«Уехал из страны»: Жена Кашпировского рассказала об исчезновении целителя после новостей о раке

Анатолий Кашпировский. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

87-летний Анатолий Кашпировский недавно вновь прогремел на всю страну. Однако в этот раз уже не как знаменитый целитель. В новостях сначала писали, что «гипнотизер остался без квартиры и денег». Якобы имущество он переписал на свою супругу Гулизар, которая младше его на 33 года. А все заработанные им деньги идут через компанию, зарегистрированную на жену.

Чуть позже и вовсе сообщили, что Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию и у него диагностировали рак. Супруга целителя тогда в разговоре с KP.RU опровергла эти новости, заявив, что муж уже готовит видеообращение, в котором подробно расскажет о своем здоровье. Однако после этого Кашпировский пропал…

Его аккаунты в Интернете не обновлялись уже три месяца. Сам целитель на звонки не отвечает. И никаких комментариев он так и не записал. Многие поклонники обеспокоились, куда пропал Кашпировский после новостей о его тяжелой болезни. KP.RU спросил об этом у его супруги Гулизар.

— Да, мы действительно пока так и не записали обращение, у нас были свои некоторые задачи. Мы не выходили на прямой эфир, потому что уезжали из страны на отдых, — поделилась с KP.RU Гулизар. — Мы пока не будем говорить, куда уезжали. Ждите информацию от Анатолия Михайловича. Все у него нормально. Не переживайте. Спасибо вам огромное за интерес.

Был ли отдых лечебным, Гулизар не уточнила. На вопросы, почему многие соседи утверждают, что Анатолий Кашпировский почти не выходит из дома и плохо выглядит, жена прямого ответа не дала.

— Мои соседи такое не могут говорить. Это консьержка, может, сказала, — ответила Гулизар. — Она некоторые факты имеет. После этих новостей куча народу приезжали к нам. Стучали в дверь. Это некрасиво! Больше я не могу говорить.

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