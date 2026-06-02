Ваня Дмитриенко ответил на обвинения в плагиате: «Вам послышалось»

Популярный молодой певец Ваня Дмитриенко оказался в центре скандала. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Популярный молодой певец Ваня Дмитриенко, который бьет рекорды по прослушиваниям и планирует этим летом стать самым юным артистом, собравшим «Лужники», внезапно оказался в центре скандала. И нет, в этот раз не из-за романа с 17-летней Аней Пересильд или ироничных высказываний в адрес Егора Крида. Исполнителя обвинили в плагиате!

Блогер Аня Царева опубликовала в соцсетях ролик, в котором сравнила главный хит Вани «Шелк» и песню Lady американского певца Ленни Кравица, кстати, он отец популярной актрисы Зои Кравиц. «Мне послышалось?» — задала риторический вопрос блогер, намекая на то, что Дмитриенко украл чужую песню.

В комментариях сходство подтвердили и возмутились такому наглому плагиату. «Это почти один в один… Как нагло»; «Чисто одинаковые песни, у Дмитриенко исполнение просто громче, из-за чего звук чуть режущий. Буквально взял песню и спел своим текстом», — пишут под роликом. Хотя нашлись и те, кто отметил, что в музыке всего семь нот, да и вообще, не Ваня не украл, а вдохновился.

После того, как видео с обвинениями в плагиате начал набирать просмотры, его заметил и сам Дмитриенко. «Вам послышалось», — написал он в ответ блогеру, которая заметила столь сильное «совпадение».

Недавно 20-летнего Ваню также начали массово критиковать из-за его поступка по отношению к 17-летней возлюбленной Анне Пересильд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Недавно 20-летнего Ваню также начали массово критиковать из-за его поступка по отношению к 17-летней возлюбленной Анне Пересильд. Певца обвиняли в том, что он довел девушку до слез, отстраняясь от нее, чтобы подготовить ей подарок из Лего. Как рассказал артист, еще во время поездки во Владивосток он попросил маму Анны, актрису Юлию Пересильд побыть с дочерью, пока сам готовит подарок.

Из-за этого между влюбленными даже возникло недопонимание. В опубликованном влоге Анна не скрывала слез и переживала, что не сможет провести больше времени с бойфрендом, который постоянно находится на гастролях.

Оказалось, Дмитриенко все это время собирал масштабную композицию из почти 50 тысяч деталей конструктора. Музыкант решил воссоздать их совместную фотографию из Диснейленда. Подарок он вручил Анне в день рождения на специально подготовленной площадке с цветами, свечами и табуном оленей неподалеку. Увидев работу, Пересильд не скрыла эмоций. «Ты сам это собирал? Ты мой хороший», — сказала актриса, после чего обняла возлюбленного. Позже под видео она оставила комментарий: «Ванечка, ты самый лучший на этом свете мужчина! Мне так с тобой повезло…»

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