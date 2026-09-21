Яна Рудковская набросилась на Антона Беляева из-за Вани Дмитриенко: «Это плевок под ноги Диме Билану»

Яна Рудковская Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый спор вокруг использования чужих творческих идей из-за недавнего выступления 20-летнего кумира молодежи Вани Дмитриенко. Яна Рудковская резко высказалась об Антоне Беляеве после того, как музыкант поставил юному артисту номер под англоязычную ИИ-версию «Седой ночи». По словам продюсера, таким образом Беляев повторил работу, которую ранее вместе с автором нейрохита Августом Сентябревым делал Дима Билан. «Это подстава артисту. И, конечно, это плевок под ноги Диме Билану», — уверена Яна.

При этом к самому Дмитриенко у Рудковской претензий нет. Она подчеркнула, что певец не отвечает за выбор номера и назвала его талантливым артистом и товарищем. Главным адресатом критики стал именно Беляев, который, как считает продюсер, должен был понимать контекст этой песни. Рудковская напомнила, что весной Август Сентябрев выпустил ролик с Канье Уэстом, исполняющим «Седую ночь» на английском языке с помощью ИИ. Именно Сентябрев, по ее словам, придумал первоначальную концепцию и создал интеллектуальную и аранжировочную основу будущего трека. Видео быстро разошлось по интернету и социальным сетям.

После этого Билан связался с Сентябревым и предложил совместную работу. В результате артисты доработали композицию, уладили необходимые юридические вопросы и, как утверждает Рудковская, первыми перенесли ее из интернет-пространства на большую сцену. Выступление Билана с этой версией состоялось 19 июля на VK Fest. Затем 31 июля артист исполнил ее на сольном концерте «Твой № 1» на ВТБ Арене. Позже композиция прозвучала на Viva Braslav, чемпионате по пахоте, большом концерте на площади в Караганде и 14 сентября на фестивале в Екатеринбурге.

Именно поэтому появление похожего номера на закрытии того же фестиваля Рудковская восприняла особенно болезненно. Она отметила, что Беляев не имел отношения к созданию трека, однако использовал для номера Дмитриенко элементы, которые, по ее словам, были разработаны Сентябревым. «Ты же музыкант, ты же профессионал! Неужели ты не мог такому талантливому артисту сделать оригинальный крутой номер? Никогда не поверю. Есть же корпоративная этика, есть простая человеческая порядочность», — написала продюсер.

Отдельно Рудковская указала на сходство аранжировки. По ее версии, в номере были использованы хор, бит и общий аранжировочный ход, ранее созданные Августом Сентябревым. Продюсер считает, что речь идет не просто о совпадении музыкальных приемов, а о присвоении чужой интеллектуальной работы. При этом Рудковская заранее ответила на возможный аргумент о том, что любой артист имеет право исполнять каверы. Она напомнила Беляеву, что участники музыкальной индустрии понимают разницу между формальным соблюдением закона и профессиональной этикой.

«Мы с тобой не с улицы люди в музыкальном бизнесе, мы оба прекрасно понимаем, что помимо буквы закона есть еще буква духа, и вот этого твоего поступка не дух, а ДУШОК!» — заявила Рудковская.

После этого продюсер вновь обратилась непосредственно к Беляеву и усомнилась в том, что произошедшее можно объяснить обычным творческим вдохновением. «Или это что, модное нынче „вдохновился“? Так это теперь называется?» — возмутилась она.

По мнению Рудковской, ситуация выглядит некрасиво прежде всего по отношению к Дмитриенко, которому достался номер с уже существующей историей. При этом она отдельно подчеркнула, что Билан и Сентябрев в этой ситуации пострадали от использования их наработок. «Я так сильно разочарована. Очень странно, недостойно тебя и, конечно, некрасиво по отношению к Ване. Про Диму с Августом уж вообще не говорю. Почитай, что пишут люди и зрители! У тебя же должен быть нюх как у собаки, а глаз как у орла», — написала продюсер.

В финале Рудковская заявила, что подобный поступок, на ее взгляд, не соответствует статусу Беляева как музыканта и продюсера. «Этот мелочный плагиат не достоин тебя как большого профессионала и большого артиста, и уж тем более большого продюсера, коим ты, безусловно, являешься!» — заключила она.

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