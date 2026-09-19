Голосование после ЗАГСА, парад для ветерана и костюмы для настроения: как голосует страна на выборах в сентябре 2026 года

В Санкт-Петербурге выборы идут под присмотром Петра Перового. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России завершается второй день голосования: жители страны выбирают депутатов Госдумы, областных депутатов. А в 8 регионах даже решают судьбу губернаторского кресла. Впрочем, подводить итоги голосования логично будет в воскресенье. Пока же мы решили оценить, как проходит голосование в регионах и чем удивляют и радуют избиратели.

Безопасность и наблюдатели

Участки работают во всех регионах России, их безопасность организована на высоком уровне. В первый день голосования из-за угрозы атаки БПЛА пришлось эвакуировать несколько участковых комиссий, но как только угроза была отменена, все вернулись к работе. Ряд проблем возникает на участках в новых регионах. В ЛНР, например, пришлось перевести несколько участков на резервное питание - генераторы были подготовлены заранее.

На выборы - семьями! Фото: max.ru/channel_lenobl_glavnoe

В регионах России работают иностранные наблюдатели - ими стали в том числе и участники фестиваля молодежи, который завершился в Екатеринбурге. Также присутствуют на участках иностранные журналисты и эксперты.

«Меня впечатлили три вещи: пунктуальность, радость, с которой граждане приходят голосовать, и большой уровень контроля. Такая организация заслуживает уважения», - рассказал Хуан Карлос Хуарес из Аргентины, комментируя выборы в Тюмени.

Очереди на границе и ветераны на участках

Стремятся проголосовать и граждане РФ, живущие за границей. Например, для россиян из Нарвы организовали трансфер до избирательных участков в Ивангороде. Пенсионер из Нарвы признался, что простоял в очереди около трех часов, но не проголосовать просто не мог. Кстати, добраться до участка от границы можно абсолютно бесплатно на специальном трансфере.

100-летний ветеран Великой Отечественной войны отдал свой голос. Фото: Александр Валентов | Газета «Кемерово».

В основном пожилые люди для голосования вызывают членов УИК на дом. Но далеко не все! В разных регионах страны на участки пришли долгожители. В Кузбассе на одном из них встретили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Терехова, героя Кузбасса и почетного гражданина региона и областной столицы.

«Всегда, всю жизнь голосую. Дорогие друзья, приходите и проголосуйте. Это важно и для ваших детей, и для вас самих», — сказал Анатолий Михайлович.

Борис Халилов - обладатель самых длинных усов в Дагестане тоже пришел на участок. Фото: соцсети пресс-службы администрации Ахтынского района РД

На участках очень много ветеранов и участников СВО - многие пришли сюда, находясь в отпуске. В Самарской области ветеран СВО приехал на выборы на адаптированном автомобиле - ключи от него мужчине вручили сразу после прохождения реабилитации после ранения. Герои СВО приходят на участки с семьями, чтобы показывать детям правильный пример.

- Я помню, как мы еще в советские времена ходили на выборы всей семьей. Брали ребятишек и отправлялись голосовать. Сегодня дети выросли, и мы продолжаем эту традицию вдвоем с женой. Один сын сейчас в зоне специальной военной операции. Сообщил, что уже проголосовал. Другой - на Сахалине. Считаю, что эта традиция очень важна, поэтому на выборы ходим всегда. Мы же будущее выбираем - свое, своих детей и внуков, - считает ветеран СВО Юрий Авдеев.

Начальник Приикского управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Марат Узаков и его дочь Азалия Фото: Министерство экологии РТ

Выбирать будущее страны - отличная задача для молодой семьи. Так решили жители сразу нескольких регионов страны. В Башкирии парочка молодоженов решили заскочить на участок сразу после ЗАГСа - поздравляли их с торжественным событием все члены избирательной комиссии.

Молодожены голосовали сразу после бракосочетания. Фото: комитет ЗАГС Самарской области

Также поступила и новоиспеченная семья из Красноярска. Очаровательная невеста с букетом улыбалась членам УИК, а ее уже муж серьезно изучал бюллетень.

В Самарской области ветерана на участке встретили парадом и духовым оркестром Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А в Самарской области, в Безенчукском районе на избирательном участке поздравили с юбилеем пришедшего голосовать ветерана - военного летчика, который прошел Афганистан и участвовал в операции "Магистраль" Андрея Попкова. После того, как 70-летний мужчина отдал свой голос, его встретили у входа юнармейцы, прошедшие торжественным парадом, и концерт военного духового оркестра. Поздравление прошло в рамках Всероссийской акции "Парад в честь юбилея Защитника Отечества".

- Я пришел отдать свой гражданский долг - это обязанность каждого из нас. А еще и получил такой замечательный подарок от ребят. Это было очень приятно, - рассказал он.

Проголосовали Баба Яга, Человек-паук и орел Адам

Конечно же, выборы не обходятся без забавных моментов. Уже в пятницу ленты социальных сетей пестрили сообщениями: В Тюмени на выборы пришел Человек-паук, а в руках держал игрушку колобка. Конечно же, все сразу вспомнили споры в интернете по поводу выхода этих двух фильмов. Но устроившая такой флешмоб семья рассказала, что наоборот хотела конфликт погасить и показать, что людям близки все герои.

Орел с удовольствием фотографировался со всеми желающими. Фото: Избирком Оренбуржья

На Кузбассе на участок явился конь, а в Оренбуржье - символ района орел Адам.

Фото: Избирком Пермского края.

Решили порадовать других посетителей и членов УИК, немного сбавив напряженность, и в Пермском крае: здесь голосовать заявились Баба Яга, Железный человек и Дед Мороз. Всем выдали бюллетени - избиратели не забыли дома ни костюмы, ни паспорт! На Кубани проголосовать явился медведь в розовой юбке.

«На улице сегодня пасмурно, поэтому захотела поднять настроение себе и всем участникам голосования», – поделилась скрывшаяся за костюмом Любовь Буланая. Правда, чтобы проголосовать, голову мишки пришлось снять.

Девушка пришла на выборы в костюме мишки. Фото: администрация Лабинского района

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мишка нас встречает!

На Кубани члены избиркома встретили медведя, но он убежал от них. Члены комиссии направлялись на участок в Апшеронском районе и вдруг увидели медведя, который буквально кинулся наутек. Побег успели снять на камеру.

А вот в Байкальске из-за медвежьей угрозы жителей вынуждены возить на участки на специальном транспорте.