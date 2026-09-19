США и Дания заключили соглашение по Гренландии: Трамп заявил об установлении «постоянного контроля» за безопасностью острова

Президент США Дональд Трамп запечатлен с государственным секретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом. Надпись на картинке гласит: «Гренландия, территория США, основана в 2026 году». Фото: illustration by Cheng Xin/Getty Images.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Данией и Гренландией, которое, по его словам, предоставляет Вашингтону «постоянный контроль» над безопасностью острова. Об этом сообщает Reuters. Договору предшествовали нескольких месяцев напряженных переговоров в попытке урегулировать дипломатический кризис, вызванный неоднократными угрозами Трампа аннексировать эту автономную датскую территорию.

РАЗНЫЕ ТРАКТОВКИ ОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Пожалуй, наиболее примечательной чертой объявленной сделки стало то, как по-разному ее описывают стороны. Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social заявил, что США получили «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями» в Гренландии, назвав соглашение «бессрочным» и не имеющим конца. По его словам, с этого момента ни один противник США не сможет разместить базу, военное присутствие или осуществить значимые инвестиции на острове без письменного разрешения Вашингтона.

Трамп заявил, что США получили «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями» в Гренландии, назвав соглашение «бессрочным» и не имеющим конца. Фото: daily_creativity/Shutterstock/Fotodom.

Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен описала соглашение в совершенно иных терминах. По ее словам, документ «признает суверенитет и территориальную целостность Королевства», а также «право гренландского народа на самоопределение».

Такое расхождение в трактовках указывает на то, что реальные условия сделки могут быть далеки от заявлений Трампа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (на фото) описала соглашение в совершенно иных терминах. По ее словам, документ «признает суверенитет и территориальную целостность Королевства», а также «право гренландского народа на самоопределение». Фото: REUTERS.

Как отмечает The New York Times, два источника, близких к переговорам, заявили, что заявление президента США о «постоянном контроле» над безопасностью Гренландии преувеличивает степень новых полномочий, которые Вашингтон получит на острове. Американские военные будут работать совместно с коллегами из Дании и Гренландии, а не осуществлять контроль над ними.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СОДЕРЖАНИИ СОГЛАШЕНИЯ

Хотя полный текст документа не был опубликован, отдельные детали стали известны из заявлений официальных лиц. По словам представителя Госдепартамента США, соглашение предусматривает:

- Постоянный доступ США к военным базам и право на пролет над территорией Гренландии.

- Одностороннее право Вашингтона на строительство дополнительных военных объектов без необходимости получения одобрения от Гренландии или Дании.

- Запрет для не-членов НАТО на создание баз и военное присутствие на острове.

- Блокировку инвестиций из стран, которые США считают противниками, в чувствительные секторы гренландской экономики.

- Положение о том, что соглашение не утратит силу, даже если Гренландия в будущем станет независимым государством.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал сделку «исторической» и «огромной победой для США и американского народа». Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал сделку «исторической» и «огромной победой для США и американского народа», заявив, что она «окончательно и полностью решает наши проблемы национальной безопасности в Гренландии».

ПУТЬ К СОГЛАШЕНИЮ: ОТ УГРОЗ АННЕКСИИ К ПЕРЕГОВОРАМ

Договоренность стала результатом месяцев интенсивной дипломатии, последовавшей за резкими заявлениями Трампа. С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года он неоднократно настаивал на необходимости установления контроля США над Гренландией, ссылаясь на ее стратегическое расположение в Арктике и минеральные ресурсы.

На пике кризиса Трамп отказывался исключать применение силы для захвата территории с населением около 57 тысяч человек, что вызвало серьезную обеспокоенность среди союзников по НАТО и в ЕС.

Соглашение, как ожидается, будет подписано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Однако для вступления в силу ему еще предстоит пройти необходимые парламентские процедуры в Дании.

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