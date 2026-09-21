За бессонную ночь сотрудники ЦИК обработали 95,18% протоколов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подсчет результатов выборов в Государственную думу России продолжается. В 11 утра 21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова дала пресс-конференцию, на которой были оглашены итоги после подсчета более чем 95% бюллетеней.

Главной интригой по прежнему остается вопрос — сколько партий пройдут в нижнюю палату парламента по спискам — «Справедливая Россия» балансирует на самой «ленточке». Политическая сила впервые в своей истории рискует не преодолеть барьер для прохождения в Госдуму — сегодня это 5% голосов избирателей. И, в любом случае, результат 2026 года станет самым низким в истории партии.

А теперь — к конкретным цифрам и результатам на выборах в Госдуму.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ: ГЛАВНАЯ ИНТРИГА — СКОЛЬКО ПАРТИЙ ПРОШЛО В НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ПАРЛАМЕНТА

Объявление результатов Элла Памфилова начала с приятного. На парламентских выборах зарегистрирована рекордная явка за всю их историю — сейчас это 59,32%, но она не окончательная и еще немного подрастет.

Объявление результатов Элла Памфилова начала с приятного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За бессонную ночь сотрудники ЦИК обработали 96,95% протоколов. По партийным спискам результаты следующие:

1. «Единая Россия» — 57,83%

2. КПРФ — 13,76%

3. ЛДПР — 9,01%

4. «Новые люди» — 7,96%

5. Справедливая Россия — 5,00%

____________

6. Партия Пенсионеров — 1,98%

7. РЭП «Зеленые» — 1,16%

8. Коммунисты России — 0,85%

9. Партия «Родина» — 0,71%

10. Партия прямой демократии — 0,35%

Элла Памфилова особо обратила внимание на ситуацию вокруг «Справедливой России». По мере подсчета голосов, партия балансирует на грани барьера для прохода в Госдуму. По мнения главы ЦИК, вероятнее всего, партия все же сможет преодолеть барьер и получить дополнительные мандаты по партийным спискам.

— Судя по тому, что мы знаем, у «Справедливой России» есть все шансы преодолеть пятипроцентный барьер, — заявила глава ЦИК.

Подсчет результатов выборов в Государственную думу России продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Однако окончательного и официального ответа на этот вопрос придется подождать.

— Окончательные итоги будут подведены 25 сентября, — сказала Элла Памфилова. И тут же пояснила: — К этому времени все комиссии окончательно рассмотрят все жалобы и обращения, тщательно проверят все, подведут итоги по всем уровням выборов, только после этого мы подведем итоги.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ: АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Однако в федеральном голосовании по партийным спискам разыгрывается лишь половина депутатских кресел — 225 из 450. Еще 225 мест будут отданы победителям в одномандатных округах. И здесь мы видим колоссальную доминацию «Единой России», которая забрала 92,5% кресел.

Приводим оглашенные в 11:00 в Центризбиркоме промежуточные результаты выборов по одномандатным округам:

1. «Единая Россия» — 208

2. КПРФ — 5

3 Самовыдвиженцы — 4

4. Справедливая Россия — 4

5. ЛДПР — 2

6. Партия «Родина» — 1

Главной интригой по прежнему остается вопрос — сколько партий пройдут в нижнюю палату парламента по спискам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: КОЛИЧЕСТВО МАНДАТОВ ПО ПАРТИЯМ

Таким образом можно подвести промежуточные итоги голосования и представить себе распределение мандатов между партиями. Здесь можно констатировать — партия власти выполнила и перевыполнила промежуточную цель, безапелляционно взяв в Госдуме IX созыва конституционное большинство (301 кресло). И даже если мандаты перераспределятся и «справедливороссы» все-таки преодолеют пятипроцентный барьер, этот факт останется непреложным.

Итак, промежуточное распределение кресел в девятом созыве выглядит так:

1. «Единая Россия» — 355 мандатов

2. КПРФ — 40 мандатов

3. ЛДПР — 25 мандатов

4. «Новые люди» — 20 мандатов

5. Справедливая Россия — 4 мандата (но может быть больше, если будет преодолен барьер в 5%).

6. Партия Пенсионеров — 0

7. РЭП «Зеленые» — 0

8. Коммунисты России — 0

9. Партия «Родина» — 1 мандата

10. Партия прямой демократии — 0

11. Самовыдвиженцы — 4 мандата

Таким образом в Госдуму проходят представители шести партий, пять — классические для предыдущего, восьмого, созыва, один представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

Элла Памфилова дала пресс-конференцию, на которой были оглашены итоги после подсчета более чем 95% бюллетеней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КАК ИЗМЕНИТСЯ СОСТАВ ГОСДУМЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: СРАВНЕНИЕ ДВУХ СОЗЫВОВ

Нужно заметить, что состав Госдумы довольно существенно изменится после подведения итогов голосования, и дело не только в Героях России и ветеранах СВО, которые получат свои мандаты.

1. Партия власти, «Единая Россия», получила колоссальное усиление. В восьмом созыве у них было 310 мест, усиление — на целых 45 мандатов!

2. КПРФ осталась второй по силе политической силой страны, однако потеряла 14 мест: 56 в предыдущем созыве, 40 в новом.

3. «Справедливая Россия» потерпела болезненное поражение. В прошлом созыве эсеры были третьей силой в стране, закрепив за собой 27 кресел. Из них, как минимум на данный момент, они недосчитались 23 мест.

4. Третье место застолбили за собой либерал-демократы. В своей первой компании после смерти Владимира Вольфовича Жириновского они выбились наверх и взяли три дополнительных мандата: 25 против 22 в прошлом созыве.

5. «Новые люди» получили серьезную поддержку в рамках дистанционного голосования - партия заняла второе место с 15,41% голосов. Хочется подумать — поддержала молодежь? Но это не так, основная масса голосующих в ДЭГ — деловые, занятые люди от 35 до 60 лет.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПОДСЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ-2026

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Результаты выборов в Госдуму России 2026: Онлайн-трансляция подведения итогов - в Думу пройдут только четыре партии?

Результаты выборов губернаторов в России: в семи из восьми регионах побеждают представители «Единой России»