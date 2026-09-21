Певица Слава назвала Ларису Долину «забытой артисткой» и обрушилась на весь шоу-бизнес: «Не обманешь человеческую душу»

Певица Слава Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Слава вновь устроила эмоциональный разбор российского шоу-бизнеса, на этот раз артистка отдельно высказалась о Ларисе Долиной, а заодно прошлась по другим исполнителям, которые, по ее мнению, пытаются вернуть былую популярность благодаря появлению на телевидении.

Поводом для резкого заявления стали программы, в которых снимаются известные артисты. В своей речи Слава упомянула Ларису Долину, назвав ее одной из тех исполнительниц, которые оказались в категории «забытых» и теперь вновь привлекают к себе внимание через телевизионные проекты.

«Вот теперь я вам объясняю. Любая программа, где Лариса Долина была в костюме оленя, забытые артисты как-то выходят в мир и говорят: „О боже, какой у них голос, какой у них крутой голос“. Но поверьте мне, эти люди никогда не заработают зал», — заявила Слава.

По словам певицы, отношение зрителей к артисту в конечном счете определяется не телевизионными форматами, а живыми выступлениями. Именно концертную аудиторию она считает главным показателем востребованности исполнителя. «Не обманешь никогда человеческую душу. А человеческая душа — это музыка. Как бы ты ни старался, ни один проект, ни на одном телевидении этого не сделает. Потому что показатель — это концерт», — сказала Сланевская.

На этом критика не закончилась. Слава перешла к поведению самих артистов за пределами сцены и заявила, что для нее отношение человека к обслуживающему персоналу многое говорит о нем самом. «То есть для меня, на самом деле, человек всегда становится человеком. Если, например, для меня вот сидит артистка и общается с официантом и говорит: „Слышь, принеси!“ или уборщице говорит: „Слышь, убери!“ Для меня это вот конченая мразь», — объяснила певица.

Следом Слава распространила эту характеристику практически на весь отечественный шоу-бизнес. «А у нас, к сожалению, все практически артисты вот такие мрази», — заключила она.

Резкое заявление Сланевской прозвучало вскоре после того, как она рассказала об изменениях в собственной жизни. Певица сообщила, что завершила курс антидепрессантов и после периода воздержания от алкоголя решила вернуться к прежнему образу жизни. «Привет, мои драгоценные! Не теряйте меня, у меня все хорошо. Я пропила курс антидепрессантов, поправила свою голову. Теперь я танцую, веселюсь, отдыхаю! Буду работать дальше и буду бухать, тусить, жить полной грудью! И никто мне ничего не скажет!» — заявляла артистка.

До этого Слава столкнулась с последствиями скандального выступления в Пензе, после которого зрители обвинили ее в нетрезвом состоянии. Сама певица объясняла, что тогда плохо себя чувствовала, а отменить концерт не могла из-за крупной неустойки. После инцидента она говорила о депрессии и отказе от алкоголя.

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