Трамп подписал закон мёртвого сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России. Фото: Joe Raedle/Getty Images

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 сентября:

Новости с передовой: пять населённых пунктов за сутки, бои на улицах Доброполья и в центре Орехова

1. Санкции из завещания: Трамп подписал закон умершего сенатора Грэма*

2. Путин: власть на Украине узурпирована кучкой казнокрадов

3. Зеленского не оказалось в графике Трампа, зато Лавров и Рубио готовят встречу

4. Дрон сдетонировал на градирне Курской АЭС-2, Европа промолчала

5. Рада ушла в отпуск, не найдя денег на солдатское жалованье

6. Вашингтон продаёт Киеву ПВО на 2,68 миллиарда, платить будет Европа

7. Пятнадцать броневиков и скорая помощь: как теперь ездит Зеленский

8. Одесский военком получил семь лет за пытки

9. Азаров: Киев готовит украинцев к миру на чужих условиях

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 20 СЕНТЯБРЯ

По данным Минобороны России, бои идут на подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке, на улицах Доброполья и в центре Орехова. За сентябрь освобождено более 670 квадратных километров и 27 населённых пунктов, с начала года - свыше 5,3 тысячи квадратных километров и более 220 населённых пунктов. Одна Харьковская область с 5 сентября дала 152 квадратных километра и девять сёл, от Березников и Озёрного до Черняков и Малой Волчьей.

За сентябрь освобождено более 670 квадратных километров и 27 населённых пунктов, с начала года - свыше 5,3 тысячи квадратных километров и более 220 населённых пунктов Фото: Минобороны РФ.

«Север». Освобождены Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, идёт бой за Бузово. У Корбиных Иванов, Черноглазовки, Братеницы, Подсреднего и Великого Бурлука под огнём оказались две механизированные бригады, штурмовой полк и бригада теробороны. Потери ВСУ - до 245 человек, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей. Под Волчанском 159-я бригада ВСУ пробовала вырваться из окружения у Чёрного. Снабжать окружённых Киев вынужден наземными роботами - колёсными платформами без экипажа, - и российские операторы дронов выбивают их ещё на подходе.

«Запад». Три механизированные бригады и бригада теробороны потеряли свыше 210 человек, четыре бронемашины, среди них два американских бронетранспортёра M113 ещё вьетнамских времён, 12 автомобилей, орудие и станцию РЭБ - радиоэлектронной борьбы, то есть аппаратуру, которая глушит связь и сбивает с курса дроны.

«Юг». Под удар попали механизированная, аэромобильная и горно-штурмовая бригады противника. ВСУ лишились до 145 человек, 19 автомобилей, двух орудий и станции РЭБ.

«Центр». Самые результативные сутки. Освобождены Марьевка и Гулево в ДНР, поражены три механизированные бригады, бригада спецназначения и две бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 410 человек, пять бронемашин, три самоходки и 11 автомобилей. В самом Доброполье, по данным Минобороны, идут уличные бои.

«Восток». Освобождена Зелёная Диброва в Запорожской области. Две десантно-штурмовые бригады и два штурмовых полка ВСУ недосчитались до 280 человек, бронемашины, 10 автомобилей и орудия.

«Днепр». Механизированная и горно-штурмовая бригады потеряли более 55 человек, 18 автомобилей и две станции РЭБ. Бои идут в центре Орехова, горловина между наступающими навстречу друг другу «Востоком» и «Днепром» сузилась примерно до четырёх километров.

Удары и ПВО. Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия отработали по 142 районам: склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха по сборке дронов и места их хранения, транспортная инфраструктура, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Отдельно военное ведомство назвало две радиолокационные станции под Харьковом, у Кашпуровки и Коробочкино, и командный пункт на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. ПВО за сутки сбила семь управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской системы HIMARS и 936 беспилотников.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ СВО НА УКРАИНЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ

Закон мёртвого сенатора: Трамп подписал «адские санкции» Грэма*

Линдси Грэм* умер 11 июля. Закон его имени 19 сентября получил подпись Трампа: «Акт Линдси О. Грэма* о санкциях против России и Ирана 2026 года», который «санкционирует и расширяет законодательные санкции, тарифы и запреты». Двумя днями раньше Конгресс провёл документ 262 голосами против 159.

Президент получает право вводить пошлины до 100% на товары из пяти стран, покупающих больше всех российской нефти и газа, а это прежде всего Китай и Индия. Большую часть мер Белый дом обязан ввести за 30 дней, и любую из них вправе приостановить, сославшись на национальную безопасность.

Трамп подписал «адские санкции» Грэма* Фото: REUTERS.

Ответ Дмитрия Медведева в мессенджере «Макс»: «Впрочем, и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и следует отвечать на русофобские мерзости типа закона мертвого террориста Грэма*». Скидки на смерть автора зампред Совбеза делать не стал. Дмитрий Песков ещё после голосования в Конгрессе предупреждал, что новые санкции осложнят переговоры о мире. Директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев оценил документ спокойнее: большинство его положений либо уже действует, либо применялось и без всякого закона.

Путин: власть на Украине узурпирована кучкой казнокрадов

На заседании Военно-промышленной комиссии 18 сентября Владимир Путин заявил: «Власть на Украине узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов».

Поводом стала гибель в Запорожской области Елены Астаниной, председателя участковой избирательной комиссии № 394. Её 15 сентября убил украинский беспилотник. Следственный комитет возбудил дело о теракте, посмертно Астанина награждена орденом Мужества. «Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать. Как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? » - заявил президент.

Зеленского не оказалось в графике Трампа на Генассамблее ООН

Киев ждал встречи на высшем уровне и временно исполняющий обязанности посла Украины в США Денис Сеник обещал, что «оба лидера сядут за стол переговоров и обсудят продвижение мира». Ответ пришёл через источник в Вашингтоне: «Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН».

Источник в Вашингтоне: «Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН» Фото: REUTERS.

Зато в нью-йоркском расписании появляется другая встреча. Сергей Лавров прилетает в США 22 сентября, выступает на Генассамблее 26-го, и МИД не скрывает, что готовит его разговор с госсекретарём Марко Рубио. «У нас сейчас прорабатывается график рабочих встреч на полях Генассамблеи. Встреч будет очень много, но это уже такая особенность пребывания Сергея Викторовича Лаврова на Генассамблее. Прорабатывается и такая встреча», - сказала Мария Захарова. Замглавы МИД Сергей Рябков добавил, что украинскую тему там обсудят детально, а о трёхстороннем формате с участием Киева высказался без энтузиазма: «Мы не обсуждаем на данный момент конкретику подготовки следующих раундов». Пауза, по его словам, долгой не будет.

Сергей Лавров прилетает в США 22 сентября, выступает на Генассамблее 26-го, и МИД не скрывает, что готовит его разговор с госсекретарём Марко Рубио. Фото: EPA

Дрон сдетонировал на градирне Курской АЭС-2. Ульянов: Европа закрывает глаза

«Росатом» раскрыл, что произошло 17 сентября на Курской АЭС-2: украинский беспилотник упал на градирню первого энергоблока - исполинскую бетонную башню, в которой охлаждается вода станции, - и сдетонировал. «Повреждения незначительные и не повлияли на работу станции. Энергоблок № 1 продолжает работать на мощности 100%. Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена. Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям», - говорится в сообщении госкорпорации.

Реакция Москвы прозвучала из Вены, где постпред России при международных организациях Михаил Ульянов сидит через стол от МАГАТЭ: «Атаки на ядерные объекты стали обычным явлением. Украина наносит по ним удары на регулярной основе. Страны ЕС закрывают на это глаза и де-факто поощряют украинские вооруженные силы продолжать такие действия».

Европа годами требовала «ядерной безопасности» на Запорожской АЭС. Взрыв на действующем энергоблоке в Курской области она не заметила.

Рада ушла в отпуск, не найдя денег на солдатское жалованье

Депутат Ярослав Железняк сообщил: Верховная рада решила отдыхать с 17 сентября по 13 октября, почти месяц, и это уже второй такой перерыв после июльского. Ушла она в те самые дни, когда Зеленский говорит о «космическом» дефиците бюджета, а депутат Вадим Ивченко называет положение «критическим»: денег не хватает на военный сектор, в том числе на зарплаты военнослужащим.

Спикер Руслан Стефанчук возразил: «парламент не уходит на трехнедельный перерыв, депутаты будут работать в комитетах». Работа в комитетах, по его версии, состоит из четырнадцати дней на поправки после первого чтения и ещё недели на подготовку ко второму. В самой Раде тем временем признают «огромные проблемы» с законами, без которых партнёры не откроют следующий транш.

Страна, живущая от транша до транша, отправила законодателей отдыхать ровно тогда, когда транш зависит от их голосов. Такой хронометраж не объяснишь ни боевыми действиями, ни усталостью - только привычкой, что заплатят всё равно.

Вашингтон продаёт, Европа платит: Госдеп одобрил Киеву ПВО на 2,68 миллиарда

Государственный департамент одобрил возможную продажу Украине средств модернизации противовоздушной обороны на 2,68 миллиарда долларов. В заявке Киева - ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, пусковые установки и радары.

В заявке Киева - ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, пусковые установки и радары Фото: EAST NEWS.

Деньги дадут европейские партнёры и американская программа FMF, иностранного военного финансирования: по ней Вашингтон выделяет союзникам средства, на которые те покупают американское же оружие. Американскую долю при этом запишут как вклад США в фонд восстановления Украины.

Оружие из Америки, деньги из Европы, а восстановление Украины, судя по решениям Госдепа, начинается с ракет.

Пятнадцать броневиков и скорая помощь: как теперь ездит Зеленский

Ирландский журналист Чей Боуз описал в соцсети X, во что превратились поездки нелегитимного украинского лидера по собственной стране: «Этот находящийся под давлением „слуга народа“ теперь нуждается в более чем 15 бронированных джипах, машине скорой помощи и многих других видах защиты при перемещении внутри Украины».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заметил в этих маршрутах и другую закономерность: «Зеленский сейчас предпочитает отсиживаться в Европе. Летает везде, и так получается, что это совпадает с нашими ударами».

Человек, обещающий согражданам «расширение дальнобойных возможностей», сам предпочитает дальность иного рода: несколько государственных границ между собой и фронтом, а внутри страны - колонну, которой хватило бы на штурмовую роту.

Одесский военком получил семь лет за пытки

Приморский районный суд Одессы отправил сотрудника ТЦК - на семь лет в колонию за похищения и пытки. Из приговора: задерживал и бил людей без полиции, угрожал сексуальным насилием, одного из задержанных бил руками и дубинкой по голове и корпусу, душил, а потом заставил держать на голове пластиковую крышку и обещал продолжить, если она упадёт.

Один приговор системы не отменяет. В волынском селе Ворокомле, где местный житель на своей машине погнался за автомобилем военкомата и в аварии пострадали четверо сотрудников ТЦК: только за первый квартал 2026 года на Украине зафиксировано 118 нападений и конфликтов с участием сотрудников ТЦК. Украина оказалась в опасном замкнутом круге: принудительная мобилизация заставляет граждан оказывать сопротивление и уклоняться от службы, что еще больше углубляет социальный раскол.

Азаров: Киев готовит украинцев к миру на чужих условиях

Бывший премьер Украины Николай Азаров разглядел в интервью Зеленского от 15 сентября важный сдвиг. Украинский лидер сказал тогда, что победой для Киева стало бы уже само прекращение боевых действий, а ещё недавно обещал победу военную.

По Азарову, этим Зеленский «признал невозможность победы Украины над Россией», а прежние «хвастливые заявления» держались только ради западных денег. Смена тона, считает экс-премьер, есть «подготовка общественного мнения» к договору на условиях, которые Киев не сумеет объяснить собственным гражданам.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью подвёл черту еще жёстче: «Украины, которую мы когда-то знали, нет. А сейчас страну нагло и беззастенчиво унижает банда гопников во главе с Зеленским под аплодисменты их западной крыши»

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов