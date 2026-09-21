Анастасия Волочкова дважды за ночь удивила поклонников фирменным шпагатом в необычном месте

В соцсетях пользователи традиционно разделились: одни высмеивают очередной эпатажный выход балерины, другие, напротив, восхищаются ее растяжкой в 50 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова устроила балетный перформанс там, где его явно никто не ждал. На этот раз фирменный шпагат бывшая артистка Большого театра продемонстрировала прямо в открытом окне здания в центре Москвы, а позже продолжила выступление уже возле диджейского пульта.

Кадры с вечеринки быстро разошлись по соцсетям. На них видно, как Волочкова забралась в оконную раму, ухватилась руками за конструкцию и практически вертикально подняла ногу, продемонстрировав знаменитую растяжку. Собравшиеся тут же достали телефоны и принялись снимать происходящее. Ее друг в этот момент прикрывал рукой нижнее белье знаменитости, не сдерживая смех.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На этом балерина решила не останавливаться. Вскоре она продолжила шоу на тематической вечеринке в московском клубе на Яузе, где компанию ей составил диджей Никита Никитин. Для выхода Волочкова выбрала сверкающее мини, белую рубашку с бахромой и широкополую шляпу.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Возле пульта артистка вновь показала шпагат, положив ногу на оборудование. Никитин снимал происходящее на телефон, а затем помог Волочковой вернуться в обычное положение. После этого они вместе станцевали под музыку. Не обошлось и без музыкальной части вечера. Волочкова сама вышла к микрофону и исполнила свой трек «Кто эти люди».

«Это было так душевно с замечательными людьми!» — прокомментировала артистка.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В соцсетях пользователи традиционно разделились: одни высмеивают очередной эпатажный выход балерины, другие, напротив, восхищаются ее растяжкой в 50 лет.

При этом шпагат в открытом окне стал не первым подобным номером Волочковой за последнее время. Ранее она уже демонстрировала фирменную растяжку во время отдыха на Мальдивах, в том числе забрасывала ногу на мотоцикл. Теперь же балерина продемонстрировала фирменный трюк в еще одном необычном месте в центре Москвы.

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