Осень пришла, началась аллергия: Как отличить аллергический насморк от простудного

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
К концу лета многие аллергики с надеждой ждут завершения периода цветения. Однако осень — не менее «горячий» период. И для кого-то наступает новый виток борьбы с насморком, зудом и кашлем.
А тут еще сезон ОРВИ открывается – как правило, вирусы начинают активнее распространяться именно на второй-третьей неделе сентября.
И многие списывают затяжной насморк, чихание и слезящиеся глаза на простуду, акклиматизацию, начало отопительного сезона, забывая о появлении осенних аллергенов.
В чем разница между ОРВИ и аллергией, KP.RU поговорила с к.м.н., врачом аллергологом-иммунологом Юлией Лутковской, экспертом сети медицинских клиник и офисов CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, и разобрали основные вопросы.
Механизм тот же. Иммунная система воспринимает безвредное для большинства людей вещество (например, пыльцу) как угрозу и вырабатывает иммуноглобулины IgE, которые вызывают выброс гистамина и появление респираторных симптомов.
Разница в триггерах. Если весной мы виним пыльцу деревьев и трав, то осенью главными виновниками становятся плесневые грибы, позднецветущие растения, клещи домашней пыли.
Начало отопительного сезона усугубляет ситуацию: сухой теплый воздух уменьшает количество слизи в носу, создавая возможность для беспрепятственного попадания в организм как аллергенов, так и инфекционных антигенов, что часто приводит к отягощению проявлений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Споры плесневых грибов (Aspergillus fumigatus. Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis). Идеальная среда для их размножения – опавшая прелая листва, сырость квартир, сырые подвалы и помещения с плохой вентиляцией.
Пыльца сорных трав. До первых заморозков цветут полынь, лебеда, амброзия. Их пыльца очень мелкая, летучая и способна проникать глубоко в дыхательные пути. Амброзия — самый распространенный триггер осенней аллергии в южных регионах, пик ее цветения приходится на середину сентября.
Клещи домашней пыли. Теплая и влажная среда помещений создает идеальные условия для размножения клещей рода Dermatophagoides в матрасах, коврах и мягкой мебели.
Пыльца поздних цветов. Астры, хризантемы и георгины цветут до поздней осени. Хотя их тяжелая пыльца далеко не разлетается, она может представлять опасность при непосредственном контакте, например, во время работы в саду.
Выделить среди аллергенов наиболее значимый, нельзя. Чувствительность и реакция на аллергены индивидуальна.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Это вопрос, которым задаются многие терапевты в сентябре. Симптомы осенней аллергии маскируются под простуду, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание.
Повод заподозрить инфекцию: повышение температуры, ухудшение самочувствия (слабость, боль в мышцах), чихание редкое, выделения из носа на 3–5 день густеют и меняют цвет, кашель чаще с мокротой. Простуда без осложнений проходит за 7–10 дней.
Повод заподозрить аллергию: выраженная длительная двусторонняя заложенность носа, чихание сериями по 10–20 раз подряд, выделения постоянные, часто отмечается зуд, слезотечение и першение в горле, кашель сухой, без мокроты, общее состояние не нарушено. Такие проявления беспокоят длительно, пока действует провоцирующий фактор.
Можно отметить реакцию на контакт с аллергеном: при аллергии на клещей домашней пыли симптомы обостряются дома, особенно ночью и утром, когда встаете с кровати.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Поздно начатое и неправильное лечение приводит к риску развития как аллергических, так и инфекционных осложнений. Единственный надежный способ найти точную причину — визит к врачу.
Выявить аллерген можно с помощью кожных проб (их проводятся только вне обострения) или анализа крови на специфические IgE, которые можно сдать как единичные исследования (Клещ домашней пыли, Амброзия, Полынь обыкновенная) или в составе комплексов (Плесневые грибы, Смесь бытовых аллергенов, Пыльца сорных трав).
Для исключения и выявления вирусных и бактериальных возбудителей, которые требуют разных подходов к терапии, также рекомендуется проводить лабораторное обследование. В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии разработана тест-система, на основе которой в лабораторной практике появился тест ОРВИ-макс плюс. Он помогает в течении 1-2 дней по анализу мазка из носоглотки подтвердить или исключить наличие возбудителей респираторных инфекций (25 вирусов и 5 бактерий).
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
НА ЗАМЕТКУ
- Терапия аллергии должна быть предупреждающей, - объясняет Юлия Лутковская. - Лучший вариант — исключение контакта с аллергеном. В ситуациях, когда это невозможно, эффективным методом является АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Пациенту длительно вводят микродозы аллергена, чтобы иммунная система перестала на него реагировать. Этот метод позволяет добиться стойкой ремиссии.
Для устранения симптомов применяют: назальные глюкокортикостероиды и антигистаминные препараты. Людям с выявленной чувствительностью к аллергенам целесообразно начинать принимать профилактические меры за две недели до сезона.
Гигиена среды (рекомендации будут зависеть от аллергена): не собирать гербарии, поддерживать 40–60% влажность в помещении, использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами и барьерные назальные спреи, проводить регулярную влажную уборку и т.д.
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