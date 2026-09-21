Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, как считает президент, Володин (спикер нижней палаты. — А.Г.) должен продолжить возглавлять Госдуму в новом созыве или нет? Как он (Владимир Путин. — А.Г.) оценивает его работу?

— Вы знаете, что президент очень высоко оценивает результаты работы Государственной Думы предыдущего созыва, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 21 сентября, на вопросы журналистов. — А что касается тех или иных перспектив, то этого я не стал бы как-то комментировать.

Песков заявил, что Россия не угрожает ни одному государству Европы Встречи лидерами думских фракций и главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой планируются в графике Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Вы знаете, что кадровые дела мы обычно не комментируем никак.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

— В 2021 году президент провел по итогам выборов видеоконференцию с Памфиловой. Ожидается ли такая встреча в ближайшее время?

Песков:

— Безусловно, у президента ожидается и общение с руководителем ЦИКа, и общение с руководителями фракций, с депутатами. Все это будет. Эти все встречи будут в графике президента.

И после того, как глава государства определится уже конкретно с форматами проведения этих встреч, мы будем вас информировать.

Вопрос:

— Прокомментируйте, пожалуйста, гуманитарную катастрофу, которая сложилась в регионе Алешки в Херсонской области. Там жителям буквально нечего есть, рассказывают очевидцы.

Песков:

— Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая.

Вопрос:

— Что-то предполагается предпринять, чтобы решить (эти проблемы)?

Песков:

— Наши военные продолжают работать с тем, чтобы эту ситуацию разрешить.

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