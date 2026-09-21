В России продолджается подсчет голосов на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выборы в Государственную Думу России завершены, но интрига сохраняется. Пока ЦИК считает результаты, главный вопрос – сколько же партий преодолеют пятипроцентный барьер. Ситуация буквально «на кончиках пальцев» - счет идет на десятые и сотые процента.

«Комсомолка» продолжает следить за результатами выборов в Госдуму и сообщать важные новости вокруг. Как решилась ситуация с очередями на участках в Москве? Как Киев попытался сорвать избирательный процесс, предприняв самую массированную атаку на Москву? Каковы результаты выборов второй половины Думы – в голосовании по одномандатным округам?

Все подробности – в нашей онлайн-трансляции.

В России продолджается подсчет голосов на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ: ГЛАВНАЯ ИНТРИГА – СКОЛЬКО ПАРТИЙ ПРОШЛО В НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ПАРЛАМЕНТА

Начнем с сухих цифр. На сайте ЦИК постоянно обновляются итоги голосования по партийным спискам. Вот данные на 5:50 понедельника.

- Обработано 79,08% бюллетеней.

- Итоговая явка - 56,66% от общего числа избирателей.

- В Госудму пока проходят 4 партии.

- Из «классического» состава VIII созыва на данный момент «выпадает» Справедливая Россия. Вся интрига именно здесь – по экзитполам и первым данным у политической силы было более 5% голосов. Однако чем больше бюллетеней обрабатывается, тем ниже результат «Справедливороссов». Справятся ли?..

Пока приводим промежуточные цифры по всем партиям:

1. «Единая Россия» - 57,69%

2. КПРФ – 13,96%

3. ЛДПР – 8,75%

4. «Новые люди» - 7,79%

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5. Справедливая Россия – 4,98%

6. Партия Пенсионеров – 2,15%

7. РЭП «Зеленые» - 1,11%

8. Коммунисты России – 0,87%

9. Партия «Родина» - 0,72%

10. Партия прямой демократии – 0,34%

В России продолджается подсчет голосов на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ: АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Напомним, что голосование по партийным спискам определяет только половину состава нижней палаты парламента, 225 из 450 мандатов. Вторая половина отойдет 225 победителям в одномандатных округах. И здесь представители «Единой России» наголову разгромили оппонентов. Если считать в процентах, партия победила в 92,44% одномандатных округов. А цифры по количеству мандатов публикует ЦИК:

1. «Единая Россия» - 208

2. КПРФ – 4

3 Самовыдвиженцы – 4

4. Справедливая Россия – 3

5. ЛДПР – 2

6. Партия «Родина» - 2

Еще в двух регионах на 5:50 не отображались данные – очевидно, подсчет еще не начался. Но в большей части областей и республик нашей огромной Родины на этот момент подсчёты завершились или были обработаны больше 90% бюллетеней. Так что итоговый результат может отличатся (и, скорее всего, будет). Но не слишком разительно.

В России продолджается подсчет голосов на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА ПОДВЕДУТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ?

Подсчет голосов начался после закрытия последних участков, в 21:00 по Москве. К шести утра было обработано уже почти 80% бюллетеней, а в 11:00 назначена пресс-конференция главы ЦИК Эллы Памфиловой. Очевидно, что в этот момент будет подсчитано больше 95% голосов, и итоги уже можно будет назвать близкими к финальным.

В то же время, официальный финальный результат голосования на выборах в Госдуму будет опубликован, по данным ЦИК, «не раньше 25 числа». Это связано с тем, что в некоторых округах может потребоваться перепроверка, также известно о трех случаях вброса, а на части округов в Москве люди голосовали до поздней ночи – все из-за стихийной акции оппозиции.

- Заявлялась крупномасштабная акция, и за рубежом, и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов. Радикальная оппозиция в том, что в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом и так далее, - заявила глава Центризбиркома.

В итоге оппозиционеры испортили день себе и некоторым простым москвичам – на 10 участках создались очереди, в том числе – из-за кибератак. Когда время подошло к 20:00, ЦИК принял волевое решение – всех желающих проголосовать впустили в участки. Чтобы каждый гражданин смог реализовать свое конституционное право. К слову, на некоторых участках перегрузка случилась еще и из-за кибератак из-за рубежа.

Неужели в этом и был план Запада – в попытке сорвать голосование? В любом случае, ничего не получилось. Каждый смог отдать свой голос, пусть и с задержкой.

- Акция (оппозиции) провалилась полностью, - резюмировала Элла Памфилова.

В России продолджается подсчет голосов на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КАК КИЕВ И ЗАПАД ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ ВЫБОРЫ: РАКЕТЫ, ДРОНЫ И ХАКЕРСКИЕ АТАКИ

К сожалению, это была далеко не единственная атака. По информации Центризбиркома, из-за рубежа провели три тысячи волн DDOS атак. И это были именно скоординированные волны нападений, с управлением, с использованием искусственного интеллекта. Несколько раз, ненадолго, часть системы удавалось поразить. Например, с утра 18 сентября хакерам удалось перегрузить платформу для электронного голосования – и некоторое время она не отвечала на запросы пользователей.

- К счастью, нашим программистам удалось быстро справиться с проблемой, - сказала Памфилова. И привела итоговую статистику хакерских нападений.

- 135 атак на федеральную платформу голосования,

- 16 - на сайт ЦИКа,

- 1968 - на инфраструктуру электронного голосования и смежные системы,

- 420 - на инфраструктуру Ростелекома, помогавшего в проведении голосования.

Интернетом, к несчастью, дело не ограничилось. По данным Минобороны России, Киев попытался сорвать голосование, организовав массированную воздушную атаку, комбинируя дроны и ракеты компании FirePoint – детища Миндича и Зеленского. 19 числа мэр Москвы Серегей Собянин сообщил, что атака на столицу была самой массированной за все время – за 24 часа на подступах к городу сбито 1600 дронов!

Несмотря на блестящую работу системы ПВО, прилеты все-таки были. В 10 регионах оказались повреждены или разрушены 74 здания избирательных комиссий разного уровня:

- 17 зданий в Запорожской области,

- 14 в ЛНР,

- 13 в Белгородской области,

- 10 - в Херсонской,

- 9 - в Брянской

- 6 - ДНР,

- 2 в Краснодарском крае

- По одному в Крыму, Тюменской и Самарской областях.

Двое членов избирательных комиссий погибли: Елена Астанина, председатель участковой избирательной комиссии в запорожском селе Октябрьское, и Ольга Демьяненко - член участковой комиссии № 220 в Херсонской области.

Выборы глав регионов прошли в восьми субъектах Российской Федерации. KP.RU собрал последнюю информацию о том, кто лидирует в каждом из них.