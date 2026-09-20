Трамп может положить под сукно закон об «адских санкциях»: почему реализация документа не выгодна для США

На фоне неоконченного кризиса на Ближнем Востоке Трампу не хватало только разругаться еще и с Россией, Китаем и Индией Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект мертвого русофоба Линдси Грэма* об «адских санкциях» против России, а также Ирана. Теперь документ обрел силу закона, и администрация должна приступить к его выполнению.

Напомним, там предусмотрено введение пошлин до 500% на весь наш экспорт в Соединенные Штаты и добавочные тарифы до 100% для тех стран, что покупают в крупных объемах российские энергоносители. Под рестрикции подпадает и так называемый «теневой флот» РФ. Разные запретительные меры распространяются на представителей российских госструктур и крупных предпринимателей, а также устанавливаются ограничения на инвестиции и финансовые операции.

Что ж, все эти «адские санкции» (кстати, термин самого Грэма*) и впрямь выглядят довольно грозно. Однако на самом деле ничего нового в них нет. Упомянутые в законе запреты существуют уже несколько лет, и мы давно научились делать так, чтобы они нам не особо мешали. Что касается пошлин на российские товары, то и тут не напугали: наша торговля с США сейчас не велика — экспорт не дотягиваеит даже до $4 миллиардов.

А самое главное — закон вовсе не требует его автоматического выполнения, во многом все будет зависеть от практических решений Трампа и его администрации.

У ТРАМПА — СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ

В течение 30 дней президент США должен определить, какие государства попадают в черный список покупателей российских нефти и газа. Тут и к гадалке нечего ходить — прежде всего это Индия и Китай. Оттуда уже последовала молниеносная реакция на американские угрозы. В Нью-Дели заявили, что не откажутся от задачи обеспечивать энергетическую безопасность 1,4 млрд своих граждан и продолжат получать углеводороды из разных источников, включая Россию. А в Пекине подчеркнули, что никакая третья сторона не вправе вмешиваться в его торгово-экономические связи и прозрачно намекнули, что могут принять контрмеры против Вашингтона. В Америке хорошо помнят, как в прошлом году Китай ограничил экспорт за океан редкоземельных элементов.

Белый дом ко всем этим сигналам внимательно прислушивается. Ведь закон дает Трампу право действовать по своему усмотрению. Он может ввести санкции по максимуму, а может и урезать и даже отменить их вовсе, если сочтет, что это отвечает национальным интересам. Причем ему не потребуется спрашивать разрешение Конгресса. Главе государства будет достаточно лишь уведомить законодателей о своем решении, представив убедительные объяснения того, что оно отвечает национальным интересам.

В течение 30 дней президент США должен определить, какие государства попадают в черный список покупателей российских нефти и газа Фото: REUTERS.

ЖДЕМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ 2.0?

В США некоторые ненавистники России уже поспешили порадоваться, что зеленый свет законопроекту в Конгрессе и подписание его президентом «стали сигналом Москве о продолжении курса на поддержку Украины». И что, мол, от администрации теперь надо ждать применения нового закона в самом жестком варианте. Но восторг был преждевременным, потому что у американского бизнеса совсем другой настрой. Старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в интервью CNN обозначил его предельно четко. «Влиятельные политические и деловые круги в Вашингтоне ждут возможности восстановить торговые связи с русскими», — сказал он. — «Поэтому я не жду, что в результате принятия этого закона в одночасье будут введены новые масштабные санкции или пошлины».

Коффи как в воду глядел. Не успел Трамп поставить подпись под законом, как New York Times опубликовала утечку из Белого дома: «Сделки с Москвой до окончания войны (на Украине. — Ред.) возможны, поскольку они продемонстрируют, что Соединенные Штаты всерьез намерены перезагрузить отношения».

А перезагрузка нужна, потому что у американцев большие виды на крупные экономические проекты в России, в частности в Арктике. А то что же получается — по Северному морскому пути пошли уже не только китайские, но южнокорейские суда. Зеленский, подзуживаемый Европой, на мирные переговоры не идет, так сколько же ждать! Тем более, что эта Европа затеяла еще и торгово-политический междусобойчик с Канадой, лишая Трампа возможности превратить ее в «51-й штат США».

Поэтому вполне возможно, что Дональд рассудил так: «Закон я в угоду ястребам подписал, но применять его спешить не стану». И это было бы правильным решением. На фоне неоконченного кризиса на Ближнем Востоке Трампу не хватало только разругаться еще и с Россией, Китаем и Индией. Последствия могут оказаться непредсказуемыми, а на носу — выборы в Конгресс.

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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