутствие на острове.
- Блокировку инвестиций из стран, которые США считают противниками, в чувствительные секторы гренландской экономики.
- Положение о том, что соглашение не утратит силу, даже если Гренландия в будущем станет независимым государством.
Фото: REUTERS.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал сделку «исторической» и «огромной победой для США и американского народа», заявив, что она «окончательно и полностью решает наши проблемы национальной безопасности в Гренландии».
Договоренность стала результатом месяцев интенсивной дипломатии, последовавшей за резкими заявлениями Трампа. С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года он неоднократно настаивал на необходимости установления контроля США над Гренландией, ссылаясь на ее стратегическое расположение в Арктике и минеральные ресурсы.
На пике кризиса Трамп отказывался исключать применение силы для захвата территории с населением около 57 тысяч человек, что вызвало серьезную обеспокоенность среди союзников по НАТО и в ЕС.
Соглашение, как ожидается, будет подписано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Однако для вступления в силу ему еще предстоит пройти необходимые парламентские процедуры в Дании.
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