Дед Михаила Ефремова прожил 94 года: Но наследственная болезнь преследует актера и его родных

Заболевания легких «преследуют» мужчин из актерской династии Ефремовых. Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

На этой неделе появилась информация о том, что у актера Николая Ефремова диагностирована бронхиальная астма. Сам 35-летний Ефремов эту информацию не комментирует. Но заболевания легких «преследуют» мужчин из актерской династии Ефремовых. Его отец 62-летний актер Михаил Ефремов в колонии мучался как раз из-за болезни легких.

БОЛЕЗНИ АКТЕРОВ ЕФРЕМОВЫХ

Дед Михаила Ефремова по отцовской линии прожил 94 года, а отец Олег Ефремов (народный артист, один из создателей театра "Современник", руководитель МХТ им. Чехова) умер в 72 года. У Михаила Ефремова с детства была диагностирована астма, поэтому мама возила его в санатории Прибалтики. В колонии болезнь обострилась.

У Михаила Ефремова с детства была диагностирована астма, в колонии болезнь обострилась Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат звезды Юрий Падалко после заседания суда по УДО (и во время него) говорил о состоянии здоровья Михаила Олеговича так: «У него серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких, астма в сочетании с другими факторами риска повышает вероятность ХОБЛ — примечание). Не были допрошены врачи-пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход». Тогда адвокат сообщал во время суда: заболевание в колонии обострилось, три раза за последние полгода актера обследовал пульмонолог из областного медучреждения, оказывал помощь.

Известно, что ХОБЛ была диагностирована в свое время и у Олега Ефремова. Все болезни Олега Николаевича были связаны с органами дыхания: эмфизема легких, пневмосклероз, «легочное сердце».

ХОБЛ была диагностирована и у Олега Ефремова. Фото: кадр из фильма "Батальоны просят огня" (1985)

Олег Ефремов признавал, что эти болезни: расплата за образ жизни — много курил (опасно для жизни и здоровья). В октябре 1999 года, за семь месяцев до смерти Ефремов встретил корреспондента «Комсомольской правды» в коридоре своей квартиры — согласился дать интервью. Встретил и тут же вернулся к аппарату, через который дышал 15 часов в сутки: это была как постоянная, только чуть ослабленная кислородная маска.

Показывая на аппарат, Ефремов объяснял: «Сплю с этой штукой, потом еду в театр, а там другая штука, которая наполняется кислородом — можно беседовать и даже репетировать. Ну, трубки в носу. Но любое физическое напряжение вызывает одышку, это очень неприятное ощущение, я тебе скажу, когда ты задыхаешься. Мне многое делается неинтересным».

По сравнению с проблемами его папы ситуация со здоровьем у Михаила Олеговича не критическая, тем более, что медицина шагнула далеко вперед.

После возвращения из колонии Ефремов занялся здоровьем и вернулся к работе в театре. Фото: Елена Мельникова/Агентство «Москва»

После возвращения из колонии Ефремов прошел обследование, лечение, реабилитация в профильном (по органам дыхания) санатории. Вернулся к активной работе — репетирует в театре, играет премьеры. Михаил Олегович больше не пьет алкоголь — избавился от этой вредной и опасной для жизни пагубной привычки, но сплетничают, что курить пока не бросил.