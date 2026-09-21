Трагедия в семье Синди Кроуфорд: внезапно умер 27-летний сын супермодели Пресли

Пресли был старшим сыном Синди Кроуфорд Фото: EAST NEWS.

Старший сын 60-летней Синди Кроуфорд Пресли страдал от депрессии и тревожного расстройства много лет. Также парня, которому прочили большое модельное будущее, мучили панические атаки. На фоне ментальных проблем Пресли пристрастился к алкоголю и наркотикам. В последние годы ему удалось стабилизировать свое состояние, но, видимо, что-то пошло не так…

По данным TMZ, последние дни жизни Пресли Гербер провел в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, где в итоге скончался от остановки сердца. Точная причина смерти неизвестна, но семья Гербер подтвердила факт гибели.

Пресли страдал от депрессии и тревожного расстройства много лет Фото: EAST NEWS.

Пресли был старшим сыном супермодели 90-х Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика и владельца ресторанов и клубов Рэнди Гербера. У пары также есть младшая дочь — 25-летняя модель и актриса Кайя. В начале августа состоялась громкая премьера сериала «Осколки», где Кайя исполнила одну из главных ролей. Сейчас девушка часто мелькает на ковровых дорожках и в ток-шоу.

Пресли и Кайя похожи на знаменитую маму. Природа одарила их эффектной модельной внешностью — оба высокие и фактурные. Брат и сестра строили карьеру в модельном мире. Так, Пресли сотрудничал с разными агентствами, участвовал в показах и рекламных кампаниях Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Tommy Hilfiger.

Синди Кроуфорд с мужем и детьми Фото: EAST NEWS.

В последние пару лет Гербер почти не снимался и не выходил на подиум. При этом, парень открыто рассказывал о своих ментальных проблемах в соцсетях. В личном блоге Пресли записывал серию видео, которые называл Mental Health Mondays. Молодой человек делился с подписчиками своим опытом, рассказывал про вредные привычки.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: EAST NEWS.

«Я считаю, что если я помогу хотя бы одному человеку или ста людям выбраться из того состояния, в котором я когда-то находился, это уже всё, что необходимо», — делился Пресли Гербер.

Добавим, что в 2019 году Пресли арестовали за вождение в нетрезвом виде. Тогда парня приговорили к трём годам условного срока, двум дням общественных работ и обязали пройти программу реабилитации для водителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде.

Сестра Пресли Кайя рассказывала, что их семья всегда была очень закрытой. Брат модели стал первым, кто открыто стал рассказывать о себе и своих проблемах в соцсетях. В мае Пресли поздравлял сестру Кайю с запуском ее бренда. Что произошло потом, неизвестно… Сердце сына Синди Кроуфорд остановилось 20 сентября.

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